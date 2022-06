Peppa Pig - El amigo imaginario

"El amigo imaginario".

Sussi, ha venido a jugar con Peppa.

¡Hola Peppa!

Ug, ¡hola Sussi!

Je, je, je.

Este es mi nuevo amigo,

se llama Leo León.

¿Dónde está?

Ahí no hay nadie.

Sussi se ha inventado un amigo.

¿No lo ves? Está aquí, Peppa.

Mmm.

Ja, ja, ja, vamos a jugar los tres.

¡Vale, ug!

Es tuya, Leo.

Peppa le tira la pelota al amigo imaginario de Sussi.

Leo no sabe coger la pelota.

Si sabe, lo que pasa es que no le gusta jugar a esto.

Y... ¿qué le gusta hacer a Leo?

Le gusta mucho rugir.

¿Sabes si quiere rugir, ahora?

Mmm, sí.

Ejem, ejem. ¡Ahhh!

Eso lo has hecho tú.

No, ha rugido Leo.

¡Ah!

Hola Leo.

Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.

Peppa finge que ve a Leo León.

Leo, ¿quieres ser también amigo mío?

¿Ha dicho algo?

Dice que sí con la cabeza.

Es mi amigo también.

Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.

¡Peppa, Sussi! ¿Queréis un poco de tarta de frutas?

Mamá Pig ha cortado un trozo de tarta para cada una.

Mami, Sussi tiene un amigo invisible y se llama Leo León.

Entiendo.

¿Y le gusta la tarta de frutas?

¡Guau!

Ha dicho que sí, que le gusta mucho.

No digas tonterías, Peppa, Leo no ha rugido, has rugido tú.

Yo sé que Leo prefiere tarta de chocolate.

No tengo tarta de chocolate,

¿quiere un poco de la de frutas?

¡Grrrauuu!

Dice que sí, que probará un trocito.

Mamá Pig sirve tarta al amigo imaginario de Sussi.

George está jugando con el señor Dinosaurio.

Dinosaurio... grrr.

¡George, te has sentado encima de Leo!

Él no sabe que Sussi tiene un amigo imaginario.

¡Aaah!

¡Aaah!

Leo León ha dicho que es demasiada tarta para él,

así que, se la da a George.

Ug, ug. Ja, ja.

¿Nos vamos a jugar a la habitación?

Sí, podemos jugar a los disfraces.

¿Se lo has preguntado a Leo?

¡Oh!

¡Ahhh!

Leo ha dicho que quiere jugar a los disfraces.

Bien.

¡Vamos, Leo!

Peppa y Sussi juegan a los disfraces.

Peppa se ha disfrazado de hada.

Te concedo un deseo.

Quiero que me conviertas en la reina Sussi.

Y Leo León será el bufón de la reina.

Leo no quiere ser el bufón de la reina.

Él quiere ser el rey.

Aquí está papá Pig.

Ug, mamá Pig me ha dicho que ha venido alguien muy especial.

Pero, si solo ha venido Sussi, papi.

¿Estas segura de que no hay nadie más, Peppa?

Claro que hay alguien más.

El rey Leo León. ¡Ahhh!

¡Oh, jo, jo! Es un gran honor conocerle, rey Leo.

Papá Pig está fingiendo que ve al rey Leo.

Majestad, ¡qué hermosa melena dorada tiene!

Sí, es preciosa.

Y los pantalones rojos que lleva, son muy bonitos.

¡Oh! ¡Ah, sí!

Me gusta su... jersey azul.

¡Qué tonta Peppa!

¿No ves que Leo no lleva un jersey azul?

Lleva su mejor camisa que es verde.

Bueno, es un verde... un poco azulado.

Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.

¡Peppa, Sussi!

Ha venido alguien más.

Han venido los amigos de Peppa.

Todos se han puesto las botas de lluvia.

¡Vamos a saltar en los charcos!

¡Sí! ¡Sí!

¿Leo no debería ponerse unas botas para saltar en los charcos?

¡Oh! se me ha olvidado.

Leo también tiene que ponerse sus botas.

