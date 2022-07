El líder de Corea del Norte, Kim Jong-Il de 66 años de edad, podría haber sufrido un infarto cerebral en algún momento de las últimas dos semanas, según apuntan fuentes de la inteligencia occidental citadas por varias agencias de prensa internacionales.



Los rumores sobre su estado de salud se han disparado hoy después de que el veterano líder comunista, en el poder desde 1994, no asistiese al gigantesco desfile de conmemoración del 60 aniversario de la creación del estado de Corea del Norte.



El país asiático, uno de los más aislados y empobrecidos del continente, ha llevado a cabo la mayor demostración de poderío milita de su historia, en un esfuerzo por demostrar que su musculatura sigue intacta. Corea del Norte lleva años en el punto de mira de Estados Unidos, que lo incluyó en su ya célebre 'eje del mal' de países enemigos.



En los últimos meses, el enfrentamiento con Estados Unidos a cuenta de las instalaciones nucleares norcoreanas había vivido un cierto relajo, pero las últimas semanas han vuelto a traer una escalada de tensión al no verificarse la paralización total de los planes atómicos.



Heredero del poder



Kim Jong-Il heredó el poder en Corea del Norte en 1994, cuando falleció su padre, Kim Il-sung, que fundó el estado comunista de Corea del Norte. Al igual que su antecesor, Kim ha creado a su alrededor un auténtico culto a la personalidad de corte divino y se ha enfrentado a las principales potencias occidentales.



La prensa norcoreana habla de su líder como de hombre con memoria fotográfica, capaz de pilotar cazas de combate, autor de varias óperas y gran jugador de golf. También se dice que es un fanático de la película 'Viernes 13'.



Su biografía oficial asegura que nació en un campamento secreto de la guerrilla que luchaba contra los japoneses durante la II Guerra Mundial. El lugar, situado cerca de la localidad de Paektu-san, en la frontera con China, no se ha revelado nunca. Sin embargo, se sospecha que, en realidad, nació en la Unión Soviética, donde su padre estaba exiliado.



Alrededor de su liderazgo pesonal y militarista, Corea del Norte atraviesa una época de gran penuria que se inició con la caída del bloque soviético. Las hambrunas son frencuentes y el enfrentamiento con Corea del Sur, país con el que el norte comunista libró una guerra entre 1950 y 1953, sigue enquistado aunque más relajado que durante la Guerra Fría.



El país, que mantiene una gran cerrazón al exterior, lucha por sobrevivir sin apenas ayuda exterior y con un grave problema energético. De hecho, su programa nuclear tiene, supuestamente, fines pacíficos: Corea del Norte quiere producir electricidad. Pero Occidente no acaba de creerse esta versión y trata de paralizar el programa, sospechando que, además de energía, los coreanos quieren hacer armas nucleares.