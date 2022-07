Repsol YPF ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de Ecuador que permitirá a la petrolera hispano-argentina permanecer en el país andino, según ha confirmado el Ejecutivo del país andino.



Según fuentes del Ministerio de Minas y Petróleo de Ecuador, que corroboraron la noticia, representantes de la petrolera aceptaron este miércoles suscribir un acuerdo transitorio durante un año dentro del proceso de cambio de modalidad de los contratos en el que está empeñado el Gobierno ecuatoriano.



Ésta es la misma modalidad que se ha aplicado con la empresa brasileña Petrobras, con la que se suscribió un acuerdo en ese sentido la semana pasada.



Según han explicado a Efe se trata de "un contrato de participación modificado por un año, el transitorio, y luego, en ese año, nos ponemos de acuerdo para pasar al contrato de prestación de servicios".



"Si no nos ponemos de acuerdo en un año, se mantiene el mismo modelo", dijo al subrayar que "no se van del país, siguen en el país". La fuente no informó sobre la posible fecha para la suscripción del acuerdo alcanzado.



Cinco días después de la intervención de Correa



La noticia se produce cinco días después de que el presidente ecuatoriano Rafael Correa ratificase que Repsol-YPF debía abandonar el país.



"Repsol se va del país porque nos ha hecho perder el tiempo como ocho meses, además de que ha bajado la producción y las inversiones, y no ha aceptado renegociar el contrato", afirmó Correa el pasado sábado.



El jefe de Estado pidió "que entiendan las compañías trasnacionales: la Babana República se acabó (...). Aquí las condiciones no las van a poner ellos, las va a poner el país".



Reiteró que "Repsol se va del país" y su Gobierno le trasladará los campos de explotación administrados por la compañía "a una de las tantas empresas que están ansiosas de invertir en el país".



Anuncio del fin de las relaciones



Un día antes, el viernes, el ministro de Minas y Petróleos de Ecuador, Derlis Palacios, anunció el fin de las relaciones entre el Estado ecuatoriano y la empresa por falta de acuerdo en la negociación para el cambio en la modalidad de los contratos petroleros.



Palacios, que señaló que la decisión se adoptó el pasado miércoles y se la notificó el jueves, habló de "falta de seriedad" por parte de Repsol "para mantener sus compromisos que fueron ya establecidos hace algunos meses, especialmente en la parte económica".



Por ello, explicó, "el Estado ecuatoriano ha tomado la decisión de terminar la relación laboral con Repsol y hemos dispuesto a Petroecuador que comience la terminación anticipada de los contratos que mantienen en el país".



Pese a ello, la compañía petrolera señaló el mismo viernes que no consideraba rotas las relaciones con Ecuador y esperaba poder cerrar pronto un acuerdo consensuado en las negociaciones que mantiene con el Estado ecuatoriano para modificar las condiciones de sus contratos en el país.



Asimismo, el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, expresó el viernes su convencimiento de que el Ejecutivo de Ecuador y Repsol-YPF seguirán negociando pese al anuncio del ministro de Minas y Petróleo de este país.



"Esa es la impresión que tengo y que es lo que tienen que hacer tanto el Gobierno de Ecuador como Repsol", señaló el jefe del Ejecutivo español en una conferencia de prensa que ofreció en San Salvador al término de la XVIII Cumbre Iberoamericana.