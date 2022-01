Banderas conquista en la sala de prensa

The other man ha inaugurado la sección oficial del certamen, aunque no concursa La cinta, protagonizada por Antonio Banderas, no ha convencido a la crítica El actor malagueño ha seducido con su simpatía en la rueda de prensa

18.09.2008 | 14:27 horas Por RTVE.es

01.26 min Antonio Banderas seduce en San Sebastián