Peppa Pig - Un paseo en globo

Subtitulado por Teletexto-iRTVE.

Yo soy Peppa Pig ¡Ug!

Este es mi hermano pequeño George. ¡Ug, ug!

Esta es mamá Pig. ¡Ug!

Y este es papá Pig. ¡Ug!

Peppa Pig, ¡ug!

"Un paseo en globo".

En la fiesta de la escuela,

la señora Rabbit se encarga de la rifa.

-¡Atención, atención!

El primer premio del sorteo es un paseo en globo.

¡Hala, que premio más bueno!

Guau, guau.

¿Me da una papeleta, por favor?

La de color azul gana... ¡un coche de juguete!

¡Enhorabuena, Dani!

¡Ug!

¿Me da una papeleta, por favor?

Ahora mismo, Peppa.

¿Qué te gustaría ganar?

El paseo en globo, ug.

¿No prefieres ganar esta tarta de chocolate tan rica?

A papá Pig le chifla la tarta de chocolate.

La de color rojo gana...

¡El paseo en globo!

Todos: ¡Bien!

¡Globo preparado para el paseo!

¿Cuantos pasajeros van a ser?

Cuatro, por favor.

Teddy también.

Dinosaurio.

¡Oh! Más Teddy, más Dinosaurio, hacen seis.

¡Todos a bordo!

Deprisa papá Pig, que nos vamos.

¡Sube, papi!

¡Amarras sueltas!

¡Ancla arriba!

¡Vámonos, a todo gas!

¡Ug! Impresionante, señora Rabbit, estas hecha toda una experta.

No te creas, realmente, es la primera vez que piloto un globo

¡Uh! ¡Agarraos bien!

La señora Rabbit calienta el aire del globo para que se eleve.

¡Adiós! ¡Adiós!

¡Adiós!

¿Se quiere encargar alguien del mapa?

Yo mismo.

¿Estás seguro, papá Pig? Ug. ¿Por qué?

Yo interpreto muy bien los mapas.

¡Oh! Pero éste es bastante difícil.

¿Queréis subir más?

Sí, por favor, más alto, más alto.

El globo se está elevando mucho, en el aire.

¡Oh! ¿Donde estamos?

¿Y el cielo?

Tranquila Peppa, solo estamos atravesando una nube.

¡Oh! ¡Oh!

¡Hala, ya ha vuelto el cielo!

Todos: ¡Bien!

Voy en globo,

voy en globo,

vuelo alto por el cielo,

y mi globo nunca baja,

vuela y vuela hacia el sol.

Mira Teddy,

estamos volando muy alto.

Ten cuidado, no se te vaya a caer.

¡Teddyyy!

¡Se me ha caído Teddy! ¡Oh!

No te preocupes, rescataremos a Teddy.

¡Agarraos bien fuerte!

¡Iniciando el descenso!

La señora Rabbit está haciendo descender el globo

para ir a rescatar a Teddy.

No veo a Teddy por ninguna parte.

¡Ya lo veo!

Se ha quedado enganchado en aquél árbol.

Puedo utilizar el ancla para rescatar a Teddy.

Despacio...

con cuidado.

¡Ya lo tengo!

Papá Pig ha salvado a Teddy.

¡Teddy!

¡Bien!

¡Huy, huy, huy!

Nadie se da cuenta de hacia dónde van.

¡Cuidado, vamos directos al árbol!

¡Agarraos!

¡Oh! ¡Oh!

Primero, Teddy se queda enganchado en un árbol,

y ahora, nosotros.

Papá Pig, ¿sabes dónde estamos?

Ehhh...

No lo sabes, ¿a que no?

No. Todos: ¡Oh!

Ug, ¡mirad hacia allí!

¿No es esa la casa de los abuelitos?

¡Sí!, hemos caído en el huerto del abuelo Pig.

Justo lo que iba a decir.

¡Abran la puerta!

¡Llamando a la abuela y al abuelo Pig!

¡Madre mía!

¡Ah del globo, señora Rabbit!

¡Socorro, por favor!

¡Abuelito, no sabemos cómo bajar!

¡Tranquilos, tengo una escalera muy larga!

Todos: ¡Bien!

Por fin, todos pueden bajar del globo.

¡Abuelito, abuelito, ug!

