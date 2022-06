Peppa Pig - En la oficina de papá pig

"En la oficina de Papá Pig".

Hoy, como algo especial,

Peppa y George van a ir a la oficina de Papá Pig.

Papi, ¿tu en la oficina qué haces todo el día?

Cosas muy divertidas, ya lo verás.

Este es el edificio donde trabaja Papá Pig.

Ya hemos llegado. ¡Bien!

¿Si? Hola, soy Papá Pig.

Hola Papá Pig. ¿Puedo apretar el botón?

Claro que sí.

¿Quién es? Soy yo.

(Ríe): Hola yo, adelante.

Mi oficina está en el último piso, hay que subir en el ascensor.

¿Puedo darle al botón? Ahora le toca a tu hermano.

Aprieta el botón de arriba, George.

(Los dos): ¡Oh!

El ascensor está subiendo a Peppa, George y Papá Pig

hasta el último piso.

(Los dos): ¡Hala!

(Ascensor): Último piso, abriendo puertas.

Esta es la oficina de papá.

Hola a todos. (Los dos): Hola Papá Pig.

El señor Rabbit y la señora Cat también trabajan aquí.

Hoy vienen conmigo dos visitas muy especiales.

Se llaman Peppa y George.

Es todo un honor.

Empezaremos por esta mesa.

Por favor, nos explica cuál es su tarea.

Por supuesto, encantado.

Yo trabajo, sobre todo, con números. Estos documentos son muy importantes.

Mi misión es sellarlos con este sello de caucho.

(Los dos): ¡Hala!

Que trabajo más chulo tiene el señor Rabbit.

¿Puedo estampar yo un sello?

Claro, voy a buscarte un papel. ¡Pero si aquí hay muchos!

Mejor usa un papel blanco, Peppa; aquí tienes.

A Peppa le gusta mucho estampar sellos.

Qué divertido es su trabajo, señor Rabbit.

Continuemos, vamos a la mesa de la señora Cat.

Hola Peppa y George. Hola.

Mi trabajo consiste en diseñar distintas formas en el ordenador.

(Los dos): Oooh.

Después lo imprimo dándole aquí.

(Los dos): ¡Hala!

Voy a hacer otra copia.

Gracias.

Qué trabajo más chulo tiene la señora Cat.

¿Puedo probar yo? Deberías dejarle a George.

Es verdad, George, te toca a ti trabajar un poco.

George está haciendo triángulos azules.

Ahora hay que imprimirlo.

Señora Cat, me gusta mucho su trabajo.

¿Queréis ver dónde trabajo yo? Sí, papá.

Esta es la mesa de Papá Pig.

Mi trabajo es muy complicado: utilizo fórmulas, las transmuto

y calculo todas las tangentes de refuerzo.

El trabajo de Papá Pig parece importantísimo.

¿No tienes que estampar sellos? No.

¿Y tampoco usas ordenador? No, uso rotuladores de colores.

Papi, ¿nos dejas tus "rotus" para pintar?

Sí, pintad algo.

A los dos les encantan los rotuladores de colores.

Estoy pintando una casa,

seguro que George pinta un dinosaurio.

Siempre se le ocurre lo mismo: un dinosaurio.

Dinosaurio.

Qué tarde es, pero si ya son las cinco.

Es hora de irse a casa.

¡Pero bueno!

¿Quién ha pintado esta casa tan bonita?

Y qué dinosaurio, da mucho miedo.

George y yo hemos hecho el trabajo de papá.

Me han ayudado mucho, lo han hecho muy bien.

Me gusta el trabajo del señor Rabbit

y también el de la señora Cat, pero el que más gusta es el de papá.

"La isla de los piratas".

Hoy Peppa y sus amigos van a hacer una excursión

en el barco del Abuelo Pig.

Todo el mundo a bordo. (Todos): Sí, capitán Abuelo.

¡A toda máquina!

(Todos): Hasta luego.

(Todos): Que lo paséis bien.

Peppa y sus amigos se han puesto los chalecos salvavidas.

George, te voy a poner mi sombrero pirata.

Hoy vamos a navegar hasta la Isla de los piratas.

(Todos): Oooh.

Si tenemos suerte, puede que encontremos algún tesoro.

(Todos): ¡Hala!

La Isla de los piratas parece un lugar estupendo.

¡Tierra a la vista!

Hemos llegado.

La Isla de los piratas. (Todos): ¡Bien!

¿Qué es eso?

Señalará si hay algún tesoro enterrado,

es un detector de metales.

(Todos): ¡Uuuh!

El Abuelo Pig usa el detector de metales

para encontrar tesoros enterrados.

¡El detector indica que ahí hay algo!

¡Cava! A ver qué hay.

¡He encontrado una moneda!

¡Un tesoro! (Todos): ¡Bieeen!

Vamos a seguir buscando.

¡La señal es muy fuerte! Aquí hay algo grande.

¡Madre mía, cuánto pesa este tesoro!

Debe de ser enorme.

Vaya, no es ningún tesoro,

solo es un roñoso carrito de la compra.

¡Oh!

Ya está bien de buscar tesoros,

¿alguien me ayuda a hacer un gran castillo de arena?

