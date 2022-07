Sarah Palin no convence a las votantes. Si lo que McCain buscaba era atraer el voto femenino con la elección de la gobernadora de Alaska como candidata a la vicepresidencia de EE.UU., de momento, no ha conseguido el efecto esperado.



Seis de cada diez mujeres con derecho al voto creen que su elección es un "cálculo político" y sólo el 9% de las mujeres que apoyaban a Hillary Clinton confiesan que votarán por McCain por la presencia de Palin.



Es lo que se desprende del sondeo publicado este miércoles por el grupo feminista Emily's List, próximo al Partido Demócrata.



El 52% de las votantes entrevistadas se pronuncian a favor del "ticket" demócrata de Obama y Biden y el 41% se decantaban por McCain y Palin. Los demócratas se colocan por delante como en la última encuesta que se ha hecho pública, en la que por primera vez Obama supera el 50% de los votos.



Según el sondeo, realizado sobre una muestra de 800 electoras entre el 31 de agosto y el 1 de septiempre, la elección de Palin "es más un freno que un incentivo" para votar a los republicanos.



Por el 59% de las electoras interrogadas, la elección de Palin es fruto de "un cálculo político". No está fundado sobre criterios de "experiencia y competencia". Sólo lo cree el 20%.



Sin embargo, el 50% de las mujeres consultadas estiman que la elección de Joe Biden como el candidato a la vicepresidencia de Obama está fundada en la experiencia.



Entre las electoras republicanas, el 39% piensa que la elección de McCain se debe a la experiencia de Palin, pero todavía hay un 36% que también lo califica de "cálculo político".



Solo el 25% de las mujeres se muestran impresionadas por la trayectoria de Sarah Palin, el 16% está muy impresionada, el 17% están un poco impresionadas y el 32% creen que es muy poco impresionante.



Por el contrario, el 41% de las votantes afirman que el perfil de Joe Biden como potencial vicepresidente les parece más atractivo.



Aborto e investigación con células madre



El 56% de ellas se muestran mucho menos favorables a Palin en tanto que rechaza el aborto también en caso de violación o incesto. Y el 52% se muestran contrarias a su oposición a la investigación con células madre.



A la cuestión: "cuál es el "ticket" en mejores condiciones para entender los problemas importantes de las mujeres", el 53% responde que el de Obama-Biden y sólo el 35% apuestan por Mc-Cain y Palin.