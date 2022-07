Sin aire acondicionado y sin saber qué pasaba: así fue la espera de los inmigrantes de Gambia

Sin aire acondicionado y sin saber lo qué ocurría fuera. Así pasaron los 101 inmigrantes gambianos las siete horas en el interior del avión que les trasladó a Gambia para repatriarlos y cuyas autoridades no dejaron desembarcar.



Los 101 inmigrantes estuvieron custodiados por 117 policías españoles en el avión. TVE ha conseguido imágenes exclusivas de su interior que muestran cómo fue la espera.



Tras pasar unas siete horas encerrados en el avión sin permiso para desembarcar en el aeropuerto de Banjul, los emigrantes y policías regresaron a Las Palmas, donde se encuentran a la espera de que se resuelva la situación en un centro de internamiento.



Según los sindicatos policiales SUP y CEP, la mayoría de estos 101 inmigrantes gambianos quedarán libres tras volver a territorio español, al haber superado el período máximo de internamiento.



Según han explicado el secretario general del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, y el portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), Lorenzo Nebrera, cuando se realizan estos vuelos de repatriación los límites de tiempo están "muy ajustados" y los inmigrantes llevan alrededor de 38 días en el centro.



El período máximo para permanecer internados es de 40 días, por lo que, al impedir ayer Gambia que fueran repatriados y tener que regresar a España, la mayoría de los 101 inmigrantes deberán quedar libres, entre hoy y mañana, ha razonado Nebrera.



Según han explicado fuentes diplomáticas, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha "activado los mecanismos diplomáticos habituales" para intentar resolver la situación y para conocer los motivos por los que las autoridades gambianas han rechazado a los repatriados.