El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado tener "mucho respeto" a Alberto Ruiz Gallardón tras el anuncio hecho por el líder del PP, Mariano Rajoy, de que el alcalde de Madrid estará en la próxima dirección de su partido.



Zapatero se ha referido a este asunto en la rueda de prensa posterior a la reunión que mantuvo en el Palacio de la Moncloa con el lehendakari, Juan José Ibarretxe, al ser preguntado por un periodista por el anuncio de Rajoy y por la hipótesis de que Gallardón pueda ser el próximo secretario general del PP.



El jefe del Ejecutivo ha explicado que no conocía las palabras de Rajoy y ha subrayado su respeto por lo que hagan los partidos políticos y, en particular en este momento, el Partido Popular.



En esa línea, ha asegurado tener "mucho respeto" a Ruiz Gallardón y a la posibilidad de que se concretase la propuesta de que fuera el próximo secretario general del PP. Zapatero no ha querido hacer más comentarios para que luego "no se puedan deducir interpretaciones en una u otra dirección".

El PP catalán y varios diputados populares respaldan su posible inclusión en la directiva



La portavoz del PP en el Parlament, Carina Mejías, ha asegurado que es una "buena noticia" que el alcalde de Madrid se incorpore próximamente a la dirección nacional de la formación.



"Rajoy está en una etapa precongresual, forjando a su nuevo equipo, y para el nuevo equipo tiene que contar con los mejores", ha manifestado Mejías en rueda de prensa en el Parlament.



Mejías ha afirmado que Gallardón "reúne muchas cualidades que lo acreditan", y ha valorado del alcalde de Madrid el "elevasídimo apoyo popular" que ha conseguido en las distintas elecciones a las que ha concurrido.

Además, varios diputados del PP respaldan la posible inclusión del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, en la dirección del partido porque, según han coincidido, supone "sumar" fuerzas.



Si bien algunos parlamentarios no han querido responder a las peticiones de los periodistas y han preferido no hacer ninguna declaración, otros como Vicente Martínez Pujalte, Celia Villalobos o Cristóbal Montoro han expresado su opinión.



Martínez Pujalte ha recordado que el alcalde de Madrid ya formaba parte del equipo directivo del PP pues participaba en las reuniones que Rajoy mantenía semanalmente con los integrantes de su cúpula de dirección, los denominados 'maitines'.



"En la dirección del PP han de estar todos, no sobra nadie, Gallardón aporta, -la presidente de la Comunidad de Madrid- Esperanza Aguirre aporta... El PP tiene por delante un proyecto muy ambicioso y no hay que excluir a nadie, así que me parece muy bien lo que ha hecho Rajoy", ha recalcado el diputado.



La secretaria cuarta de la Mesa del Congreso, Celia Villalobos, ha sido más explícita: "Todo lo que haga Mariano me parece fantástico".



También se ha expresado a favor el portavoz económico del grupo popular, Cristóbal Montoro, para quién, ante todo, la posible designación de Gallardón como integrante de la dirección merece "respeto". "Lo que tenemos que hacer es sumar", ha sentenciado.

Por su parte, la presidenta del PP balear, Rosa Estarás, ha alabado la decisión del al líder del partido y ha señalado que "quien se presenta elige a quien considera las personas más idóneas y preparadas".