", son las primeras palabras detras conocer que ha sido galardonado con elpor sus esfuerzos como mediador en Asia, Europa y África.El ex presidente y diplomático finlandés Martti Oiva Kalevi Ahtisaari ha declarado a la emisora pública de radio noruega NRK, que su contribución más importante a la paz fue la mediación en Namibia. "Naturalmente, Namibia fue el más importante de todos porque se necesitó mucho tiempo para lograr la independencia de este país". También mencionó sus esfuerzos diplomáticos en Aceh (Indonesia) y en los Balcances.El presidente del Comité Nobel noruego, Ole Danbolt Mjoes, quiso reconocer con el Premio a Athisaari por sus "", unos esfuerzos que "han contribuido a que haya un mundo más pacífico y a la 'fraternidad entre las naciones', dentro del espíritu de Alfred Nobel".Ahtissari, nacido en 1937, fue presidente de Finlandia entre 1994 y 2000. El diplomático filandés es el autor del plan de Naciones Unidas que dio pie a la independencia de Kosovo el pasado mes de febrero, con la oposición de Serbia y de Rusia, y el apoyo de buena parte de los países occidentales, entre los que no se encuentra España.Según el Comité, en los últimos veinte años, Ahtisaari "ha figurado de forma destacada en los intentos por resolver varios conflictos graves y duraderos", destacando su labor entre 1989-1990 en la instauración de la independencia dey enen los acuerdo de paz en la provincia indonesia de Aceh donde mediósu organización, el(CMI).La Academía recuerda también que "en 1999 y de nuevo entre 2005 y 2007, trabajó en circunstancias especialmente difíciles en la búsqueda de una solución al". Además subrayan su participación y la aportación de en la solución de los conflictos en Irlanda del Norte, Asia Central y el Cuerno de Africa."A través de sus esfuerzos incansables y de sus buenos resultados, ha demostrado qué papel pueden jugar los mediadores de cualquier tipo en la solución de los conflictos internacionales", asegura el Comité expresando su esperanza de que "sus esfuerzos y sus logros inspiren a otros".El Nobel de la Paz es tradicionalmente el más esperado entre esa prestigiosa ronda de galardones y el único que se da a conocer y se entrega en Oslo, en lugar de Estocolmo, como los restantes. Este año,El Premio Nobel será otorgado en Oslo el 10 de diciembre, fecha aniversario de la muerte de su fundador, el industrial y filántropo sueco Alfred Nobel Este galardón está dotado con diez millones de coronas suecas,, y en 2007 lo ganaron el ex vicepresidente de EEUU,y el presidente del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU, el indioLa Fundación Nobel ha anunciado esta semana los premios de Medicina