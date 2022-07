El ex portavoz parlamentario del PP Eduardo Zaplana ha asegurado que el único objetivo de las iniciativas de su partido respecto al 11-M fue "esclarecer la verdad", y que todas las decisiones fueron debatidas y consensuadas por los órganos de dirección del PP.

Éste ha sido el argumento central de la declaración de Zaplana como testigo de la defensa de Federico Jiménez Losantos en el juicio que se sigue tras la querella por injurias que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, presentó contra él.

Pese a las reiteradas preguntas de la abogada del periodista sobre las declaraciones de Ruiz-Gallardón en el Foro ABC en junio de 2006 sobre el 11-M, en las que aconsejó huir de la radicalización en torno a este asunto, el ex portavoz del PP no se ha pronunciado sobre si contrariaban la línea política de su partido respecto a los atentados.

Zaplana ha explicado que la línea del PP se basaba en "intentar que se esclarezcan todos los hechos" y que "jamás" se llevó a cabo "ninguna decisión política en el Parlamento que no contara con el visto bueno del partido".

Tras insistir en que conocer la verdad era su única motivación, ha negado que su partido persiguiera "alguna finalidad de acceso al poder". Preguntado sobre si considera que Ruiz-Gallardón fue en contra de la línea seguida por su partido, ha respondido que "las declaraciones de cada miembro del partido se pueden interpretar en el sentido que cada uno quiera".

Aguirre: "Gallardón no ha sido maltratado y yo sí me he sentido injuriada"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que lamenta que se abran vías judiciales "sin haber agotado" el derecho a réplica. Aguirre ha manifestado que defiende la libertad de expresión cuando es ejercida "con los límites que establece el Código Penal", pero considera que hay toda una serie de medidas para ejercer el derecho a la réplica y rectificación antes de iniciar procesos judiciales.

Ha agregado que durante su comparecencia en el juicio que le hubiera gustado que le preguntarán si ella alguna vez se ha sentido injuriada. Aguirre ha dicho que hubiera respondido que 'sí', y que luego hubiera explicado que ella antes habría "agotado los medios que la ley pone a nuestra disposición" como el derecho a la réplica, rectificación, las cartas al director o todo "proceso previo" a las querellas y "procesos penales", de los que, insistió, lamenta que se produzcan.

"Gallardón no es un señor que sea maltratado por la prensa, y yo sí me he sentido injuriada", ha manifestado la presidenta madrileña.

En cuanto a su declaración en el juicio, al que asistió como testigo citado por el periodista Losantos, ha explicado que simplemente ha contestado que la postura del PP tras el 11-M era la de apoyar a las fuerzas del Estado, jueces e "investigaciones periodísticas", de las que se muestra partidaria porque "han ayudado a esclarecer casos como los crímenes del GAL".

Aguirre ha matizado, tras la pregunta de una periodista sobre si apoyaba al alcalde de Madrid, que Ruiz-Gallardón "no está acusado de nada" y que es "él el acusador".

Acebes cree que Gallardón nunca discrepó con la linea del PP

Por su parte, Acebes explicó ante el tribunal que "en lo fundamental" Gallardón nunca discrepó de la línea del PP con respecto al 11-M, y dijo que, más allá de "algún matiz", "en lo esencial estabamos de acuerdo".

"La posición del PP era que había que investigar con todas las consecuencias el 11-M y lo único que propuso Gallardón era que, además, había que mirar hacia el futuro", señaló Acebes.

Por último, Acebes explicó que, tras la confrontación abierta por las descalificaciones de Losantos, él personalmente trató de mediar entre el alcalde y el locutor porque el enfrentamiento entre "uno de los máximos dirigentes y un gran comunicador" era "perjudicial para el partido". Finalmente, su intermediación no prosperó.

Losantos: "Manipulación y caradura total"

El locutor ha sostenido que lo que ha ocurrido en la vista ha sido "un ejercicio de manipulación y caradura total". "Cuando un señor ha dicho lo que ha dicho durante dos años, ha asumido que lo ha dicho, le han contestado los de su partido por llevar la contraria a la línea de su partido y ahora resulta que él no dijo nada y que los otros no oyeron nada", ha apostillado Losantos.

Según el director del programa de La Mañana de la COPE, "nos quieren convencer" de que el alcalde de Madrid "no dijo lo que publicó ABC" y ha añadido que "al final la culpa de todo la tiene Zarzalejos (director de ese periódico), que se inventó unas declaraciones de Gallardón que nunca hizo y que durante dos años no ha desmentido".

Jiménez Losantos ha anunciado que si la Justicia le condena entonces recurrirá, aunque se ha mostrado seguro de que "moralmente tiene la razón".

Luis Herrero, mediador entre Gallardón y Losantos

También han declarado como testigos de la defensa el eurodiputado del PP Luis Herrero; el director de El Mundo, Pedro J.Ramírez, el ex director de La Razón José Alejandro Vara, y el ex presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Francisco José Alcaraz.

Herrero ha relatado que actuó, a petición del alcalde de Madrid, como mediador entre éste y Jiménez Losantos y que, cuando el periodista aceptó mantener una entrevista con el primero, Ruiz-Gallardón "nunca volvió a dar señales de vida".

Además, ha considerado que el alcalde ha convertido "la enemistad pública" con Jiménez Losantos en un "valor credencial", y ha asegurado que las posturas de Ruiz-Gallardón y el PSOE iban en la misma dirección.

Pedro J. Ramírez cree que eran tesis contrarias a las del PP

En este sentido se ha pronunciado también el director del periódico El Mundo, que ha dicho que, además, estas tesis eran contrarias a las del PP.

Preguntado por las declaraciones de Ruiz-Gallardón que Jiménez Losantos comentó en su programa, Ramírez ha recordado que él se preguntó cómo podía ser el alcalde de la ciudad en la que se había cometido el atentado "el que se declarara públicamente partidario de pasar página".

Respecto a las manifestaciones del locutor sobre Ruiz-Gallardón, el director de El Mundo ha considerado que no se apartaron de "las pautas habituales en general de la radio española".

Por su parte, Alejandro Vara, que también participó en la tertulia de la COPE, ha recordado a Gallardón como un "verso suelto" en el PP, lo que, ha dicho, el alcalde asume "como su forma de hacer política".