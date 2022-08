Peppa Pig - Misterios

-¿Richard quieres ir a jugar con George?

Yo soy Pepa Pig.

Este es mi hermano pequeño George.

Esta es mama Pig.

Y este es papa Pig.

Pepa Pig

Misterios.

Pepa y su familia están viendo su programa favorito.

El detective Potato, famoso en el mundo entero.

-Ayúdeme señor detective no encuentro mi flor por ningún sitio.

-Usted lleva una flor encima de la cabeza

-oh es verdad, gracias.

Ha sido muy fácil eso también lo hago yo.

¡oh!De eso estoy seguro Pepa.

Papi cuando sea mayor yo quiero ser una famosa detective.

A George también le gustaría ser detective.

Si vais a ser detectives necesitareis un sombrero.

Ellos siempre usan sombrero.

Ahora si parecéis unos detectives de verdad.

Y necesitamos esa cosa tan graciosa con la que se ve todo más grande.

Te refieres a una lupa.

Creo que hay una en el cajón de la cocina.

Aquí esta, una lupa como la de los detectives.

¡Ala! Dime como se usa.

Se pone delante de lo que quieras y lo ves más grande.

Si ves el pececito

a través de la lupa parece más grande.

¿Mama me la dejas?

¡Ala!

A través de la lupa los ojos de George se ven grandísimos

Lo que necesitan estos detectives es un gran misterio que resolver.

¿Papi que es un "mi si te rio"?

Un misterio es algo muy difícil que los detectives resuelven.

Como encontrar algo que se ha perdido.

Ya esta George, podemos buscar al señor Dinosaurio.

Como siempre lo estas perdiendo.

Dinosaurio (ríe)

El señor dinosaurio no se ha perdido.

¿Y si buscamos tus gafas, papi, casi nunca sabes donde están?

Pero hoy no, ahora mismo las llevo puestas.

Entonces que hacemos, no hay ningún " misiterio"

Si queréis yo me invento un misterio

¡Si por favor!

Papa Pig se va a inventar un misterio.

A ver, ¿que hay en la mesa?

La pecera, Teddy, una caja sorpresa y el señor Dinosaurio.

Correcto, ahora fijaos bien e intentar recordarlo todo.

La pecera, Teddy, la caja sorpresa y el señor Dinosaurio.

¿Os habéis fijado bien?

¡Si!

Muy bien.

Ahora tenéis que salir fuera un momento.

¡Os avisaré cuando este listo!

Me parece que papa esta subiendo al otro piso.

Yo creo que ahora esta bajando.

Muy bien ya podéis entrar en casa.

(Ríen)

Falta una cosa en la mesa.

¿Sabéis que es?

El señor Dinosaurio está y la pecera y la caja sorpresa.

¿Entonces no falta nada?

¡Teddy!

Eso es Teddy no está.

Muy bien Pepa y George.

Muy fácil para nosotros.

Somos unos grandes detectives.

Pero esto es solo la mitad del misterio.

¿Porqué donde esta Teddy?

No lo sabemos.

¿Que es eso tan pequeño que hay en el suelo?

Son migas de tarta.

Con la lupa se ve muy bien que son miguitas de tarta.

¿Habrá sido Teddy el que ha estado comiendo tarta?

Hay que seguir el rastro de las migas.

Parece que Teddy ha comido mucha tarta.

Las migas conducen hasta la habitación de Pepa y George.

¡Oh! Aquí se acaba el rastro.

¿Como vamos a encontrar a Teddy?

Hacedme alguna pregunta pero solo puedo responder si o no.

Vale papi.

¿Teddy esta en esta habitación?

Si

¿Esta en la cama de George?

No

¿Teddy esta en algún sitio mas alto?

Si

¡Si! Teddy esta en mi cama.

El misterio esta resuelto.

¿ Aun quieres ser detective cuando sea mayor, Pepa?

Esto de ser detective es muy difícil.

La próxima vez prefiero ser yo la que se invente los misterios.

Igual que has hecho tu papi.

(Ríen)

El amigo de George.

Pepa, George y sus amigos están en los columpios del parque.

Pepa, Susi y Dani van a montar en la ruleta.

¿Estáis listos?

Pues entonces vamos.

(Ríen)

George es un poco pequeño para la ruleta.

Por eso monta en el columpio.

Aqui llega Rebeca Rabit con su hermano pequeño, Richard Rabit.

Hola a todos.

¿Me puedo montar con vosotros?

Claro que si Rebeca.

Vamos air muy muy deprisa.

