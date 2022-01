Los presidentes de doce países firman este viernes el tratado constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), un nuevo mecanismo de integración que nace con la futura meta de fusionar al Mercosur y a la Comunidad Andina (CAN).

La cumbre que se celebra en Brasilia ha sido convocada de forma extraordinaria, debido a la actual crisis entre Colombia, Ecuador y Venezuela, que llevó a suspender otra prevista en marzo en Cartagena de Indias.

El gobierno brasileño propuso esta cita con el único objetivo de que se firme el tratado constitutivo, que sólo entrará en vigor una vez que sea ratificado por los congresos de los doce países miembros.

Los presidentes se reunen en el Centro de Convenciones de Brasilia para suscribir el documento y luego compartirán un almuerzo en el Palacio de Itamaraty, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Un largo camino

La Unasur comenzó a gestarse hace ocho años, precisamente en la capital brasileña, en una primera cumbre regional convocada por el entonces presidente brasileño, Fernando Henrique Cardoso. Desde entonces se han realizado otras cumbres suramericanas, en el 2002 en Guayaquil (Ecuador) y en el 2004 en Cuzco (Perú), donde se adoptó el nombre de Comunidad de Naciones Suramericanas.

El cambio de nombre se produjo en abril del 2007, en la I Cumbre Energética regional celebrada en la isla venezolana de Margarita, donde fueron adoptadas las siglas Unasur, mecanismo que integra a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

En la isla de Margarita se decidió que la nueva plataforma tendrá una secretaría permanente con sede en Quito y que, en el futuro, se constituirá un Parlamento Suramericano, que inicialmente convivirá con los ya existentes parlamentos del Mercosur, la CAN, Amazónico y Latinoamericano.

Integración y defensa común

El objetivo final, en un plazo no establecido, será integrar en un solo espacio al Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, con Venezuela en proceso de adhesión) y a la CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) y sumar a Surinam, Guayana, y Chile, que actualmente no pertenecen a ninguno de esos bloques.

En la cumbre de Brasilia, el presidente anfitrión, Luiz Inácio Lula da Silva, planteará formalmente a los otros mandatarios su propuesta para la creación de un Consejo de Defensa Suramericano, que tendrá la misión de elaborar estrategias comunes en el área militar e integrar las industrias bélicas de la región.

La propuesta ha sido presentada ya informalmente por el ministro de Defensa de Brasil Nelson Jobim quien dijo que en las visitas que hizo a cada uno de los países suramericanos sólo encontró alguna reticencia en Colombia.