Los españoles gastan 50 millones de euros al día en prostitución, que utiliza el 6% de la población

Lo que vale un periódico o un café barato. Poco más de un euro. Éste el gasto diario por persona en prostitución en España, aunque ya se sabe que las medias estadísticas son muy engañosas. Los españoles se gastan 50 millones de euros cada día en servicios sexuales, pero no todos son clientes. Se estima que alrededor del 6% de la población es usuaria habitual de la prostitución, según diversos estudios consultados por Efe.



Las comunidades autónomas que más gastan en prostitución son Andalucía, la Comunidad Valenciana y Madrid.



Aunque cifras no oficiales apuntan que en España existen unas 300.000 personas dedicándose a la prostitución, expertos que comparecieron en la ponencia constituida en el Congreso de los Diputados contabilizaron poco más de 100.000.



De acuerdo con datos de la asociación de propietarios de clubes de alterne, el negocio de la prostitución mueve en España 18.000 millones de euros al año, pero también los medios de comunicación obtienen millonarios beneficios gracias a la inserción de publicidad de "contactos".



La Guardia Civil efectúa inspecciones periódicamente en los clubes de alterne, gracias a lo cual existe un "censo" bastante fiable del número de prostitutas que ejerce en estos locales y que supera las 96.000.



Sin embargo, las cifras son muy aproximadas en el caso de las mujeres que practican la prostitución en la calle -unas 6.000- y no hay ningún dato en cuanto a las que trabajan en pisos.



Andalucía es la autonomía con un mayor número de mujeres ejerciendo el considerado como "el oficio más antiguo del mundo", tanto en clubes de alterne como en la calle, con unas 18.200, seguida de la Comunidad Valenciana, con 14.200, y Madrid, con casi 13.800.



Curiosamente, la siguiente comunidad con más prostitutas es Castilla-La Mancha, lo que un estudio atribuye a su cercanía con Madrid.



La comunidad con menos prostitutas es Navarra, donde apenas hay 700. Le siguen el País Vasco, con 1.300, y Extremadura, con cerca de 1.400.



La mitad son latinoamericanas



Aunque existen grandes diferencias entre las cifras comprobadas en distintas comunidades autónomas, algo más del 50% de ellas son de origen latinoamericano.



Según la ponencia constituida en el Congreso de los Diputados para estudiar la prostitución en España, se trata del segundo negocio mundial más lucrativo, tras el tráfico de armas y por delante del narcotráfico.



Y es que el negocio de la prostitución reporta anualmente unas ganancias de entre 5 y 7 billones de dólares y moviliza unos cuatro millones de personas en todo el mundo.



Del hipermercado del sexo al club de pueblo



Un estudio general abarca las distintas modalidades de prostitución, como la que se ejerce en la calle o en los clubes de alterne, tanto los considerados como "hipermercados del sexo" como los pequeños locales cercanos a los pueblos.



Incluso en estos últimos se ha detectado un reciente fenómeno consistente en que, en ocasiones, mujeres latinoamericanas o de Europa del Este, que hablan idiomas y que han viajado, acaban casándose con hombres residentes en pueblos que tienen una problemática de despoblamiento, envejecimiento y masculinización.



Sin embargo, estas situaciones ocurren únicamente en ámbitos muy locales, que difieren mucho de lo que se puede dar en las grandes ciudades o en los "hipermercados del sexo".



Con respecto a la prostitución de calle, no tiene nada que ver la realidad que presentan Madrid o Barcelona, muy condicionada por las ordenanzas municipales de turno, como la que puede estar pasando en ciudades como Murcia, Almería, Granada o Córdoba, según los estudios efectuados.



Mujeres sin estudios



Jóvenes sin estudios y mujeres, esa es la "ficha técnica" de las prostitutas en España, la mayor parte extranjeras, muchas de ellas en situación ilegal en España.



En los últimos años ha disminuido considerablemente la prostitución en la calle, así como el número de meretrices españolas, ya que en la actualidad casi el 90% son extranjeras, según datos de la Guardia Civil.



Graves problemas económicos, la imposibilidad de encontrar un trabajo estable por encontrarse en situación irregular, drogas o alcohol son algunas de las causas que empujan a las mujeres a ejercer la prostitución.