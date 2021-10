El juez ha interrogado este miércoles a los dos técnicos que revisaron el avión siniestrado de Spanair antes del accidente en el que murieron 154 personas, así como el jefe de mantenimiento de la compañía. Ante la Guardia Civil dijeron que dejaron despegar el avión porqueHoy, según informa TVE,. La declaración, por 154 homicidios imprudentes y 18 delitos de lesiones imprudentes, se ha desarrollado durante cuatro horas y a puerta cerrada. El juez de Instrucción número 11 de Madrid, Javier Pérez, les ha tomado declaración como imputados en la investigación del accidente del vuelo MD-82. Se trata de los mecánicos Felipe G.R. y Julio N.B., así como su responsable Jesús T.A.Fuentes jurídicas han señalado a EFE que Felipe G.R., mecánico, al que se le ha visto muy afectado al abandonar el juzgado, ha explicado que revisó el aparato después de que el comandante de la aeronave detectara la avería en el calefactor del RAT (estaba a una temperatura muy elevada) cuando iba a iniciar el primer despegue.Ha subrayado además quey que trasladó el problema a su jefe -una persona que, según las mismas fuentes, no ha sido de momento citada por el juez-, quien le dio el visto bueno para desactivar el fusible ya que no afectaba a la configuración del vuelo y se podía reparar cuando llegara a destino.Ambos comunicaron al comandante del avión que la seguridad no se veía afectada por esa avería, y éste fue quien tomó la decisión última de despegar.La posible causa directa de la caída del avión, según el juez -que se basa en el informe preliminar de la comisión de investigación-, pudo ser que los flaps (superficies hipersustentadoras de borde de salida del ala que se emplean para los despegues y aterrizajes) y slats (dispositivos de borde de ataque de alas) no estuvieran desplegados al despegar.Este fallo debió ser advertido a la tripulación mediante el sistema de alarma por configuración inadecuada para el despegue (TOWS), un dispositivo que no se activó y que estaba alimentado por el mismo relé que el RAT, por lo queEl juez sostiene que Felipe estuvo asistido por el imputado Julio N.B., que fue quien "propuso la decisión de despachar el avión", aunque, según ha manifestado hoy, en su declaración ante la Guardia Civil, que ha ratificado, relató "lo que le contaron sus compañeros" porque no participó en esa reparación.Por su parte, el jefe de mantenimiento de Spanair en Barajas, Jesús T.A., ha indicado que su trabajo consistía en labores de organización del trabajo de cada empleado y no en la reparación de las aeronaves.Los imputados también han diferenciado entre el manual de reparación de incidencias a pie de pista -empleado cuando se produce alguna avería en un avión que está preparado para despegar- y el manual del fabricante, en este caso Boeing, que es el que se utiliza para revisar todos los mecanismos y dispositivos de los aviones, una operación que, según las fuentes, se realiza "cada noche".En este sentido, las mismas fuentes han explicado que un día antes del accidente, el MD-82 fue inspeccionado en Barcelona de acuerdo al manual de Boeing y no se detectó ningún error.José María Delgado, presidente de ASETMA (Asociación de Técnicos de Mantenimiento Aeronáutico) ha acusado, porque "se les está imputando sin pruebas evidentes de que hayan sido responsables del trágico accidente".Delgado denuncia que sean los mecánicos "los únicos que estamos siendo imputados en esta película". Según Delgado, "parece que lo que quieren es terminar cuanto antes la investigación y cerrar el capítulo con el más débil".ASETMA defiende la inocencia de los técnicos de mantenimiento, porque según Delagado "cumplieron la normativa vigente y si esa normativa no es la correctaCerca de un centenar de técnicos de mantenimiento se ha concentrado esta mañana a las puertas de los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla en Madrid, según informa EFE. Lo han hecho en solidaridad con los tres mecánicos de Spanair imputados.Luciendo un pegatina con un crespón negro en la que se leía la leyenda, compañeros de los técnicos procedentes de toda España quisieron arropar a los imputados momentos antes de que inicien su declaración.Por otro lado, el instructor tiene previsto ampliar las imputaciones a cinco después de que haya enviado un oficio a Spanair para que identifique a los empleados que revisaron los pasados 9 y 18 de agosto los 'flaps' y 'slats' de la aeronave siniestrada en el aeropuerto de Barajas. Este requerimiento iba encaminado a valorar una posible imputación sobre estos técnicos debido a una revisión incorrecta de estas partes de las alas.Si el juez decide seguir adelante con las nuevas imputaciones, la Fiscalía de Madrid interpondría un recurso contra esta decisión, al entender que sería "prematura" e "inconsistente" al no haber pruebas definitivas sobre las causas del siniestro."Ya nos pareció precipitado la imputación de los tres mecánicos cuando todavía no se saben las causas definitivas del accidente", aseveró ayer el fiscal jefe de Madrid, quien cree que el magistrado debería esperar a conocer el informe definitivo de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) y a los resultados de la comisión independiente asignada por el propio instructor.