Emoción entre los familiares de los tripulantes del 'Playa de Bakio' a la espera de su llegada

Los trece tripulantes del 'Playa de Bakio', que fueron liberados el sábado, vuelan en un Boeing 707 del Ejército del Aire en dirección a Madrid desde las Islas Seychelles, donde llegaron a las 8.30 (hora española) de este martes. La llegada al aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz está prevista para las 7.00 horas del hoy.

A su llegada, los tripulantes serán recibidos por la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, y algunos de sus familiares, según ha informado el Ministerio de Defensa.

El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, que volverá a Madrid tras una gira de cinco días por Haití, Perú, Argentina y Brasil, no llegará a tiempo para recibir a los tripulantes rescatados.

En Vigo a las 11.20 horas

Tras la parada en Madrid, los ocho tripulantes gallegos llegarán en torno a las 11.20 horas al aeropuerto Peinador de Vigo, donde serán recibidos por el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño.

La hija del patrón del 'Playa de Bakio' acudirá a recibir a su padre, junto a sus tíos, mientras que la madre, Angelines Mariño, y sus dos hermanos esperarán en su domicilio, en Baiona (Pontevedra), el regreso de Amadeo Alvarez, quien hoy pudo hablar con ellos por teléfono "emocionado y muy nervioso".

Los mismos sentimientos que comparte su familia debido a los siete días de secuestro. Por ello, tanto su mujer como sus dos hijos menores han decidido recibirlo en casa "con más intimidad". "Estamos demasiados nerviosos", ha reconocido Angelines Mariño, quien ha manifestado su "alegría" por el reencuentro "inminente".

En todo caso, Angelines Mariño no ocultó la "tristeza" que le ha provocado escuchar a su marido relatar la experiencia del secuestro, donde reveló un "trato vejatorio" por parte de los piratas. "Esto conmigo no lo habló para no preocuparme, pero se lo escuché en la televisión", ha aclarado.

Lograr un dispositivo militar multinacional

Mientras, el Gobierno hace gestiones en la UE y la ONU para que se tomen medidas contra la piratería marítima en el Cuerno de África. Miguel Ángel Moratinos, ha calificado de "positiva" la reunión mantenida el lunes por una decena de países en la oficina española en la ONU para analizar fórmulas de protección para los pesqueros que faenan cerca de Somalia.

Estas gestiones promovidas por España van en paralelo a las que Francia y EE.UU. han puesto en marcha para aprobar una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU con el objetivo de luchar contra la piratería.

La idea de España es montar un dispositivo militar entre varios países para garantizar la seguridad de los pesqueros y evitar que se repita el caso del atunero "Playa de Bakio". En el encuentro entre delegaciones de Exteriores de los 27 países de la UE que tiene lugar estos días en Luxemburgo, se ha abordado también el tema.

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero mostró su intención de lograr ese acuerdo en el programa 59 segundos del pasado lunes.