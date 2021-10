La 65 edición del Festival de Cine de Venecia, que se celebrará del 27 de agosto al 6 de septiembre, estará marcada por una fuerte presencia italiana, con espacio para el cine asiático y de animación y contará con el esperado estreno como director del guionista mexicano Guillermo Arriaga.

Además de Arriaga, en la competición por el León de Oro estará el italo-chileno Marco Bechis (conocido internacionalmente por "Garaje Olimpo") junto a nombres consagrados como el japonés Takeshi Kitano, el francés Barbet Schroeder o los estadounidenses Darren Aronofsky y Jonathan Demme.

El director de la Mostra de Venecia, Marco Müller, ha subrayado "la presencia muy fuerte del cine italiano", con catorce cintas seleccionadas para las distintas secciones del certamen, en el que no hay un hilo conductor aunque sí un notable número de películas que hablan de los jóvenes.

Una edición en la que se refleja el "proceso de ósmosis e influencia" entre culturas, que queda demostrado con la especial atención dedicada al cine asiático, con tres películas japonesas por primera vez en competición -más otra en la que hay financiación nipona- y con producciones de Tailandia, China y Filipinas.

21 películas de doce países

Un total de veintiún largometrajes de doce países competirán por el León de Oro, que será otorgado por un jurado presidido por el cineasta alemán Wim Wenders e integrado, entre otros, por la directora argentina Lucrecia Martel, el realizador estadounidense John Landis y la actriz italiana Valeria Golino.

Entre los realizadores que aspiran a hacerse con el preciado galardón está Guillermo Arriaga -guionista habitual de las películas de su compatriota Alejandro González Iñárritu y nominado al Óscar por Babel-, que llega a Venecia con su primer largometraje como director, The Burning Plan, con Charlize Theron, Kim Basinger y Joaquim de Almeida.

Junto al trabajo del mexicano estarán en competición Akires to kame (Achilles and the Tortoise), de Takeshi Kitano; Inju, la Bete dans l'ombre, de Schroeder; The Wrestler, de Aronofsky; Rachel Getting Married, de Demme, o Hurt Locker, de Kathryn Bigelow.

También habrá dos cintas de animación japonesas, Gake no ue no Ponyo (Ponyo on Cliff by the sea), del prestigioso Hayao Miyazaki -ganador del Óscar en 2003 por El viaje de Chihiro-, y The sky Crawlers, de Mamoru Oshii. En competición estará asimismo una coproducción brasileña, china y japonesa, Dangkou (Plastic city), dirigida por el cineasta YU-Lik-wai.

España, fuera de concurso

España estará presente en la Mostra, pero fuera de concurso, con el largometraje 35 Rhums, dirigido por Claire Denis y coproducido con Francia, y con el cortometraje hispano-franco-chino Heshang aiqing (Cry me a river), de Jia Zhangke.

El decano del cine mundial, el portugués Manoel de Oliveira, de 99 años, estará presente con un cortometraje, Do Visível ao Invísivel, coproducido por Brasil, de donde también llega Encarnaçao do demonio, de José Mojica Marins. En esta misma sección fuera de competición destaca la inclusión de Shirin del iraní Abbas Kiarostami, protagonizada por Juliette Binoche y el documental Les Plages d'Agnès, de la francesa Agnés Varda.

El cine mexicano encontrará su representación en la sección Orizzonti iniciada hace cuatro años para dar lugar a las nuevas líneas de tendencia del cine mezcla de ficción y documental, con Voy a explotar de Gerardo Naranjo y Los Herederos de Eugenio Polgovsky.

Emanno Olmi, León de Oro honorífico

De forma paralela a las oficiales, la Mostra albergará otras secciones como la de 'Giornata degli autori' (Jornada de autores), en la que estará presente la argentina Una semana solos, de Celina Murga.

La Mostra concederá su León de Oro honorífico al director italiano Ermanno Olmi y dedicará una retrospectiva a una treintena de títulos que el cine italiano produjo entre 1946 y 1975 y que han quedado olvidados por la historia moderna.

La 65 edición arrancará el 27 de agosto con Burn After Reading, escrita y dirigida por los oscarizados hermanos Coen, y se clausurará con la proyección de Orfeo 9, del italiano Tito Schia Jr.