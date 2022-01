Polémicas declaraciones de Chávez sobre EE.UU

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha concecido 72 horas de plazo al embajador de Estados Unidos en Caracas, Patrick Duddy, para salir del país, en un acto que dijo era de solidaridad con el gobierno de Bolivia que ayer hizo lo propio.

"Ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis de mierda", ha repetido Chávez en un acto político nocturno en el céntrico estado de Carabobo. En un mitin posteriormente volvió a proferir insultos contra EE.UU.



El presidente venezolano ha asegurado que si al gobernante de Bolivia, Evo Morales, lo "derrocaran" o lo "mataran", le estarían "dando luz verde para apoyar cualquier movimiento armado en Bolivia" en una advertencia clara a Estados Unidos tras el conflicto desatado por la expulsión del embajador norteamericano en La Paz acusado por Morales de instigar las protestas al norte del país.



"Si la oligarquía y los pitiyanquis, financiados por el imperio derrocaran algún gobierno nuestro, tendríamos luz verde para iniciar operaciones de cualquier tipo para restituir el poder popular", ha agregado Chávez, que ha subrayado que "si tuviéramos que crear un Vietnam, dos Vietnam o tres Vietnam, aquí estamos dispuestos".



El presidente de Venezuela ha exigido a su homólogo de Estados Unidos, George W. Bush, respetar la "soberanía de nuestros pueblos" latinoamericanos.

"Desde aquí y en nombre de millones (...) de latinoamericanos que estamos levantando nuestras banderas de nuevo, le exijo al presidente de EEUU que respete la soberanía de nuestros pueblos, de nuestros gobiernos; que respete, solo pedimos respeto, no le pedimos más nada", ha manifestado Chávez ante miles de seguidores congregados en un manifestación nocturna ante el palacio de Gobierno en Caracas.

Planes para derrocar y matar a Chávez

El jefe de Estado de Venezuela atribuye al Gobierno de Bush la reactivación de planes para derrocarlo y matarlo, uno de los cuales asegura que desactivó en las últimas horas, y que lo mismo sucede contra el Gobierno de su colega y aliado de Bolivia, Evo Morales.

"No habrá embajador nuestro en Washington ni aceptaremos ningún embajador (estadounidense) aquí hasta que no llegue (a la Casa Blanca) un Gobierno que comience reconociendo y respetando a nuestros pueblos, la dignidad de Venezuela y la dignidad de América Latina", ha manifestado el presidente venezolano.

"Ante el mundo lo denuncio", subrayó y dijo que pedía a Dios que "así como a nosotros nos costó mucho, pero dejamos atrás el riesgo de una guerra civil", en Bolivia "su pueblo y su líder logren derrotar" a los "pitiyanquis".



Camino "pacífico"



"Sin ánimo a injerencia en Bolivia...que me califiquen lo que me califiquen", ha subrayado en un programa de televisión, aunque ha matizado: "Una de nuestras responsabilidades es evitar la guerra".



En su intervención, en la que ha anunciado la detención de varias personas en Venezuela por un supuesto complot en su contra, Chávez también se ha dirigido al Gobierno de Estados Unidos para exigir: "Déjenos hacer nuestra propia historia, construir nuestro propio mundo".



"Nacimos para ser libres no para ser lacayos del imperialismo yanqui", se ha quejado el presidente venezolano, quien asegura haber conversado hoy con sus colegas de Bolivia y también de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.