Richard Rabit también quiere montar en la ruleta.

Si se monta tu hermano no vamos a poder ir muy muy deprisa.

Richard puedes jugar con George.

-¿Richard quieres ir a jugar con George?

-No

-Pero si a el también le gustan los dinosaurios.

-Vamos a verle.

Richard Rabit tiene la misma edad que George.

-Hemos venido a ver el dinosaurio de George.

Dinosaurio.

(Ríen)

¿George, le dejas a Richard tu dinosaurio?

Mnnnn, no

-¿Richard le dejas a George tu dinosaurio?

-¡No!

George y Richard no quieren compartir sus dinosaurios.

George será mucho mas divertido si se lo dejas.

-Que bien eres muy amable George.

¡Dinosaurios!

(George llora)

A George no le gusta compartir.

-Richard ahora déjale los dinosaurios a George.

(Richard llora)

A Richard tampoco le gusta compartir.

(Lloran)

¿Que ha pasado por que lloráis tanto?

George y Richard siempre acaban llorando cuando juegan juntos.

-Son muy pequeños y todavía no saben jugar.

-Vosotras sois mayores podrías enseñarles.

Pues claro.

¿Hacemos castillos de arena todos juntos?

Buena idea, vamos al arenero.

A George y a Richard les encanta jugar en la arena.

George,Richard las mayores os vamos a enseñar a hacer castillos de arena

-Primero hay que llenar los cubos de arena.

Después hay que darles la vuelta y dar unos golpecitos con la mano.

-Y ahora hay que levantarlos.

Ya esta un castillo.

Richard ha hecho un castillo de arena.

Y George ha hecho otro.

Lo veis, jugar juntos es más divertido.

(Lloran)

¡Bueno! Este juego no ha acabado muy bien.

Mi hermanito se ha puesto a llorar

por que Richard le ha aplastado su castillo.

-Ha empezado el, ha aplastado el castillo de mi hermano primero.

Vosotras las mayores

debéis enseñar a George y a Richard a jugar sin enfadarse.

-Es verdad que somos mayores.

Y ellos no saben jugar juntos todavía por que son muy pequeños.

Tengo una idea.

¿George que s lo que más te gusta de todo lo que hay en el parque?

-Sube y baja

A Geroge le encanta el balancín.

Es un poco difícil jugar uno solo en le balancín.

Richard quiere montar en el balancín.

Mira George y Richard están jugando juntos.

George se lo pasa bien con Richard.

Richard se lo pasa bien con George.

A George y a Richard les gusta jugar juntos.

El señor Espantapájaros.

Pepa y George han venido a jugar a casa del abuelito y la abuelita Pig.

Hola abuelito Pig

"Abelo" Pig

-Hola Pepa hola George

¿Abuelo que estas haciendo?

-Voy a sembrar estas semillas de flores.

De estas semillas saldrán unas flores muy bonitas.

Esparzo las semillas por el suelo.

Después las cubro muy bien con tierra

Oh, ¿pero donde están?

Las semillas han desaparecido

-Estoy seguro de que acabo de echarlas aquí.

Si nosotros lo hemos visto.

Pues ahora no están.

No pasa nada echare unas pocas más.

Como os decía esparzo las semillas por el suelo.

Un pajarito se esta comiendo las semillas que acaba de poner.

-¡ Oye vete de aquí fuera!

Así que hay acababan mis semillas.

Si, en la barriga del pajarito.

(RIEN)

Dos pajaritos mas

se están comiendo las semillas del abuelo.

-Fuera, fuera.

-¿Porqué gritas tanto?

-Abuela Pig,los pájaros se están comiendo mis semillas

Y gritaba para que se fueran.

-Gritar no sirve de nada volverán enseguida.

Mira hay están.

Necesitamos un espantapájaros.

¿ Que es un espantapájaros?

Es un muñeco que se hace con paja y asusta a los pájaros.

-Que buena idea has tenido abuela Pig.

Vamos a hacer uno.

Venid conmigo.

Adiós pajaritos.

Vamos a hacer un espantapájaros.

El abuelo Pig les lleva a su cobertizo.

Aquí hay muchas cosas para hacer un espantapájaros.

Primero necesitamos dos palos y una cuerda.

Vamos a buscarlos.

Pepa ha encontrado los palos y George la cuerda.

-Bien, hay que atar los palos así para hacer el cuerpo.

La abuela Pig ha encontrado paja y un saco viejo.

-Perfecto, con el saco relleno de paja se hace la cabeza.

