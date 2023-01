Peppa Pig - La ropa nueva de George

Yo soy Peppa Pig. (GRUÑE)

Este es mi hermano pequeño George.

Esta es Mamá Pig.

(GRUÑE)

Y este es Papá Pig.

(GRUÑE)

(RÍEN)

"LA ROPA NUEVA DE GEORGE"

(NARRADOR) "Hace un día precioso, luce el sol".

"Peppa y George están jugando en el jardín".

(RÍEN)

¡Cuántos charcos!

(RÍEN)

"A Peppa y a George les chifla saltar en los charcos".

(RÍE Y GRUÑE)

(GRUÑE)

George, mira cómo te has puesto de barro.

(RÍE) ¡Peppa!

¡George!

¡George, ay, madre mía!

Este cerdito se ha puesto perdido.

(RÍE)

Habrá que bañarte.

Y también tendremos que lavar esa ropa.

Oh.

(RÍE)

"George se lava en la bañera".

(RÍE)

"La ropa de George se lava en la lavadora".

Calculo que habremos lavado esta ropa unas mil veces.

A la ropa de George le han salido agujeros.

"Cuando lavas la ropa mil veces, se le hacen agujeros".

(RÍE)

Qué gracioso.

Se te ve el culete, George.

(RÍEN)

Tal vez sea el momento de comprarle ropa nueva.

"Mamá Pig lleva a Peppa y a George a comprar ropa".

Hola, Mamá Pig. Hola, señorita Rabbit.

¿En qué puedo ayudarle?

Queremos ropa nueva para George, por favor.

Pues está de suerte porque aquí vendemos ropa.

(RÍE) Primero, tenemos que medirte.

(GRUÑE) Extiende los brazos, anda.

George cree que quiere hacerle cosquillas.

Te prometo que no voy a hacerte cosquillas.

Así, muy bien.

¡Vaya, eres muy grande y muy fuerte!

(RÍE)

¿Lo ves, George?

La señorita Rabbit no te ha hecho cosquillas.

No.

Ella no, pero yo sí.

(RÍE)

"A George le chifla que le hagan cosquillas".

Bueno, vamos a buscarle ropa nueva a George.

¿Qué te parece esto? Así irás muy calentito.

¡Oh!

Si eres tan amable de pasar al probador, por favor.

"George lleva puesto un jersey de lana muy grueso".

Estás achuchable del todo. (GRUÑE)

El blanco no es el mejor color para saltar en los charcos.

Este no es blanco.

Es el único color que no tiene.

¡George, qué chuli, pareces un payaso!

¡No!

"George no quiere parecer un payaso".

Demasiado colorido.

A ver qué tal este.

¡Hala, ahora pareces un pingüino!

(RÍEN)

Es verdad, no sé, no me acaba de convencer.

Vamos a probar este.

Prácticamente, es como lo que traía puesto.

Sí, muy bien.

(RÍE) ¡George!

Con esa ropa, pareces tú.

¿Y tú qué dices, te gusta?

¡Sí, "guta"!

(RÍE)

"A George le gusta su ropa nueva".

(Claxon)

¡Papi, ya hemos llegado!

¡Anda! ¿Entonces, no habéis comprado nada para George?

La ropa que lleva puesta es nueva, Papá Pig.

Es como la de antes, igualita, pero sin agujeros.

(RÍE)

¡Ah, claro!

¿Ya podemos jugar en el jardín?

Sí, vamos todos a jugar al jardín.

¡Yupi! (GRUÑE)

(RÍEN)

¡Mirad, aquí hay charcos!

¡Venga, vamos a saltar!

# Mira cómo salto en los charcos.

# Chip, chip, chop, plas, plas.

# Chapoteo por aquí, chapoteo por allá.

# Salpico, salpico, salpico sin parar.

# Mira cómo salto en los charcos.

# Chip, chip, chop, plas, plas. #

(RÍEN)

George, ¿has visto tu ropa nueva?

Te has vuelto a manchar de barro.

¡Oh! Pues quién fue a hablar.

Mira cómo tienes la tuya.

(RÍE)

Tú también te has puesto perdido de barro.

Anda, y tú, Mamá Pig.

No pasa nada, solo es barro.

Se quita con agua y jabón.

Entonces, si vamos a tener que lavarnos,

podemos mancharnos todavía más.

(LOS TRES) ¡Sí!

"A Peppa, George, Mamá y Papá Pig

les encanta mancharse de barro".

"A todo el mundo le encanta mancharse de barro".