El carcelero de Amstetten, Josef Fritzl, quien mantuvo secuestrada durante 24 años a su hija Elisabeth, a la que violó sistemáticamente desde los 11 años y con la que llegó a tener siete hijos, se ha defendido de las acusaciones y ha dicho que "no es ningún monstruo".

En un comunicado tansmitido por su abogado, Rudol Mayer, ha afirmado que "podía haberlos matado a todos y nadie se habría enterado de nada, nunca se habría sabido."

Según su abogado, Fritzl estuvo siempre de acuerdo en llevar al hospital a la mayor de las niñas nacidas durante los años de cautiverio, quien fue hospitalizada el pasado 19 de abril debido a una grave enfermedad y cuyo ingreso en el centro médico permitió conocer toda la tragedia. "Sin mí, Kerstin -su hija-nieta enferma- no estaría aún viva", ha afirmado el anciano de 73 años.

Esta misma semana, Rudolf Mayer, el abogado de Josef Fritzl, anunció que alegará que su cliente "es un enfermo mental" y que no debería ser enviado a la cárcel. Mayer sostiene que su cliente debería ser internado en un centro psiquiátrico, ya que no puede enfrentar un juicio. Además, según la opinión del letrado, cualquier juicio al que se sometiera a Fritzl sería injusto debido a la cobertura mediática del caso según publica el diario británico "The times".

La Policía austríaca descartó la semana pasado que Josef Fritzl hubiera abusado sexualmente de los seis hijos nacidos de la relación incestuosa a la que obligó durante dos décadas a su hija Elisabeth.

"En el caso de Kerstin (la mayor de 19 años) lo podemos descartar con toda seguridad, y asumimos que lo mismo vale para los otros hijos", según dijo el jefe de la investigación policial Franz Polzer en una multitudinaria rueda de prensa.