Hemos ido, con la señora Rabbit, a dar un paseo en globo.

¿Ah sí? ¡Qué emocionante!

Ug, me temo que lo más emocionante que puedo ofreceros,

es un trozo de mi tarta de chocolate.

Tarta de chocolate casera, ¡qué emocionante!

Ha sido el mejor paseo en globo del mundo.

Mmm, mmm, y ésta, la mejor tarta de chocolate del mundo.

"El cumpleaños de George".

Hoy es el cumpleaños de George.

Canta el gallo

Todavía es muy temprano.

Ug.

George, me has despertado.

Dinosaurio, grrr.

¡Vuelve a tu cama!

Parece que alguien ha madrugado mucho, hoy.

Ug, ug.

¡Felicidades, George! ¡Felicidades, George!

¡George me ha despertado!

Tú nos despertaste a todos en tu cumpleaños, Peppa.

Es distinto, era el día de mi cumpleaños.

Es igual, porque hoy es su cumpleaños.

¡Ahhh! Felicidades, George.

Ja, ja, ja. Ug.

Este es tu regalo, George. Ug.

¡Oh!

Dinosaurio, ja, ja, ja.

Ya sabía yo que iba a ser algún tipo de dinosaurio.

Grrr.

Ja, ja, ja. Apriétale la barriga.

¡Aggg!

¡Ah, qué susto me ha dado!

George, te he hecho una tarjeta de cumpleaños.

A que no adivinas lo que he dibujado.

George no logra adivinarlo.

Primero pensé en dibujarte una flor.

¡Oh!

A George no le gustan las flores.

Pero, al final, te dibujé un...

Dinosaurio.

Qué bien te ha salido.

Es muy bonito.

Claro, es que yo dibujo muy bien. Ja, ja, ja.

Ahora, vamos a ir a un sitio muy especial

para celebrar tu cumpleaños, George.

¡Yupi!

¡Venga, vámonos!

Pero, ¿a dónde vamos?

Ug. Ya lo verás.

La familia se pone en marcha para celebrar el cumpleaños de George

Ug, ¿papi, vamos al circo?

No, pero es igual de divertido.

Mmm... ¿nos llevas al cine?

No, es mucho mejor.

Pues, no tengo ni idea.

¿A dónde irán?

¡Hemos llegado!

¡La familia ha venido al museo!

¿Por qué venimos al museo?

Ug, paciencia, ya lo verás.

¿Qué será la sorpresa de cumpleaños que le han preparado?

A ver George, piensa.

¿Qué es lo que más te gusta del mundo?

Dinosaurios.

¡Oh!

¡Dinosaurios!

La sorpresa de cumpleaños es ver la sala de dinosaurios del museo.

¡Oh! Menudo rollo.

Más y más dinosaurios.

Ja, ja, ja.

Dinosaurios.

¡Grrr!

¡Ahhh, ahhh!

No tengas miedo, George,

no es un dinosaurio de verdad.

Es un simple robot.

Atento.

Piso encima de esta marca y...

¡Grrr!

Ja, ja, ja.

¡Grrr!

Ja, ja, ja.

¡Grrr!

Y ahora, tienes otra sorpresa.

Han venido todos los amigos de Peppa y George.

Todos: ¡Sorpresa!

Y la señora Rabbit le ha hecho una tarta.

¿A que no adivináis como es la tarta para George?

¿Tiene forma de dinosaurio?

¡Sí, eso es! ¡Pero qué lista eres Peppa!

Todos: ¡Feliz cumpleaños, George!

Queda una última sorpresa.

¡Seguidme!

¿Cual será la última sorpresa?

¿Qué crees que será, Peppa?

Seguro, seguro, que tiene algo que ver con los dinosaurios.

¡Oh! ¿Qué es esto?

Ja, ja. Después de hincharlo, lo verás.

¡Ya lo sé, ya lo sé!

¡Papi, es un castillo hinchable!

A Peppa le encantan los castillos hinchables.

Pero, si es para George,

¿por qué no tiene nada que ver con los dinosaurios?

Je, je. ¿Cómo que no tiene que ver?

¡Es un gran dinosaurio!

Todos: ¡Bien!

A George le encanta el dinosaurio hinchable.

A todos les encanta el dinosaurio hinchable.

Te gusta, ¿eh?

