No se ha buscado ninguna coincidencia. El hecho de que eldel accidente del avión de Spanair en Barajas se vaya a celebrar el, cuando se cumplen siete años de los atentados de las Torres Gemelas y el Pentágono en EE.UU.,Así lo han explicado a RTVE.ES fuentes de La Moncloa que restan importancia a la fecha elegida finalmente. El funeral, previsto en un principio para el 1 de septiembre, se ha retrasado hasta el día 11 , como adelantó el pasado martes TVE. La nueva fecha ha sidoDe esta forma, explican desde el Ejecutivo,. Esa ha sido, de hecho, el principal motivo de retrasar diez días el acto para tener un "colchón" suficiente, según subrayan.Las mismas fuentes consultadas apuntan a que, en cualquier caso, en este tipo de actos es necesariode los altos cargos. En este sentido, la semana elegida de septiembre es complicada porque el martes 9 es fiesta en Madrid y el miércoles 10 visita España el presidente brasileño, Lula da Silva.Al funeral del día 11 asistirán el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la vicepresidente, María Teresa Fernández de la Vega. Si se hubiera celebrado el día 1, el presidente no hubiera podido acudir.El encargado deserá, como estaba ya previsto, el cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE),, y la misa tendrá lugar en laa las 20.00 horas.Desde Zarzuela, no han confirmado todavía quiénes asistirán al funeral de Madrid. Lo que ya se sabe es que los Príncipes de Asturias asistirán al de Las Palmas de Gran Canaria el próximo sábado a las 18.00 horas en la Catedral de Santa Ana de Las Palmas.Desde Moncloa han confirmado que Rodríguez Zapatero también viajará a Canarias para asistir.