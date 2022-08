Peppa Pig - La cápsula del tiempo

Subtitulado por Teletexto-iRTVE.

Yo soy Peppa Pig. (Gruñe).

Este es mi hermanito George. (Gruñe).

Esta es mamá Pig. (Gruñe).

Y este es papá Pig. (Gruñe).

Peppa Pig. (Gruñe).

"La cápsula del tiempo".

Pepa y sus amigos están en la guardería.

Hoy vamos a hacer entre todos una cápsula del tiempo.

¿Y eso qué es, madame Gazelle? Una cápsula del tiempo sirve

para que las personas que vivan en el futuro sepan como era el pasado.

¿Cómo? Tenemos que meter cosas de ahora

en esta caja, y después la enterramos en cualquier sitio del patio.

¿Y crecerá?

-No, Susi, permanecerá enterrada durante mucho tiempo.

(Todos): ¡Oh!

Ahora tenéis que elegir qué queréis meter.

Un tebeo. Un tebeo, muy bien.

Música. -Sí, muy bien, Susi.

Un juguete. -Dinero.

Unos sellos. -Una zanahoria.

Te gustan mucho las zanahorias, ¿verdad, Rebeca?

Sí. (Ríen).

Lo que habéis elegido muestra muy bien como es nuestra vida cotidiana.

Madame Gazelle, ¿cómo será la vida en el futuro?

¿Tu cómo te imaginas que será? Creo que viviré en la Luna.

Y todos mis amigos vendrán a visitarme.

Y yo pilotaré un cohete espacial. ¡Hola!

Vamos a grabar un mensaje para que lo vean en el futuro.

Decidle "¡hola!" al futuro. ¡Hola al futuro!

Seguro que ya vivís todos en la Luna ¿a qué si?

Y os vais de vacaciones a Marte. -Y voláis en cohetes como este.

¡Fantástico!

Ya casi es la hora de irse a casa. Los padres han llegado a buscarlos.

Papi, mami, hemos hecho una cápsula del tiempo.

Oh, papá Pig, has llegado justo a tiempo para cavar el hoyo.

Sí, claro que sí.

Papá Pig está cavando un hoyo para enterrar la cápsula del tiempo.

Ya está. ¿Podemos sacarla ya?

Oh, no. Permanecerá enterrada durante mucho tiempo.

Oh, pero yo no puedo esperar tanto. Pepa, eres igualita que tu padre

cuando era pequeño. ¿De verdad?

Sí, me acuerdo muy bien porque él fue alumno mío.

¿Le dio clase a mi papá?

Sí, di clases a vuestros papás y mamás, ¿a que sí?

(Todos): ¡Sí, madame Gazelle!

Cuando ellos eran pequeños, también hicieron una cápsula del tiempo.

Sí, me acuerdo. La enterramos junto a un arbolito.

¿Podemos verla? Sí, creo que la enterramos por aquí.

Oh, recordaba un árbol más pequeño. Pues es este.

Ha pasado mucho tiempo, el árbol ha crecido desde entonces.

Creo que he encontrado algo. ¡Es nuestra cápsula del tiempo!

(Todos): ¡Bien!

Estoy deseando abrirla.

Apartaos, por favor. (Todos): Sí, madame Gazelle.

A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Oh, un viejo tebeo!

Era mi tebeo favorito.

¡Un avión de juguete! -Mi juguete favorito.

¡Música! -Mi disco favorito.

Aquí hay una zanahoria muy antigua. -¡Es mía!

¡Qué bien elegiste, mami!

Oh, y una cinta de video que grabaron vuestros papás cuando eran pequeños.

¿Quién es ese cerdito pequeño con gafas?

Oh, es Papá Pig. Oh, y esa soy yo.

Hola, al futuro.

¡Qué vocecita más chillona tenías! (Ríe).

Seguro que vivís todos en la Luna. Qué tonto, papi pequeño.

Hacer cápsulas del tiempo es muy divertido.

Pero encontrarlas lo es aún más.

"Entre las rocas".

Pepa y Georges van a la playa con el abuelito y abuelita Pig.

A Pepa y a Georges les encanta ir a la playa.

¿Y la arena dónde está?

Verás, esta playa no es de arena. ¿No es de arena?

Pero nosotros queríamos hacer castillos de arena.

A los dos les encanta hacer castillos de arena.

No llores Georges, no te enfades.

Se pueden hacer cosas muy divertidas entre las rocas.

¿Cómo qué?

Cuando baja la marea, queda agua acumulada

formando charcos entre las rocas. -Se llaman charcas marinas.

Si investigas en ellas, puedes encontrar cosas muy interesantes

que ha traído el mar.

