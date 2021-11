"Yo cubrí la muerte de Anna Politkovskaya" Iba a ser un sábado aburrido

Era mi segundo sábado en Moscú. Llevaba en Rusia sólo diez días. No conocía a nadie y mi tiempo libre lo empleaba en ir viendo poco a poco la ciudad.



Tenía señalada una zona en mi callejero. Después de patearla, quería leer un poco y, por la noche, ver alguna película en el DVD. Iba a ser un sábado aburrido.



Miré un poco la televisión. Aunque no entendía lo que decía, inmediatamente me dí cuenta de lo que había pasado. Habían asesinado a Anna Politkóvskaya a la entrada de su casa. Llamé a la redacción central y empecé a enviar crónicas y realizar intervenciones en directo. Fue un intenso sábado de trabajo. Lamentablemente, no fue un aburrido sábado.



Yo había leído algunas cosas suyas y conocía sus denuncias por la situación en Chechenia. Pero, creo que en general, en España su labor no estaba muy difundida.



Un emocionado funeral



Aquel día, y el domingo siguiente, ví como cientos de personas llevaban flores al lugar del crimen. Estaban entre consternadas e indignadas. Decían cosas como "la han matado por valiente, por decir la verdad". Yo lo entendía gracias a mi traductora.



Luego pude darme cuenta que esa indignación afectaba a una parte de la sociedad rusa. Importante, pero muy lejos de ser mayoritaria.



Recuerdo muy bien el día de su entierro. Llovía a mares. De nuevo, una multitud fue hasta el cementerio para despedirla. Había políticos, gente de la cultura, etc. Todos con flores en número par, que es como en Rusia se ofrecen las flores a los muertos.



Éramos cientos de periodistas. Me sorprendió ver cámaras de televisión de lugares como Tailandia o Polonia. Era el primer acontecimiento que yo cubría en la calle en Rusia.



Todo sigue igual



Yo pensaba que ante un asesinato así, la conmoción sería general, que habría una reacción, que algo cambiaría. Pero el país seguía su curso... Creo que dos años después, poco o nada ha cambiado. Es una apreciación personal que seguramente otros compañeros no compartirán.



Hubo que esperar unos días hasta oir al entonces presidente Putin presentar sus condolencias. Lamentó la muerte de la periodista por el vacío que dejaba en su familia. Luego, con su aplomo característico, dijo que el asesinato de Anna Politkóvskaya venía a ser un revés político para él. Razonaba que sus escritos apenas tenían predicamento entre la sociedad rusa y que tenían más eco en el extranjero.



El gran sospechoso en aquellos días era el líder checheno, Ramzan Kadírov. Después de lamentar el asesinato, despachó el asunto con un: "Nosotros no asesinamos a las mujeres".



Han pasado dos años, hay una decena de detenidos, el juicio debe empezar en poco tiempo, pero todavía no hay una respuesta convincente a la pregunta ¿por qué fue asesinada Anna Politkóvskaya?