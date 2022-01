El eurodiputado de CiU, Ignasi Guardans, ha relatado en conexión con el Canal 24 horas de TVE la situación en la que se encuentra en Bombay. Guardans, ha salido ileso de la cadena de atentados en la ciudad que ha acabado con la vida de 101 personas y ha dejado más de 250 de heridos. El eurodiputado ha pasado la noche junto a sus compañerosporque el hotel en el que tendríamos que estar está en estado de sitio". Guardans, que estaba con un grupo de eurodiputados y otros occidentales ha relatado que se encuentra "sin ningún tipo de protección ya que el Ejército y la policía está concentrado en los puntos de crisis de la ciudad".Pasadas las cuatro de la madrugada, el embajador español en la India, Ion de la Riva, ha informado en el Canal 24 Horas de que el eurodiputado ha sidoDos españoles han resultado heridos en los ataques de un grupo de terroristas, con tiroteos y lanzamiento de granadas, en al menos una docena de puntos de la ciudad india de Bombay.Según ha informado Ibon de la Riva, embajador de España en la India, en contacto telefónico con el Canal 24 Horas de TVE,. Las heridos, según el embajador, son Rafael De Aus y Mª Rosa Moreno.Estamos un grupo de eurodiputados junto a otros occidentales.Además, otros tres empresarios continúan atrapados en uno de los hoteles que han sido objetivo de los ataques, informó a Efe una fuente de la embajada española en Nueva Delhi. Según De la Riva, están retenidos en la habitación, "con la luz apagada, a la espera de que las fuerzas de seguridad indias verifiquen que puedan salir con seguirdad del hotel".Los empresarios, que, Esperanza Aguirre, se encuentran bien, pero por el momento no pueden salir del recinto, según la fuente. La presidenta de la Comunidad de Madrid, junto con el resto de la expedición, lograron salir ilesos del atentado. Ignasi Guardans ha constatado que en los hoteles hay rehenes "más de 80 confirmados" y ha añadido que hay dudas en estos momentos de si están tomando más de las habitaciones. "Me he librado por seis minutos de ser uno de ellos", ha afirmado.