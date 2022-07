La vicepresidenta de UPN y alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina, ha indicado que la ruptura de relaciones entre UPN y PP "tiene que ser recuperable" y de hecho ha asegurado que ella trabajará "por una colaboración" entre ambos partidos.



Barcina en una entrevista en Onda Cero ha negado ser el mirlo blanco del PP porque en estos momentos no cabe en su cabeza "otro partido que UPN", donde está y quiere seguir. De otra opinión es Jaime Ignacio del Burgo que ha anunciado que se desliga de UPN para refundar el PP en Navarra.



La número dos de la formación navarra ha reconocido que a pesar de que se haya llegado a postura "encontradas" entre populares y regionalistas éstas "no tienen por qué ser irreconciliables".



La vicepresidenta de UPN ha señalado que ni a ella ni a Dolores de Cospedal les gustaba este final y han intentado "reconducir la situación".



Interpretaciones distintas del pacto



En la formación regionalista sienten que han "cumplido sus compromisos con el pacto" y el PP "lo interpreta distinto", lo que ha hecho que fallaran sus gestiones, aunque "eso no quiere decir que no podamos colaborar, como quieren nuestros partidos, en un futuro".



Entre el PP y UPN "se comparten valores, principios y estrategias" y según Barcina, los 17 años de colaboración "han venido muy bien para Navarra y para España".



Sin aclarar si va a suceder a Miguel Sanz al frente de UPN en el congreso del próximo año, se ha mostrado decidida a trabajar por esa colaboración "siempre desde la lealtad a UPN y respetando la autonomía de Navarra".



En todo caso, ha afirmado, "no haré nada que beneficie electoralmente al PSN y seguiré trabajando para que quienes nos han votado sigan confiando en nosotros", aunque le parece "lógico" que los socialistas elogien a Miguel Sanz cuando dice que se va a retirar y sin embargo ella sea criticada como posible sucesora.



Arístegui pide reflexión



El diputado popular Gustavo de Arístegui ha responsabilizado al presidente de UPN, Miguel Sanz, de la ruptura del acuerdo entre esta formación y el PP, y le ha instado a reflexionar porque "las opciones de centro derecha no nacionalistas en Navarra se van a ver seriamente afectadas".



A su llegada al pleno del Congreso, Arístegui ha lamentado la actitud de Sanz y de la dirección de UPN, a quienes ha pedido que hagan una "seria reflexión".



Ha añadido que el PP "va a hacer lo que tiene que hacer" en la comunidad foral, instalarse como partido y crear una opción de centro derecha no nacionalista para no defraudar a los votantes que creen en el ideario y en el programa popular.