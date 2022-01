Blanco dice que Zapatero aún no tiene en su agenda un viaje a Cuba

El vicesecretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), José Blanco, dijo que informará al presidente del Gobierno de su país, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre su visita a Cuba, pero aclaró que el Ejecutivo aún no tiene en su agenda una visita a la isla.



"El presidente del Gobierno manifestó en su momento que tiene interés de visitar Cuba. Aún no está dentro de su agenda y se verá a lo largo de los próximos meses si definitivamente va a visitar el próximo año este país", dijo Blanco a periodistas al término de una visita de 48 horas a la isla.



A mediados de octubre, durante un viaje oficial a España, el canciller cubano, Felipe Pérez Roque, trasladó una invitación del presidente de su país, general Raúl Castro, a Rodríguez Zapatero, para que visite Cuba. El ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, anunció que el viaje sería en 2009, pero Zapatero puntualizó después que era un "proyecto" que ya vería si se llevaba adelante.



Blanco indicó que transmitirá al jefe del Ejecutivo español "las impresiones" que ha sacado de su visita, que son -dijo- "moderadamente razonables", aunque subrayó que su viaje ha sido para atender una invitación de la Asociación de Empresarios Españoles en Cuba y tenía una agenda "española".



El número dos del PSOE se reunió hoy con el primer vicepresidente del Gobierno de Cuba, José Ramón Machado Ventura, en un entrevista que calificó de "singularmente positiva", y con otro vicepresidente, José Ramón Fernández. Blanco también se reunió el jueves con el ministro cubano de Exteriores, Pérez Roque, y el jefe de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Cuba, Fernando Remírez de Estenoz.



El vicesecretario del PSOE reconoció que "en muchos de los temas hay discrepancias que son normales", aunque valoró "muy positivamente" este "proceso de diálogo y encuentro".



Celebró además la recuperación del diálogo de Cuba con el PSOE, que no enviaba a un dirigente de alto rango a la isla desde 1998, cuando visitó La Habana Joaquín Almunia, entonces secretario general.



Explicó que no se entrevistó con el general Raúl Castro, presidente de Cuba y segundo secretario del Partido Comunista, porque no tenía ese "objetivo" y porque el mandatario cubano "tampoco ha manifestado ningún interés en poder entrevistarse".



"Valoro muy positivamente los encuentros que he tenido, porque creo que a través de la palabra, a través de la razón del convencimiento, se pueden dar pasos para contribuir a un futuro mucho más esperanzador", dijo el número dos del PSOE tras reunirse hoy con el cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana.



Blanco destacó que con Ortega comparte el "análisis" y el "diagnóstico" sobre la necesidad de que el Gobierno cubano profundice el proceso de reformas y propicie una mayor apertura. "Somos razonablemente optimistas en relación con lo que hay que hacer. Los dos compartimos la idea de que hay que profundizar en el proceso de aperturas", manifestó.