¡Estoy viendo una cosa que brilla!

¡Es una moneda! ¡Hala!

A lo mejor es del tesoro de un pirata

Vamos a hacer una colección con lo que encontremos.

Sí, y lo iremos metiendo en tu cubo.

¿Qué sorpresa nos encontraremos en esta charca?

Yo creo que en esta no hay nada interesante.

Oh, en todas se encuentra algo Pepa. Mira más de cerca.

¡Oh, me parece que ahí hay algo! Sí, es un...¡cangrejo, uhhh!

El cangrejo se ha enganchado al dedo del abuelo.

(Todos):¡Oh!

Qué cangrejo más travieso.

¡Mira, Georges, el señor cangrejo anda de lado!

Georges está imitando al cangrejo. Pepa también quiere andar como él.

Somos unos cangrejos. Pellizca, pellizca, pellizca.

Peizca, peizca, peizca.

¡Socorro, dos cangrejos muy traviesos quieren pellizcarme!

Peizca, peizca, peizca.

Somos dos cangrejos. Pellizca, pellizca, pellizca.

Fuera, fuera, cangrejos malos. Dejadme volver a vuestra charca.

¡Sí, vamos a investigar en más charcas!

¿Qué hay ahí? ¡Una caracola!

¿A ver si se oye el mar? No te entiendo.

Si te la acercas al oído, puede que se oiga el mar.

Olas.

¡Ay va, se oyen las olas!

Olas.

Me gusta mucho mi caracola.

Georges, ¿por qué no buscas tú otra caracola?

Caracola. Eso no es una caracola.

Oh.

Pepa, tiene razón.

Eso no es una caracola. Georges ha encontrado un fósil.

¿Qué es un fósil?

Una piedra en la que han quedado restos de un animal

que vivió hace mucho tiempo, cuando existían los dinosaurios.

Dinosaurio. ¡Arrr!

Estas charcas son muy divertidas. Sí, para nosotros.

Pero no para este pececito. ¿Un pez, dónde?

Pobre pececito, está atrapado. (Ambos):¡Oh!

El pececito me acaba de decir que quiere volver a su casa, al mar.

A lo mejor podemos usar tu cubo para rescatarlo.

¡Sí!

Pepa va a coger al pececito con su cubo.

No pasa nada, pececito. Pronto estarás con tus amigos.

¡Adiós, pececito! ¡Adiós!

(Ríe).

Me encantan las charcas marinas.

"Reciclaje".

El señor Bull, el basurero, viene a recoger la basura.

Es muy temprano, así que procura hacer el menor ruido posible.

Chatarra.

Pero el señor Bull no es muy cuidadoso.

Pepa y Georges están terminando de desayunar.

¿Qué hace tanto ruido? Ha llegado el camión de la basura.

(Todos): ¡Hola, señor Bull! -¡Muuu! Hola a todos.

Tengo prisa. Hay mucha basura que recoger.

(Todos):¡Adiós! -Adiós.

¡Muuu!

El señor Bull ha vaciado el cubo de la basura.

Bien. Ahora hay que recoger el desayuno.

¿Podemos ayudar, mami? Claro que podéis.

Voy a tirar esta botella vacía a la basura.

Espera, Pepa. ¿Qué?

Las botellas no se tiran a ese cubo porque se pueden reciclar.

¿Reciclar, qué es eso?

Todo lo que no se puede volver a usar,

se tira al cubo que recoge el señor Bull.

Pero todo lo que sí se puede volver a utilizar,

se pone en estos cubos de reciclaje. El rojo es para el papel,

el cubo azul para las latas, y el verde para las botellas.

Pepa, tienes una botella. ¿A qué cubo la tienes que tirar?

Al cubo verde. Sí.

¡Qué divertido! Ahora es el turno de Georges.

¿Buscas un periódico para tirarlo al rojo?

Georges quiere reciclar el periódico de Papá Pig.

Oh, todavía no he terminado de leer el periódico, Georges.

Te lo doy en un momento.

Está bien, aquí lo tienes, Georges.

Los periódicos van en el cubo rojo, Georges.

Ahora que los cubos están llenos, es el momento de ir al punto limpio.

¡Bien, vamos!

Mamá Pig lleva las botellas, Pepa lleva las latas,

y Georges lleva los periódicos.

¿Listo todo el mundo? (Todos):¡Sí, Papá Pig!

Entonces, vámonos.

(Canta): Reciclar, reciclar, vamos a reciclar todo.

Latas, botellas, periódicos y papel.

Reciclar, reciclar, vamos a reciclar

Este es el centro de reciclaje de la señora Rabbit.

