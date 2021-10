Peugeot Citroen ha anunciado que va a suprimir 3.550 empleos en Francia por la caída en la ventas y ha asegurado que no habrá despidos ni prejubilaciones, sino qeu serán bajas voluntarias. Mientras, el fabricante británico de motores de avión Rolls-Royce ha dicho que va a recortar su plantilla entre 1.500 y 2.000 empleos en 2009, lo que supone una reducción del 4% de su plantilla actual que emplea a 39.000 personas, el 60% en el Reino Unido.El grupo automovilístico francés PSA Peugeot Citroen ha convocado una reunión extraordinaria del comité de empresa para el 2 de diciembre en la que quiere plantear el recorte de plantilla, que se desglosa en, especializada en vehículos de gama alta, que son los que más sufren con la caída de las ventas.La compañía insiste en que la reducción de plantilla se hará de forma voluntaria y no habrá ni despidos y ni prejubilaciones. El grupo francés tiene una plantilla de 114.000 personas en Francia, y el plan de ajuste que la empresa denomina "Redespliegue de Empleos y de Competencias" va a afectar a obreros profesionales, empleados, técnicos, agentes y directivos.El fabricante británico de motores para la aviación Rolls-Royce ha anunciado , por su parte, que recortará su plantilla entre 1.500 y 2.000 empleos en 2009, lo que supone una reducción del 4% de su plantilla actual que emplea a 39.000 personas, el 60% en el Reino Unido, según recoge Europa Press.Estos ajustes obedecen a la primera fase de un programa de Rolls-Royce para adecuar el grupo a su capacidad, tras examinar las posibles repercusiones de las actuales incertidumbres económicas y los"Estamos decididos a mantener la previsión de reducción de costos y mantener nuestra competitividad cuando la economía mundial entra en un período difícil", ha asegurado el director ejecutivo de Rolls-Royce, John Rose.Dicho plan, no tendrá efecto en la orientación financiera del grupo durante este año y en los gastos para 2009, ya que la compañía espera que sean compensados en el transcurso del año, como ocurrió en 2008. Rolls-Royce anunció en enero que eliminaría 2.300 empleos durante 2008, dentro de un plan de eficiencia, cuyo programa completará ahora.