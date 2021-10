El presidente polaco Lech Kaczynski ha rectificado su postura respecto a la ratificación del Tratado de Lisboa y ha asegurado al presidente de turno de la UE, Nicolás Sarkozy, que su país no bloqueará el proceso de aprobación de la nueva constitución europea, según ha anunciado la oficina presidencial fraencesa.



"El presidente polaco ha afirmado que Polonia no será un obstáculo para la ratificación del tratado", afirma un comunicado de la oficina de Sarkozy, quien habría mantenido una conversación telefónica con el líder polaco.



Kaczynski había anunciado que "no tenía sentido" ratificar el Tratado después de que Irlanda votará 'no' en en referéndum del pasado 12 de junio. El Tratado necesita el apoyo de los 27 miembros de la Unión Europea para entrar en vigor.