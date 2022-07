Renault ha anunciado paradas en las plantas de Palencia y en su fábrica de carrocerías y montaje de Valladolid, dentro de las paradas programadas en diferentes factorías del Grupo en Europa como consecuencia de la "fuerte caída" de las ventas en el mercado europeo, de un 14,1%. La decisión de Renault no es aislada y llega días después de que la empresa Nissan anunciara un ERE de 1.288 trabajadores para su planta de Barcelona.



En un comunicado de prensa, Renault ha abogado por hacer frente a esta caída de mercado europeo con "una gestión rigurosa de los stocks" lo que ha llevado a programar paradas en diferentes factorías del Grupo en Europa.



Hasta final del año, la factoría de Palencia, que produce el Renault Megane, parará 14 días, "con la posibilidad de ajuste al alza o a la baja en función de la evolución del mercado", ha explicado la marca en un comunicado.



La factoría de Carrocería y Montaje de Valladolid, que fabrica el Renault Modus, en exclusiva para todo el mundo, y el Clio, no trabajará durante 11 días, "para adaptar su producción a la demanda comercial". Las paradas no afectan por el momento a la fábrica de Motores de Valladolid ni a la de cajas de cambio de Sevilla.



No se trata de un nuevo ERE



Renault ha precisado que las paradas se llevarán a cabo mediante la aplicación de la denominada bolsa de horas, un sistema previsto en el convenio colectivo de esta empresa en España para adaptar la producción a la demanda del mercado.



Además, se aplicarán días de un expediente de regulación de empleo (ERE) pactado en 2007 y vigente hasta 2009, que ya permitió en la primera semana del presente mes de noviembre que no trabajara la fábrica de Carrocería y Montaje de Valladolid.



Desplome en Europa



La medida de Renault llega el mismo día en que se ha conocido un nuevo desplome de las matriculaciones de automóviles en Europa, que se situaron en 1,13 millones de unidades durante octubre. Esto representa una reducción del 14,5% frente a los datos del mismo mes de 2007, según datos de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA). España es donde más han caído, un 40%.



La patronal de los fabricantes europeos explicó que esta caída de las ventas de coches en el mercado europeo se ha producido por la crisis económica y financiera y representa el sexto mes consecutivo de reducción de entregas, además del descenso más abultado desde el verano.



En el acumulado del año, las matriculaciones de automóviles alcanzaron 12,85 millones de unidades, lo que se traduce en un retroceso del 5,4% en comparación con los datos registrados en los mismos diez meses del ejercicio precedente.



España tiene los peores datos



Las ventas en España alcanzaron 77.660 unidades, un 40% menos, lo que le sitúa como el segundo mercado con mayor caída en el mes pasado, por detrás de Irlanda (-54,6%). En Italia las ventas cayeron un 18,9%, hasta 167.940 unidades. En Francia se vendieron 174.939 unidades en octubre, un 7,4% menos, mientras que



En el acumulado del año, España fue el país donde más cayeron las entregas de coches, con un desplome del 23,8%, y un volumen de 1,02 millones de unidades, mientras que en Alemania crecieron un 0,3%, en Francia un 2,2%, y en Italia un 12%. En Reino Unido las ventas se redujeron un 8,8%. En este país los vendedores ha optado por incentivar las compras con campañas como la de 'Si compra un coche le regalamos otro'.



Los países con mayor volumen de ventas (Alemania, Reino Unido, Francia, España e Italia) registraron reducciones durante el mes pasado. Así, en Alemania las matriculaciones de coches cayeron un 8,2%, hasta 258.814 unidades, mientras que en Reino Unido la caída fue del 23%, con 128.352 unidades.



Por marcas, Volkswagen se situó como líder de ventas a nivel europeo en octubre, con 133.676 unidades, un 6% menos, seguida de Ford, con 94.738 unidades, un 7% menos, de Renault, con 84.287 unidades, un 23,8% menos, así como de Opel/Vauxhall, con 77.144 unidades, un 24,7% menos y de Peugeot, con 75.911 unidades.