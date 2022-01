El consumo de pescado durante el embarazo beneficia el desarrollo cognitivo de los hijos, según revela un estudio elaborado por un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, que ha evaluado la respuesta de niños de tres años a diversos test, relacionando los resultados con la cantidad de pescado que consumieron sus madres durante la gestación.

El estudio, dirigido por la doctora Emily Oken y publicado en el American Journal of Epidemiology, se basó en los respuestas de 341 niños de tres años a dos test sobre desarrollo cognitivo.

Previamente los investigadores habían encuestado a las madres sobre su consumo de pescado durante el embarazo, ya que es la principal fuente de ácidos grasos omega-3, que son sustancias clave para el desarrollo cerebral temprano.

Más de dos raciones a la semana

Los resultados de los test revelan que los hijos de madres que consumen más pescado durante el embarazo presentan un mejor desarrollo cognitivo del cerebro. La relación, sin embargo, no es inmediata, ya que la mejora no es apreciable si las madres no consumieron más de dos raciones de pescado; la media de las 341 madres encuestadas era de 1,5 raciones a la semana.

Además, es necesario tener en cuenta que algunas especies, como el atún o el pez espada, suelen tener una considerable presencia de mercurio, que los investigadores también midieron, con el resultado de que los niños expuestos niveles alto de este metal rindieron peor que el resto.

"Las recomendaciones de consumo de pescado durante el embarazo deberían tener en cuenta los beneficios nutricionales de ese alimento y los riesgos potenciales de la exposición al mercurio", señala el estudio, según recoge el portal Jano. En cualquier caso, según el equipo, consumir pescado podría aportar mayores beneficios cerebrales a los bebés si las futuras madres consumen especies con bajos niveles de mercurio.