(RÍEN)

Ahora hay que vestir al espantapájaros.

-En esta bolsa hay ropa vieja.

George ha sacado un vestido.

Que tonto George

el señor Espantapájaros no querrá llevar un vestido.

(RÍEN)

Pepa ha encontrado un abrigo.

-Muy bien Pepa.

George trae un sombrero.

-Estupendo George.

Yo creo que necesita una cara.

-Es verdad.

¿Queréis pintarle la cara entre los dos?

Si por favor.

George le pinta los ojos y la nariz.

Pepa le pinta la boca.

-Ya esta fantástico.

Esta terminado.

Los pajaritos siguen comiéndose las semillas del abuelo Pig.

Mirad los pajaritos han vuelto.

-No te preocupes el señor Espantapájaros los asustara.

Funciona, el señor Espantapájaros los ha ahuyentado.

-Bueno, así no se comerán mas mis semillas.

Oh abulito, me parece que están muy tristes.

-Si, deben de tener hambre.

-Por eso mirad lo que he traído.

¿Que es eso abuelita?

-Un comedero de pájaros.

Abuelo Pig echas unas semillas por favor.

¡Vamos pajaritos a comer!

Ahora ya tiene su propia comida.

Fijaos, los pajaritos vuelven a estar contentos.

Pepa se alegra

de que los pajaritos no se coman las semillas que siembra el abuelo.

Pero se alegra aun mas de que no pasen hambre.

Un día de viento otoñal.

Pepa y su familia van a ir al parque.

Hace mucho frio.

Si que hace frio.

Venga a por la ropa de abrigo.

Los días de frio Pepa y los demás se ponen gorro, bufanda y abrigo.

Voy a poner la capota.

Y yo la calefacción.

¿Estáis todos calentitos?

Entonces vámonos.

Este es el parque.

Ya hemos llegado.

(RÍEN)

¿Mami por que están las hojas rojas y amarillas?

Por que es otoño Pepa.

En otoño hace un poco más de frio y las hojas cambian de color.

Hace mucho viento vamos a jugar para entrar en calor.

(RÍEN)

Me toca.

Oh, yo no quería mandar la pelota para allá.

El viento se lleva la pelota.

La pelota se ha caído al estanque.

A ver si la alcanzo con este palo.

Estírate un poco más papi.

Ten cuidado Papa Pig.

Tu tranquila ya casi la tengo.

¿Papi esta muy fría el agua?

Un poco si.

El viento ha sacado la pelota del estanque.

¡Ay va que suerte!

Si, que suerte hemos tenido.

Se ha levantado mas viento.

Sujetaos bien los gorros.

¡Vaya! El viento se ha llevado el gorro de George.

No llores George papa recuperara tu gorro.

Rápido papi.

Mirad se ha enganchado en el árbol.

Tendré que subir para cogerlo.

Pero el troco es muy delgado no va a soportar tu peso.

¿Entonces como vamos acoger el gorro?

Muy fácil, sacudiré un poco el árbol a ver si cae?

A lo mejor si lo sacudo mas fuerte...

(RÍEN)

Creí que estas cosas solo me pasaban a mi.

No tiene gracia.

Reconoce que tiene un poco mami.

Es verdad, tiene un poco de gracia.

¿Y el gorro de George?

Lo tienes en la cabeza.

Toma tu gorro George.

Procura sujetarlo bien.

El viento se esta llevando las hojas de los arboles.

Mirad, mirad no me caigo el viento me sujeta.

El viento sopla tan fuerte que sostiene a Pepa.

Y también es capaz de sostener a George.

Papi inténtalo tu.

Es que peso un poco mas.

Prueba papi.

Es muy divertido.

Esta bien, de acuerdo.

El viento es lo suficiente fuerte para sujetar a Papa Pig.

Oye es verdad, que divertido.

Vamos Mama Pig prueba tu también.

Pero si se para el viento seguro que me caigo.

El viento no se va a parar de repente.

El viento ha cesado.

No tiene gracia.

Reconoce que tiene un poco.

(RÍEN)

¿Ahora que no hay viento que podemos hacer?

¿Cual es tu juego favorito?

Saltar y saltar en los chacos de barro.

Pero aqui no hay ningún charco.

Solo veo un montón de hojas secas.

¿Y que se puede hacer con las hojas secas?

Yo no lo se.

¡Saltar y pisotearlas!

A Papa Pig le encanta pisotear las hojas secas.

Y parece que a Pepa también.

A todos les encanta pisotear las hojas secas.

Este es el mejor día de otoño del mundo.