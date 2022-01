El mamut puede 'resucitar' 3.700 años después

Con una altura de más de cinco metros y una longitud que superaba los nueve, los mamut - una palabra que significa muy grande en ruso-fueron unos mamíferos enormes que vivieron hasta hace 3.700 años. Ahora, otros mamíferos, pero minúsculos,Así lo cree un grupo de investigadores japoneses, que han sido capaces de clonar ratones que, pese a que sus células habían 'reventado' como consecuencia del frío.Esta circunstancia permitiría aplicar la misma técnica, basada en la transferencia nuclear , a estos grandes mamíferos,En concreto, el equipo liderado por el científico Teruhiko Wakayama, del Centro de Biología del Desarrollo de Yokohama (Japón) exploraron diferentes células de los ratones y descubrieron que las que mejor respondían a la técnica de la transferencia nuclear eran, lo que también es una novedad y un misterio, ya que no se había logrado clonar a un ratón vivo con este tipo de células.La transferencia nuclear extrae el núcleo de un óvulo y lo sustituye por el de la célula del animal que se quiere clonar. Cuando se utiliza el adecuado elemento desencadenador químico o eléctrico,"Clonar animales mediante la transferencia nuclear otorga una oportunidad para preservar especies de mamíferos en peligro de extinción", escriben estos científicos en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)."Sin embargo, se había sugerido que la resurrección de especies extintas -como el mamut- era impracticable debido a que no hay células disponibles y el material genómico que queda está degradado", recuerdan los investigadores.Lo cierto es que la clonación exitosa de este ratón apunta justo lo contrario: que mamíferos enormes como el mamutque otros ejemplares congelados debido a su tamaño y a las condiciones climáticas de la tundra siberiana en la que fueron hallados.En julio de 2007 científicos rusos descubrieron el cuerpo de un bebé mamut congelado en la región ártica de Yamalo-Nenestk hace 40.000 años, el mejor conservado hasta la fecha y firme candidato a ser el 'padre' de una nueva camada de mamuts."En ejemplares muertos congelados en condiciones naturales como la tundra, las células de los órganos se envuelven fuertemente unas a otras y se congelas de manera muy gradual", sostiene el grupo de Wakayama.Este dato hace pensar a estos investigadores que las técnicas de transferencia nuclear "pueden ser usadas para resucitar animales o mantener un valioso material genético de órganos congelados por periodos prolongados sin ningún tipo de protección criogénica".Ahora sólo queda comprobar "si los núcleos recogidos de los cuerpos enteros congelados sin crioprotectoresa partir de la transferencia nuclear".