Cambio, es Obama. Y este cinco de noviembre ha llegado a su cita con la Historia. Yes we could, se ha cumplido el sueño de una generación. Los más jóvenes han recogido la antorcha que dejaron Kennedy y Martin Luther King para dársela al primer presidente afroamericano de los Estados Unidos. A caballo de dos razas. En un país que ya no es blanco. Los latinos y los negros y los blancos más progresistas han hecho posible el cambio. Su voto ha sido decisivo. Se ha consumado esa unión más perfecta con la que Obama se lanzó a la carrera a la Casa Blanca. La victoria ha sido incontestable con unos 200 votos electos más.



Cientos de miles de personas han aclamado en Chicago al nuevo presidente de los Estados Unidos: Barack Obama. Nunca había brillado como esta noche el skyline de la ciudad. Se abrazan, se llevan las manos a la cabeza, ríen, muchos ojos se llenan de lágrimas. Miles de banderas americanas al viento. La emoción se desborda cuando suena el himno nacional. La mejor imagen, la de un afroamericano que llora plácidamente. Aliviado. El sueño se ha cumplido.



El peso del poder



"El cambio ha llegado a América". Es la frase que esperaban sus seguidores. Barack Obama ha dado su primer discurso como presidente electo acompañado de su mujer, Michelle, y sus dos hijas, Sasha y Meila. No está abrumado. Siempre ha sido flemático, pero su mirada desborda ilusión. Y la capacidad de ilusionar a los demás. Y el pragmatismo. "Esta victoria no es el cambio, es una oportunidad para iniciar el cambio".



América ha dado un mensaje al mundo: no somos simplemente una colección de individuos, de estados rojos y azules, somos los Estados Unidos de América". Y citando al presidente Abraham Lincoln: "No somos enemigos, sino amigos. La pasión no debe romper nuestros vínculos de afecto".



El camino será largo y difícil. Habrá que superar dos guerras y la peor crisis desde la Gran Depresión. Ha pedido esfuerzo y sacrificio a sus compatriotas. Lo ha hecho protegido tras cuatro paneles de cristal blindado. Hay doscientos metros a la fila de rascacielos que flanquea el Grant Park. Demasiadas ventanas para el Servicio Secreto. Y ya es el próximo presidente de los Estados Unidos.



Puesta en escena blindada



La puesta en escena para el primer discurso del presidente quiere dar una imagen austera y presidencial. En pleno Grand Park de Chicago miles de seguidores emocionados rodean un escenario al aire libre en forma de T. Cristales blindados alrededor del atril destinado a Obama. Pero antes, una oración a cargo de un pastor negro y después una emotiva interpretación del himno americano para dar paso al ya presidente electo rodeado de su mujer y dos hijas.



Con todas las televisiones del mundo conectadas, Obama aseguró que nunca había tenido tantas esperanzas como esta noche. "Lo conseguiremos. No todos estarán de acuerdo con mis decisiones. Pero prometo que seré franco y os escucharé". Es la respuesta a los cínicos. A los que dudaban que el cambio era posible. "La victoria os corresponde a todos vosotros. El gobierno del pueblo y para el pueblo". Y llega el delirio. Cientos de miles de gargantas enronquecen. Yes we can. Yes we can. Yes we can.



El capítulo de agradecimientos ha sido extenso. Primero, Obama ha recordado a McCain, al que ha solicitado su colaboración para afrontar los retos de su legislatura, y ha anunciado a "quienes no me han dado su apoyo: también seré vuestro presidente". También ha tenido palabras de afecto para su abuela, fallecida el lunes a causa del cáncer. A toda su familia. Y al vicepresidente electo, Joe Biden. Mención especial para su jefe de campaña, David Axelrod, uno de los artífices de la victoria.



El broche final del discurso lo marca la tradición: "Gracias, que Dios os bendiga, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América".



La elegancia del perdedor



McCain ha concedido la victoria a su rival casi inmediatamente. Apenas unos minutos después de que las cadenas dieran como ganador a Obama, el candidato republicano señalaba que esta noche histórica es un hito de especial significado para la población afroamericana. McCain no ha dudado en calificar a Obama como "un gran hombre" que ha inspirado esperanza al pueblo americano. "Esta noche como ninguna otra, le deseo lo mejor a mi adversario y futuro presidente".



En un emotivo discurso ante sus seguidores, McCain ha subrayado que el triunfo de Obama ha demostrado que "Estados Unidos ofrece oportunidades a todos los que perseveran" y que este país ha superado "la crueldad" de la segregación racial con la elección de un hombre de raza negra.



Y lo principal para un país dividido en dos tras la guerra de Irak. McCain ha expresaado un claro mensaje de unidad para superar las diferencias, sobre todo en estos momentos de crisis económica. "Independientemente de nuestras diferencias somos americanos y para mí es lo más importante", ha añadido.



Un discurso con aroma a despedida. McCain ha asegurado que "el fracaso es mío y no vuestro". En clave sucesoria, no ha perdido la oportunidad de elogiar a la gobernadora de Alaska, Sarah Palin, "una gran voz para el partido".



Las palabras de McCain contrastan con las del gran ausente de la campaña, el presidente saliente, George W. Bush, mucho más comedido y con cierto punto de amargura."Vas a empezar uno de los grandes viajes de tu vida. Felicidades y que lo disfrutes".



El día más largo



Barack Obama. Presidente. Es el broche de una larga jornada que culminaba a las cinco de la madrugada española. La primera señal venía del estado de Pensilvania, principal objetivo del bando republicano para restarle votos al campo demócrata. En vano, caía por abrumadora mayoría del bando demócrata.



El segundo -y casi definitivo- se ha producido una hora después, cuando han dado a Obama como vencedor en Ohio, Sin él, las opciones de McCain se esfumaban. Ningún republicano ha llegado a la Casa Blanca sin Ohio.



La sentencia se ha dictado después de que Obama arrebatara a los republicanos otros estados republicanos como Nuevo México o Iowa, Obama ha emprendido su cita con la historia al conseguir 'in extremis' en el estado de Virginia, en el que no ganaban los demócratas desde hace 40 años.



Pero la traca final ha llegado en el estado de Florida, donde Obama ha ganado por un margen mínimo tras un recuento de infarto, acabando con otro de los fantasmas demócratas -el llamado 'floridazo'- que dejó sin la presidencia a Al Gore en el 2000.



Con esta victoria y la de Colorado -otro estado republicano que cambia de color- Obama se ha situado en los 338 votos electorales frente a los 155 de su rival McCain.



La guinda de la noche electoral para los demócratas es la mayoría que han obtenido en las dos cámaras. Tan holgada que permitirán a Obama llevar a cabo su programa sin problemas. De hecho, están a pocos escaños del número mágico de los 60 senadores, lo que les dejaría a salvo del filibusterismo parlamentario



En la Cámara de Representantes, los demócratas retendrán el control de la misma al mantener los 235 asientos que tienen actualmente, que de hecho podrían ampliar según los sondeos de las televisiones americanas.