(Todos): Yo.

Qué buena idea has tenido, Abuela Pig.

Yo voy a echarle un vistazo al barco.

La abuelita se queda con los demás haciendo un castillo de arena.

Mientras, el abuelo se va al barco a hacer cosas muy importantes.

Qué bien se está aquí,

a lo mejor me echo una cabezadita, solo un ratito.

(Ronca).

La abuelita y los niños están haciendo un castillo de arena.

Necesitan mucha, porque va a ser muy grande.

Utilizan los cubos para hacer las torres.

¡Menudo castillo! (Todos): ¡Bieeen!

Ya es hora de volver, ¿dónde está el barco?

Mira, abuela.

¡Oh, no! El Abuelo Pig se ha dormido como un tronco

y el barco va a la deriva.

Hay que despertarle como sea: gritad lo más fuerte que podáis.

(Todos gritan): Abuelo Pig, despierta, despierta.

No hay manera, el Abuelo Pig no se despierta.

Está muy lejos, por eso no nos oye.

Estamos atrapados en esta isla. Como los náufragos.

Nos quedaremos aquí más de cien años.

Tendremos que comer bayas y frutos silvestres.

Nos alimentaremos con insectos y babosas.

(Todos): Buag.

Los papás han venido a recoger a sus hijos.

¿Qué pasa? (Todos): Hola.

Hola a todos. -¿Lo habéis pasado bien?

Sí, pero me acabo de acordar que me he dejado algo,

ahora vuelvo.

¡Mirad, viene el abuelo! Estamos salvados.

(Todos): ¡Bieeen!

Bienvenidos a bordo, marineros.

Pensamos que nos habías abandonado en esta isla.

Me quedé dormido, Abuela Pig, perdóname, no volverá a pasar.

Adiós Isla de los piratas, hasta pronto.

Me lo paso muy bien en esta isla, ¿podemos volver otro día?

Claro que volveremos, Peppa. -(Todos): ¡Bieeen!

"El catarro de George".

Hoy ha amanecido lloviendo.

Peppa, George, se os olvidan los impermeables.

Cuando llueve, Peppa y George deben ponerse sus impermeables.

No.

A George no le gusta nada ponerse el gorro.

George, no te quites el gorro para la lluvia.

¿Por qué? Porque no quiero que te mojes.

¿Por qué? Porque podrías acatarrarte.

¿Por qué?

George, ¿quieres jugar en el jardín?

Entonces, no te lo quites.

¡Vamos, George!

Peppa y George van a saltar en los charcos de barro.

¡Buag!

George ya se ha quitado el gorro para la lluvia.

Peppa, George. Entrad en casa.

Cada vez llueve más, no podéis seguir jugando fuera.

George, ¿dónde está tu gorro? (Estornuda).

George se ha acatarrado.

(Estornuda).

Oh, cuántos estornudos, creo que te has puesto malito.

(Tose).

No te preocupes, ahora mismo llamo al doctor.

Doctor Brown Bear, dígame.

Entiendo, que se meta en la cama, iré a verle enseguida.

Gracias, doctor Brown Bear, adiós.

¿Qué ha dicho?

¿Que le van a llevar al hospital y le van a dar medicinas?

No, ha dicho que George se meta en la cama.

Entonces no estás enfermo de verdad, no te pasa nada.

(Estornuda).

¡Qué asco, me ha estornudado encima!

(Tose).

Cómo suena esa tos, tienes que meterte en la cama.

George, quédate aquí tranquilito. No.

George no quiere quedarse en la cama.

(Estornuda).

Hazme caso;

tienes que estar en la cama hasta que mejores.

¿Por qué? Porque no debes coger frío.

¿Por qué? Porque así lo ha dicho el doctor.

Hola, ¿dónde está mi paciente?

Abre la boca y luego di "Aaa".

George está un poco asustado.

Peppa, tú que eres mayor y muy valiente,

¿por qué no le enseñas a decir "Aaa"?

Yo sé hacerlo: "Aaa".

"Aaa".

George ha cogido un catarro. ¿Y usted le va a dar medicinas?

No, pero debe tomar leche caliente antes de acostarse para dormir bien.

Gracias, doctor Brown Bear. De nada, adiós.

George ha estado en la cama todo el día,

y ahora Peppa se va a dormir.

¿George, estás mejor? (Estornuda).

George no ha mejorado.

(Estornuda).

Por favor, intenta no estornudar tan fuerte.

(Tose). ¡Ay, no voy a poder dormir!

George, tómate esta leche calentita para dormir mejor.

Después de tomarse la leche caliente, a George le entra mucho sueño.

Buenas noches, cerditos míos.

Qué silencio, qué bien voy a dormir.

(Ronca).

Gallo

Ya es de día.

George ha dormido muy bien.

(Bosteza).

George está mejor.

Venid, vamos a jugar, hace calor y luce el sol.

George se ha puesto el gorro para la lluvia,

no quiere volver a acatarrarse.

George, no hace falta que te pongas el gorro.

¿Por qué?

Porque hoy no llueve, hace sol.

¿Por qué?

Por favor, ¿puedes dejar de decir "por qué"?

¿Por qué?