Ya hemos llegado. (Todos):¡Bien!

Buenos días. Hola, señora Rabbit.

¿Traéis muchas cosas para reciclar? Sí, de todo.

Estupendo. ¡Allá voy!

¿Qué hace la señora Rabbit?

Está reciclando esos coches viejos y oxidados.

¡Hala!

¿Quién sabe en qué contenedor van las botellas?

En el de color verde. Muy bien.

Y las latas en el de color azul. Muy bien, Pepa.

Georges quiere reciclar los periódicos.

De acuerdo, Georges. Tú puedes echar el papel.

Bueno, hoy ya hemos reciclado bastante.

Sí. Vámonos a casa.

Anda, ¿dónde está nuestro coche? El coche ha desaparecido.

¡Apartaos!

La señora Rabbit va a reciclar su coche.

¡Pare, ese es nuestro coche! ¿Ah, sí, es vuestro coche?

(Todos):¡Sí!

Y nuestro coche no está viejo ni oxidado.

¡Qué tonta. Es que me encanta reciclar!

Sí, y a nosotros. Pero también nos gusta mucho nuestro coche.

Sí, y también nosotros le gustamos a él, ¿verdad?

Pi, piii.

"Barcos en el estanque".

Los patos están en su estanque. Están muy contentos.

Aquí llegan Pepa, Georges, Papá Pig y Mamá Pig.

Hola, patitos.

Los patos quieren pan.

Lo siento patitos, pero hoy no hemos traído nada de pan

Hemos traído algo más divertido. Pepa ha traído su barco de juguete.

Y Georges se ha traído el suyo.

Vamos a darle cuerda a tu barco, Georges.

Su barco funciona dándole cuerda.

Georges, rápido, échalo al agua antes de que se le acabe la cuerda.

A Georges le encanta su barco de cuerda.

¿Mami, le das cuerda a mi barco?

A tu barco no hace falta darle cuerda.

El barco de Pepa es un velero y se mueve con el viento.

A mi este barco no me gusta, no se mueve, no hace nada.

No se mueve porque hoy no hay viento Habrá que darle una ayudita.

Voy a soplar fuerte para que tu barco vaya bien lejos.

¡Bien!

¡Ha ido muy deprisa! A Pepa le encanta su velero.

Aquí viene la amiga de Pepa, Susi Sheep.

Hola a todos. Hola, Susi.

Estamos jugando con nuestros barcos. Me he traído mi lancha motora.

¿Hay que darle cuerda? No, funciona con pilas.

La lancha motora de Susi se mueve con pilas.

Va muy deprisa.

Perdone, señora pata.

Ahora llega Dany Dog con el abuelo Dog.

Hola a todos. (Todos): Hola, Dany.

Mirad, mi abuelo me ha hecho este barco de vapor.

(Todos):¡Oh!

Caramba, es impresionante. ¿Cómo funciona?

Funciona con vapor. Solo hay que darle a esta palanca.

Este barco de vapor es fantástico.

Viene Rebeca Rabbit con su mamá.

Hola a todos. Hola, Rebeca.

Mira cuantos barcos tenemos.

Ojalá tuviera yo uno.

Rebeca Rabbit no tiene barco.

Acabo de tener una idea. Por suerte, me he traído el periódico.

Solo necesito una página. A ver cual puedo arrancar.

Noticias, deportes,... ¡Ah, la de moda!

No, la página de moda, no.

Está bien, usaré la de economía. Cuando yo era pequeño,

cogía una hoja de periódico y la doblaba así...

¿Qué está haciendo Papá Pig? ...para hacer un barco de papel.

Papá Pig ha hecho un barco de papel.

Gracias, señor Pig.

Georges también quiere un barco de papel.

Bueno, me puedo quedar sin la página de deportes.

¿Por favor, me hace uno a mi? (Ambos):¡Y a mi!

Pues claro.

Papá Pig ha hecho barcos de papel para todos.

¿Y si echáis una carrera? Bueno idea, Mamá Pig.

Tenéis que soplar muy fuerte para que los barcos se muevan.

Coged mucho aire.

Preparados, listos, ¡soplad!

¡Tenemos un ganador! La página de deportes era...

¡Esa era la de Georges! Ha ganado Georges.

(Todos):¡Bien!

Me gustan los barcos y los que más me gustan son los del papel.

(Todos): A mi también.

Es hora de irse a casa, todos se lo han pasado fenomenal.

(Todos): Adiós. Adiós, patitos, hasta pronto.

Los patos se han divertido con los barcos,

pero se alegran de volver a tener el estanque para ellos solos.

