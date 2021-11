El senador José Ignacio Palacios coordinará la Comisión Constituyente del Partido Popular en Navarra. Así lo ha decidido este nartes el Comité Ejecutivo Nacional del PP, que ha presidido Mariano Rajoy este martes.

La comisión constituyente del PP en Navarra estará integrada por 33 miembros y tendrá como objetivos la convocatoria de un congreso regional en tres meses que decidirá sus órganos de dirección. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que la comisión constituyente decidirá en un plazo aproximado de diez días dónde se ubicará la sede del partido en Navarra, al que -según ha dicho- se han afiliado ya 286 personas, entre los que figuran cargos públicos de la coalición UPN-PP.



"El PP se refunda en Navarra con una vocación de permanencia y de no volverse a disolver", ha asegurado la secretaria general del partido para dejar claro que, de momento, no se plantea una recomposición de las relaciones con UPN, ni antes de elecciones, ni después -los primeros comicios serán los autonómicos y locales de 2011, si no se anticipan-.



De hecho, los populares navarros, tras la celebración de su congreso regional en un plazo máximo de tres meses, concurrirán a todos los comicios independientemente del número de afiliados con el que cuenten, pues, ha afirmado, no existe partido que se marque "un



La secretaria de este nuevo órgano, que dirigirá el partido en la Comunidad Foral hasta la celebración de un congreso, será Amaya Zarranz, concejala del ayuntamiento de Villava.



Alrededor de una veintena de personas formarán parte de esa Comisión Constituyente del PP navarro, entre ellas, el diputado Santiago Cervera y los senadores Palacios y José Cruz Pérez Lapazarán, así como el eurodiputado Javier Pomés.



Palacios es senador por Navarra adscrito al Grupo Parlamentario Popular en el Senado y se presentó a las elecciones en dentro de la coalición UPN-PP. Palacios nació en Pamplona en 1952.



Sanz quita importancia al PP Navarro



Mientras se crea el PP Navarro, el presidente de UPN y del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, ha manifestado que no le preocupa que abandonen el partido "quienes nunca debieron estar" en él. Y ha señalado que quien puede tener un problema para concurrir a unas elecciones es precisamente el PP, "que ni tiene estructura, ni espacio ideológico".



Sanz ha señalado señaló que las algo más de 40 bajas que ha registrado el partido regionalista en los últimos días son una "insignificancia" en un partido con cientos de cargos y más de 5.000 afiliados. delantó además que se están produciendo numerosas altas.



El dirigente navarro se ha mostrado convencido de que algunos cargos que se han dado de baja en UPN han protagonizado un "acto de transfuguismo" y de "deslealtad clara" hacia un partido que en su opinión les ha dado de todo. En concreto, se refirió al senador José Cruz Pérez Lapazarán. "Durante sus 17 años de militancia en UPN ha sido todo lo que se puede ser gracias a UPN".



Finalmente, ha renido palabras para Jaime Ignacio Del Burgo, caso en el que se produjo una "paradoja". Ha recordado que fue el redactor de la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución y sin embargo se afilió a un partido que se fundó precisamente por ir en contra de la Disposición Transitoria Cuarta. "Lo normal es que no estuviese y por eso el día que pidió su baja se lo agradecí", ha concluido.