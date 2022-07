Fallece la cría de oso panda gigante que nació el pasado miércoles en Japón

Finalmente, la cría de oso panda gigante que nació el pasado miércoles no ha sobrevivido. Su muerte ha sido confirmada por los encargados del zoológico de Kobe, al suroeste de Japón.



Oji Zoo, que así se llamaba el recién nacido, fue hallado muerto por los zoólogos a través de las cámaras de vigilancia, después de que su madre, Dan Dan, abrazara al cachorro. Tras esperar un rato, observaron que el pequeño no se movía, por lo que su muerte fue determinada a las 13.50, hora local (6.50 hora española).



El pasado día 26, Dan Dan dio a luz a este cachorro, que pesó 100 gramos y midió 25 centímetros de longitud. Oji Zoo había sido concebido mediante el sistema de inseminación artificial y era el primer cachorro que nacía por este método desde 1988.



Los responsables del zoo esperaban que la madre pudiera cuidar de su cría sin problemas, pero finalmente no ha sido así. Ahora, se deben determinar las causas de la muerte, aunque todo apunta a que el cachorro falleció por el abrazo materno.