De la Vega insiste en que el Gobierno desea que Repsol siga en manos españolas

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha explicado hoy, tras el Consejo de Ministros, que el Gobierno prefiere que Repsol siga en manos españolas. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo, había insistido en las tesis defendidas por Zapatero, que dejaban abierta la puerta a que Lukoil compre el 30% de Repsol-YPF. Sin embaro, De la Vega, posteriormente, ha hecho hincapié en que quiere que Repsol siga dirigida por españoles, pero recuerda que tanto la petrolera como sus accionistas son empresas privadas.



La vicepresidenta ha afirmado primero que el Ejecutivo "no es parte" en la venta y que sugerir que el Gobierno intervenga en el proceso "para prohibir o exigir posibles compras o ventas" es "retrotraerse a tiempos pasados". Algo que no cree que se esté pidiendo.



Dicho esto, Fernández de la Vega ha insistido en que el Gobierno "desea", en primer lugar, "la fortaleza económica de las empresas por el bien de la economía española" y, segundo, que "Repsol siga siendo dirigida por españoles con un plan industrial que sea positivo para los intereses estratégicos y garantice el suministro".



La vicepresidenta insiste así en la misma posición que marcó ayer José Luis Rodríguez Zapatero, quien afirmó que "velarían" por los intereses de España en la posible venta de Repsol a la vez que recordó que se está hablando de empresas privadas.



La Caixa ha informado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre que está dispuesta a vender a Lukoil parte del paquete accionarial que mantiene en Repsol YPF a través de Criteria (12,5%).



Para ello pone dos condiciones: que la petrolera rusa alcance un acuerdo con Sacyr Vallehermoso para comprarle el 20% que posee en la energética española y que logre la financiación necesaria.



Además de Sacyr y La Caixa, este viernes ha entrado un tercer actor más. Mutua Madrileña sigue de cerca las negociaciones entre Lukoil y Sacyr ya que estaría dispuesta vender a la petrolera rusa el 2% de las acciones que posee de Repsol-YPF, según ha adelantado RNE.



El PP pide que "de ninguna manera" Lukoil entre en Repsol



Las reacciones a la posible adquisición del 30% de Repsol por parte de Lukoil sigue provocando reacciones. También en la oposición que ya manifestó el jueves que estaba en contra de que la petrolera rusa entre en el accionariado de Repsol.



La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha exigido al Gobierno socialista que garantice que "de ninguna manera" la petrolera Repsol va a quedar en manos de una empresa extracomunitaria como Lukoil.



A su juicio, no se cumplen las condiciones de "reciprocidad mínima". Ademas, destacó que Rusia es un país en el que la economía de mercado "es ciertamente dudosa".



La reprocidad, exigible en el sector privado



Este viernes también ha hablado el comisiario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios. Joaquín Almunia ha afirmado que el principio de reciprocidad en las inversiones procedentes de otros países se puede aplicar a las compañías privadas.



Ha señalado que la exigencia de reciprocidad "vale en general para los regímenes de autorización de inversiones extrajeras", ya sean públicas o privadas.



"Es lógico que haya un trato de igualdad para unos inversores y otros, pero no sólo en España sino también para los inversores españoles cuando van a otros países", ha explicado.