¡Feliz cumpleaños, George!

"El amigo imaginario".

Sussi, ha venido a jugar con Peppa.

¡Hola Peppa!

Ug, ¡hola Sussi!

Je, je, je.

Este es mi nuevo amigo,

se llama Leo León.

¿Dónde está?

Ahí no hay nadie.

Sussi se ha inventado un amigo.

¿No lo ves? Está aquí, Peppa.

Mmm.

Ja, ja, ja, vamos a jugar los tres.

¡Vale, ug!

Es tuya, Leo.

Peppa le tira la pelota al amigo imaginario de Sussi.

Leo no sabe coger la pelota.

Si sabe, lo que pasa es que no le gusta jugar a esto.

Y... ¿qué le gusta hacer a Leo?

Le gusta mucho rugir.

¿Sabes si quiere rugir, ahora?

Mmm, sí.

Ejem, ejem. ¡Ahhh!

Eso lo has hecho tú.

No, ha rugido Leo.

¡Ah!

Hola Leo.

Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.

Peppa finge que ve a Leo León.

Leo, ¿quieres ser también amigo mío?

¿Ha dicho algo?

Dice que sí con la cabeza.

Es mi amigo también.

Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.

¡Peppa, Sussi! ¿Queréis un poco de tarta de frutas?

Mamá Pig ha cortado un trozo de tarta para cada una.

Mami, Sussi tiene un amigo invisible y se llama Leo León.

Entiendo.

¿Y le gusta la tarta de frutas?

¡Guau!

Ha dicho que sí, que le gusta mucho.

No digas tonterías, Peppa, Leo no ha rugido, has rugido tú.

Yo sé que Leo prefiere tarta de chocolate.

No tengo tarta de chocolate,

¿quiere un poco de la de frutas?

¡Grrrauuu!

Dice que sí, que probará un trocito.

Mamá Pig sirve tarta al amigo imaginario de Sussi.

George está jugando con el señor Dinosaurio.

Dinosaurio... grrr.

¡George, te has sentado encima de Leo!

Él no sabe que Sussi tiene un amigo imaginario.

¡Aaah!

¡Aaah!

Leo León ha dicho que es demasiada tarta para él,

así que, se la da a George.

Ug, ug. Ja, ja.

¿Nos vamos a jugar a la habitación?

Sí, podemos jugar a los disfraces.

¿Se lo has preguntado a Leo?

¡Oh!

¡Ahhh!

Leo ha dicho que quiere jugar a los disfraces.

Bien.

¡Vamos, Leo!

Peppa y Sussi juegan a los disfraces.

Peppa se ha disfrazado de hada.

Te concedo un deseo.

Quiero que me conviertas en la reina Sussi.

Y Leo León será el bufón de la reina.

Leo no quiere ser el bufón de la reina.

Él quiere ser el rey.

Aquí está papá Pig.

Ug, mamá Pig me ha dicho que ha venido alguien muy especial.

Pero, si solo ha venido Sussi, papi.

¿Estas segura de que no hay nadie más, Peppa?

Claro que hay alguien más.

El rey Leo León. ¡Ahhh!

¡Oh, jo, jo! Es un gran honor conocerle, rey Leo.

Papá Pig está fingiendo que ve al rey Leo.

Majestad, ¡qué hermosa melena dorada tiene!

Sí, es preciosa.

Y los pantalones rojos que lleva, son muy bonitos.

¡Oh! ¡Ah, sí!

Me gusta su... jersey azul.

¡Qué tonta Peppa!

¿No ves que Leo no lleva un jersey azul?

Lleva su mejor camisa que es verde.

Bueno, es un verde... un poco azulado.

Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.

¡Peppa, Sussi!

Ha venido alguien más.

Han venido los amigos de Peppa.

Todos se han puesto las botas de lluvia.

¡Vamos a saltar en los charcos!

¡Sí! ¡Sí!

¿Leo no debería ponerse unas botas para saltar en los charcos?

¡Oh! se me ha olvidado.

Leo también tiene que ponerse sus botas.

Fijaos en Leo.

Mirad cómo salta los charcos.

¡Ahhh!

A todo el mundo le gusta saltar en los charcos de barro.

Hasta a los amigos imaginarios.

¡Ahhh!

"Pintando un cuadro".

