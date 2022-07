Elha aprobado por unanimidad unaen la que pide aque reconsidere su decisión de no apoyar la enmienda a la totalidad que el Grupo Popular presentará al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) , ya que provocará ladel acuerdo que mantienen ambas formaciones desde hace 17 años.El propio presidente del PP,, ha comparecido en una rueda de prensa en la sede nacional de los 'populares' para anunciar esta propuesta, dos días después de que el Consejo Político de UPN aprobara el pasado viernes la abstención en los PGE Por su parte, el presidente navarro,, ha señalado quey "nadie" puede decir que ha "traicionado" al PP porque es "falso". El líder navarro también ha negado haber recibido presiones por parte de los socialistas."La falta de apoyo a la enmienda a la totalidad presentada por el PP a los Presupuestos Generales del Estado supondría que UPN actúa claramente en contra del acuerdo y provocaría su ruptura unilateral por parte de UPN. Ruptura que se produciría sin necesidad de denuncia previa a través de los hechos consumados", ha asegurado el PP en su resolución.La resolución así mismo afirma también quey que éste no puede renunciar a garantizar la presencia de su proyecto político en todo el territorio nacional, y por lo tanto en Navarra.Según los populares, los Presupuestos Generales del Estado presentados por Solbes el pasado 30 de septiembreque padecen las familias españolas.El Comité Ejecutivo del PP se ha servido delpara acusar a la formación navarra del incumplimiento del mismo. En este punto se dice que "la presencia del PP en Navarra está garantizada en la acción política y electoral de UPN y, en consecuencia, aquél renuncia a mantener en Navarra su propia organización regional y local".Tras recordar que las decisiones de política nacional corresponden al PP, el partido de Mariano Rajoy ha señalado que Unión del Pueblo Navarro "no puede condicionar su respeto al pacto a la modificación de la postura política del PP en una cuestión tan trascendental como es la aprobación de los PGE".No obstante, cree quepara que la formación regionalista, dado que la votación de la enmienda de totalidad no será hasta el día. De hecho, el propio Rajoy ha indicado que tiene "voluntad de llegar a un acuerdo" porque, según ha dicho, conecta con las personas que votaron a sus socios navarros. "Por eso le hemos pedido a UPN una reflexión sobre este asunto", ha indicado.Mucho más duro ha estado el portavoz de Economía del PP en el Congreso, Cristóbal Montoro, que ha invitado hoy a UPN a salir del pacto que mantiene conen el caso de que esté "incómoda"."No voy a llevarme ningún disgusto por esta situación, sino todo lo contrario.", ha asegurado Montoro, quien advirtió de que quien dé "vía libre" a los PGE será "corresponsable" del paro que se genere en España el próximo año.Por su parte, Santiago Cervera, uno de los dos diputados de UPN en el Congreso, ha apelado al voto en conciencia, lo que a Sanz, según ha reconocido, le ha producido "cierta hilaridad" porque el voto en el Congreso respecto a los Presupuestos ha de emitirse conforme a lo estipulado por la dirección de UPN, que es la abstención.Cervera ha hablado ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP y ha adelantado que estará "a la altura" de lo que los electores esperen de él, si bien eso no significa que haya dejado patente ante el órgano de dirección de los populares que rechaza la abstención.El secretario general de UPN, Alberto Catalán, ha pedido al PP que "" y que se conserve el pacto entre las dos formaciones, habida cuenta de los resultados que ha reportado a cada uno.La situación a la que ha hecho referencia está marcada, según ha subrayado, por la presencia de un nacionalismo que "no sólo es partidario de la independencia y defiende la autodeterminación, sino que pretende" que la comunidad foral "desaparezca como tal".