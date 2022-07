PNV y BNG alcanzan un acuerdo a última hora con el PSOE sobre los Presupuestos

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha sacado adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2009 , después de alcanzar un pacto 'in extremis' con el Partido Nacionalista Vasco y el BNG, tras el cual éstos no han presentado enmiendas a la totalidad.Entre, seis de los nacionalistas vascos y dos de los gallegos. Los necesarios para que las cuentas planteadas por el Gobierno salgan adelante en la votación de los Presupuestos. El rechazo inicial de CiU a los presupuestos obligó al Ejecutivo a centrar sus esfuerzos en el PNV hasta última hora.PNV y BNG decidieron finalmente, tras las negociaciones mantenidas hasta el último momento, antes de que concluyera, a las 14.00 horas el plazo para registrar las enmiendas a la totalidad,Según fuentes de la negociación, el acuerdo con el PNV está relacionado con la transferencia de las, que supondrán al Estado un gasto anual de 85 millones de euros. Las mismas fuentes han precisado que finalmente no se ha producido, algo que también reclamaban los nacionalistas vascos y que rechazaba el Gobierno, y que la ejecución del proyecto del Puerto de Pasajes se ha traducido en un "acuerdo político".Mientras, los compromisos con el BNG se refieren a. No obstante, socialistas y nacionalistas gallegos y vascos aún se encuentran cerrando los flecos de este acuerdo.Ha sido precisamente José Antonio Alonso el primero en ofrecer una valoración por el principio de acuerdo alcanzadoque ha calificado como "sólido" y queAlonso ha comparecido ante los medios de comunicación para explicar que el acuerdo es, "bueno en su contenido" y significa "transmitir un mensaje de estabilidad a la sociedad, a los empresarios y a todos los agentes económicos y sociales" ante la actual situación de crisis económica.El principio de acuerdoy se refiere a materias de investigación, desarrollo e innovación y a obras de infraestructura en el País Vasco, "inversiones productivas", así como a determinar "antes del 15 de diciembre" las transferencias que quedan pendientes en la comunidad gallega.Por su parte, el Partido Popular, CiU, el grupo parlamentario formado por IU-ICV y ERC, UPyD, y Coalición Canaria, sí han optado por registrado enmiendas a la totalidad, tal y como ya habían anunciado anteriormente.Lasen el debate de totalidad que comenzará en el Pleno del Congreso de los Diputados, aunque las distintas formaciones podrán retirarlas en los días previos o decidir no someterlas a votación en el último momento, por lo que aún se producirán negociaciones con el Grupo Socialista.Mientras Alonso hablaba de un acuerdo "sólido", el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Josu Erkoreka, ha explicado que no ha pedido la devolución del proyecto de Presupuestos ante el principio de acuerdo con el Gobierno, pero aclaró que si la negociación finalmente "fracasa", no descarta apoyar la enmienda de otro grupo, como CiU.Erkoreka ha explicado que a lo largo de la mañana han avanzado "notablemente en las negociaciones, alcanzado algunos puntos de encuentro y en vías de desbloquear algunas dificultades". Como, ha indicado Erkoreka, su grupo parlamentario ha decidido no presentar la enmienda a la totalidad, lo que "no quiere decir que el acuerdo esté cerrado o las negociaciones se hayan concluido", por lo que ambas formaciones se mantendrán en contacto este fin de semana."Espero que para el lunes podamos vender un acuerdo con contenidos precisos e identificables", explicó el portavoz de la formación nacionalista vasca, quien insistió en que la decisión de no pedir la retirada del proyecto presupuestario pretende "lanzar un mensaje de optimismo".El principio de acuerdo se refiere a la inversión en cuestiones productivas, con ello hagamos sobre unas bases que permitan homologar la economía española a los países que están "a la cabeza en renta y en productividad"."Euskadi es uno de los territorios más destaca en este momento en investigación aplicada en innovacion", por lo que el acuerdo supondrá un "impulso importante" que redundará "sin duda alguna en beneficio de la competitividad del conjunto de la economía del Estado, y contribuirá a quePor su parte, el portavoz parlamentario del BNG, Francisco Jorquera, se ha mostrado "satisfecho" por haber logrado durante la negociación presupuestaria con el Grupo Socialista, que tendrá 125 millones de euros más el próximo año.Jorquera destacó que el BNG ha sido, tal y como prometió en la campaña electoral, una fuerza decisiva en la política estatal y que "eso iba a ser bueno y útil para Galicia".El portavoz del Bloque ha explicado que "después de estas trabajosas jornadas" se ha logrado un acuerdo que implica el incremento de la inversión territorializada en Galicia en 125 millones de euros que", tales como la extensión de la educación gratuita a los niños de 0 a 3 años o la aplicación de la Ley de Dependencia.Además, y aún cuando hay muchos detalles pendientes de negociación, socialistas y nacionalistas gallegos han acordado impulsar el proceso de traspaso compentecial pendiente.Por otro lado, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y la alcaldesa de Pamplona y dirigente de UPN, Yolanda Barcina, se han puesto en contacto paraal margen de la votación de los Presupuestos del Estado para 2009.El PP ha dejado claro en las últimas fechas que, si los diputados de UPN se decantan por la abstención en la votación de los Presupuestos para 2009, tal y como han acordado los órganos de dirección de la formación navarra, el pacto suscrito entre los dos partidos quedará roto inevitablemente Pese a ello, los populares, según reflejaba el comunicado que hicieron público el pasado lunes, pidieron a UPN un periodo de reconsideración, que a tenor de las recientes declaraciones del presidente navarro, Miguel Sanz , no parece probable que se produzca. Asimismo, entre los diputados de UPN, pues si Santiago Cervera podría hacerlo conforme a lo dictado por el grupo del PP en el Congreso -en contra- , el otro parlamentario, Carlos Salvador, sí se decidiría por la abstención.Los contactos entre Cospedal y Barcina, quien también optó por que UPN se abstuviera en la votación de los Presupuestos, se han desarrollado en unos días en los que el presidente navarro, Miguel Sanz, se encuentra en Argentina en viaje oficial.