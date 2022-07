El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, veta la ley que despenaliza el aborto

El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez (centro-izquierda), ha vetado la ley que despenaliza el aborto aprobada por el Parlamento esta semana. De esta forma, en la muy católica Latinoamérica, el aborto sigue estando prohibido en la mayoría de países.



La nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva autorizaba a la mujer a "decidir la interrupción de su embarazo durante las 12 primeras semanas". La actual ley, que data de 1938, establece penas de cárcel a quienes ayuden a abortar a una mujer (salvo en casos de violación o riesgo para la vida del feto o la madre). No obstante, el Estado calcula que se practican unos 33.000 abortos clandestinos cada año, el doble según algunas ONG.



El jefe del Estado, oncólogo, ya había anunciado que impediría cualquier felixibilización de la norma por cuestiones de "filosofía y biología".



El Parlamento podría levantar el veto con una mayoría de tres quintos, pero los apoyos a la norma no son tan amplios. En el Senado se aprobó este martes por 17 votos contra 13 mientras que en la Cámara de Diputados ganó 49-48.



Contra su propio partido



En esa cámara, que tuvo interrumpir su sesión por una amenaza de bomba, se eliminó el artículo segundo que declaraba "universales" los derechos sexuales y reproductivos y hablaba de una sexualidad "placentera" y "responsable".



No obstante, el presidente Vázquez ha firmado su oposición a la ley junto a los ministros de Turismo, Héctor Lescano, y de Salud Pública, María Julia Muñoz, todos ellos médicos de formación y miembros del Frente Amplio, coalición de centro-izquierda que ha apoyado la ley en el Parlamento.



Según una encuesta reciente de la empresa Interconsult, el 57% de los uruguayos está a favor de suavizar las restricciones de la actual ley, y el 63% de los ciudadanos se mostraron contrarios a que el presidente hiciera uso de su derecho a veto.



Restricciones en América Latina



Los líderes uruguayos de la Iglesia Católica habían amenazado a los parlamentarios que votaran la ley con la excomunión. De hecho, tras aprobarse la ley un jerarca les dijo que no podrían volver a misa. En América Latina vive la mitad de los católicos del mundo.



De la región, Cuba es el único país que permite el aborto libre desde 1965. En Chile el aborto es ilegal, sin excepciones. En Argentina y Venezuela, sólo se permite si peligra la vida de la madre. EnColombia, Ecuador, Perú y Brasil --donde este año se echó abajo un proyecto de ley--, también se permite en caso de violación. En Bolivia, es legal siempre que lo autorice un juez. En México DF se puede abortar en el primer trimestre de embarazo.



En España, se han iniciado los trámites parlamentarios para reformar la actual ley, que permite abortar dentro de las 12 primeras semanas de embarazo en los supuestos de riesgo para la madre o el feto y violación.