Hoy, Peppa y George van a pintar.

Ug, primero hay que cubrir la mesa con papel de periódico.

¡Vale! Ug, ug.

Papá Pig está leyendo el periódico.

Ug, os lo daré cuando termine de leerlo.

Tenéis que esperar.

¡Jo, jo, jo!

Bueno, ya está.

¡Bien!

Ya podemos empezar a pintar.

¿Qué haces, George?

Cuando eres mayor, no metes las manos en la pintura.

Ja, ja, ja.

A George le encanta pintar con las manos.

Ja, ja, ja.

Y a Peppa, también le gusta.

Qué bien lo hacéis, ug.

¿Me das una patata, mamá Pig?

Pero están crudas, aún no las he hecho.

¿Ya tienes hambre, papi?

No, Peppa, no es para comérmela, ug.

Mirad lo que hago.

¿Para qué querrá la patata?

¡Uh! ¡Uh!

¿Quién me puede decir qué es esto?

¡Es una flor!

¡Qué listo eres!

Ja, ja, ja.

Cuando era pequeño, me gustaba mucho pintar, ug.

¿Dónde estarán mis bártulos de pintar?

Ja, ja, ja.

¡Papi!

¿Por qué llevas ese gorro tan gracioso?

Ja, ja, ja.

Es mi boina de pintor.

Cuando me la pongo, me viene la inspiración.

A ver...

¿Qué puedo pintar?

Ja, ja, ja, ug, ug.

¡Muy buena elección, George!

Voy a pintar un cuadro del cerezo.

¿Qué es eso?

Es un caballete.

Sirve para sujetar el lienzo.

¿Qué es un... lienzo?

Es una tela especial,

sobre la que se pintan los cuadros.

Ug, ¿eso es pasta de dientes?

Ja, ja, ¡no Peppa!

Son tubos de pintura.

Pero no son para niños.

Ya está.

¿Con qué color queréis que empiece?

Con el rojo.

¿Por qué el rojo, Peppa?

Porque el rojo es mi color favorito.

Pero antes, tenemos que pintar el cielo.

Mirad, ¿de qué color es?

Azul, papi.

Muy bien, empezaremos con el azul.

Ahora, las hojas del árbol.

Necesitamos color verde.

Pero, no tenemos verde.

No importa.

Si mezclamos pintura azul con pintura amarilla,

ya tenemos verde.

Mezclando azul y amarillo se consigue verde.

¡Oh! ¡Oh!

¡Qué hojas verdes tan bonitas!

Y aquí voy a pintar hierba.

Pero faltan las ramas, ug.

Y... tampoco tenemos pintura marrón.

El marrón se puede hacer, mezclando verde y rojo.

Con verde y rojo se consigue marrón.

¡Oh! ¡Oh!

Papá Pig pinta el tronco y las ramas.

¡Hala! ¡Hala!

¡Papi!, ¿puedo pintar las cerezas?

Sí, Peppa.

Mete el dedo en la pintura y ponlo sobre el cuadro.

Je, je, je.

Una, dos, tres.

¡Muy bien!

Ahora, George te toca a ti.

Je, je, je.

Je, je, je, je.

¡Muy bien!

¡Estas hecho todo un artista!

Je, je, je. Je, je, je.

¡Ya está!

El cuadro está terminado.

¡Bien!

Cua, cua, cua.

¡Oh, mira los patos, ug!

Hola, señora pata.

Hemos pintado un cuadro.

Cua, cua, cua.

¡Los patos están pisoteando las pinturas!

¡Fuera, fuera!

¡No seáis tan malos!

¡Fuera patos, fuera!

¡No piséis mis pinturas!

¡Oh!

Cua, cua, cua.

¡Vaya!

Los patos han dejado huellas de pintura por todo el cuadro.

¡Qué desastre!

¿Qué pasa que hay tanto jaleo?

Los patos han estropeado el cuadro que habíamos pintado.

Mmm, a ver, enséñamelo.

Los patos están dejando sus huellas por el jardín,

¡y son iguales que las del cuadro!

A mí me parece que el cuadro no se ha estropeado.

¡Es perfecto!

¡Bien!

¡Oh, es verdad!

En realidad, soy un excelente pintor.

Claro y los patos también.

Cua, cua, cua.

Todos: Ja, ja, ja.