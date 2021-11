El diputado de UPN Santiago Cervera se ha dado de baja de la formación navarra y, según ha informado el propio Cervera, que se integrará en la Comisión Gestora del mismo.Cervera estaba pendiente de reunirse con el Comité de Disciplina de UPN para dar una solución al expediente abierto, que al final se ha solventado con su baja del partido.De hecho, esta mañana renunció a presentarse físicamente ante dicho comité y se limitó a mandar un e-mail de diez páginas en el que pide su reintegración "inmediata" en el partido regionalista tras la suspensión de militancia provocada por su voto a favor de la enmienda a la totalidad de los presupuestos presentada por el PP.El Comité Ejecutivo Nacional del PP se reunirá este martes para, entre otros asuntos, proceder a la constitución de la Comisión Gestora en Navarra, en la que estará integrado el ya ex diputado de UPNque también han decidido engrosar las filas del nuevo PP en la comunidad foral.En concreto, a lo largo de esta tarde han decidido engrosar las filas del sello del Partido Popular navarro cuatro cargos más, entre ellos,, y Antonio García de Vinuesa, vocal del Comité de Disciplina de UPN.A ambos hay que sumar a Nieves Ciprés, integrante del Comité Político, y a Carmen Alba, ex concejal del Ayuntamiento de Pamplona, cuya regidora es Yolanda Barcina, candidata a suceder al actual presidente , Miguel Sanz, al frente del partido de la comunidad foral.Por tanto,, pues hay que agregar al ya ex director general de Salud de Navarra, Enrique Martín de Marcos, que también ha formalizado su pase al PP.Durante el fin de semana nueve miembros de UPN hicieron lo mismo: el senador José Cruz Pérez Lapazarán y nueve concejales de los municipios de Burlada (5), Villava (2) y Valle de Egüés (2).Fuentes populares han señalado que hay muchos afiliados más en la web abierta por el partido para componer su base social en Navarra, si bien no han podido precisar la cuantía. El propio Cervera ha anunciado que se afiliárá al PP a través de esta página.Este es el punto final ay el desenlace a una serie de desavenencias que surgieron cuando el presidente de Navarra y líder de UPN, Miguel Sanz, avanzó a primeros de septiembre que su partido podría apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2009.El Consejo Político de la formación navarra decidió poco después que los dos diputados en el Congreso, Carlos Salvador y el propio Cervera, debían abstenerse en la votación de las enmiendas a la totalidad del proyecto presupuestario, lo que colisionaba con los intereses del PP, que había presentado una propuesta de devolución y se había posicionado claramente en contra de los PGE.Finalmente, no así Cervera, que siguió la ortodoxia del grupo popular y votó a favor de la devolución de los Presupuestos.Por entonces, el 20 de octubre, Sanz había decidido expedientar al diputado, lo que días más tarde se tradujo en la suspensión de militancia, la misma sanción que el Comité de Disciplina de UPN había impuesto a Jaime Ignacio del Burgo.