Fijaos en Leo.

Mirad cómo salta los charcos.

¡Ahhh!

A todo el mundo le gusta saltar en los charcos de barro.

Hasta a los amigos imaginarios.

¡Ahhh!

"Pintando un cuadro".

Hoy, Peppa y George van a pintar.

Ug, primero hay que cubrir la mesa con papel de periódico.

¡Vale! Ug, ug.

Papá Pig está leyendo el periódico.

Ug, os lo daré cuando termine de leerlo.

Tenéis que esperar.

¡Jo, jo, jo!

Bueno, ya está.

¡Bien!

Ya podemos empezar a pintar.

¿Qué haces, George?

Cuando eres mayor, no metes las manos en la pintura.

Ja, ja, ja.

A George le encanta pintar con las manos.

Ja, ja, ja.

Y a Peppa, también le gusta.

Qué bien lo hacéis, ug.

¿Me das una patata, mamá Pig?

Pero están crudas, aún no las he hecho.

¿Ya tienes hambre, papi?

No, Peppa, no es para comérmela, ug.

Mirad lo que hago.

¿Para qué querrá la patata?

¡Uh! ¡Uh!

¿Quién me puede decir qué es esto?

¡Es una flor!

¡Qué listo eres!

Ja, ja, ja.

Cuando era pequeño, me gustaba mucho pintar, ug.

¿Dónde estarán mis bártulos de pintar?

Ja, ja, ja.

¡Papi!

¿Por qué llevas ese gorro tan gracioso?

Ja, ja, ja.

Es mi boina de pintor.

Cuando me la pongo, me viene la inspiración.

A ver...

¿Qué puedo pintar?

Ja, ja, ja, ug, ug.

¡Muy buena elección, George!

Voy a pintar un cuadro del cerezo.

¿Qué es eso?

Es un caballete.

Sirve para sujetar el lienzo.

¿Qué es un... lienzo?

Es una tela especial,

sobre la que se pintan los cuadros.

Ug, ¿eso es pasta de dientes?

Ja, ja, ¡no Peppa!

Son tubos de pintura.

Pero no son para niños.

Ya está.

¿Con qué color queréis que empiece?

Con el rojo.

¿Por qué el rojo, Peppa?

Porque el rojo es mi color favorito.

Pero antes, tenemos que pintar el cielo.

Mirad, ¿de qué color es?

Azul, papi.

Muy bien, empezaremos con el azul.

Ahora, las hojas del árbol.

Necesitamos color verde.

Pero, no tenemos verde.

No importa.

Si mezclamos pintura azul con pintura amarilla,

ya tenemos verde.

Mezclando azul y amarillo se consigue verde.

¡Oh! ¡Oh!

¡Qué hojas verdes tan bonitas!

Y aquí voy a pintar hierba.

Pero faltan las ramas, ug.

Y... tampoco tenemos pintura marrón.

El marrón se puede hacer, mezclando verde y rojo.

Con verde y rojo se consigue marrón.

¡Oh! ¡Oh!

Papá Pig pinta el tronco y las ramas.

¡Hala! ¡Hala!

¡Papi!, ¿puedo pintar las cerezas?

Sí, Peppa.

Mete el dedo en la pintura y ponlo sobre el cuadro.

Je, je, je.

Una, dos, tres.

¡Muy bien!

Ahora, George te toca a ti.

Je, je, je.

Je, je, je, je.

¡Muy bien!

¡Estas hecho todo un artista!

Je, je, je. Je, je, je.

¡Ya está!

El cuadro está terminado.

¡Bien!

Cua, cua, cua.

¡Oh, mira los patos, ug!

Hola, señora pata.

Hemos pintado un cuadro.

Cua, cua, cua.

¡Los patos están pisoteando las pinturas!

¡Fuera, fuera!

¡No seáis tan malos!

¡Fuera patos, fuera!

¡No piséis mis pinturas!

¡Oh!

Cua, cua, cua.

¡Vaya!

Los patos han dejado huellas de pintura por todo el cuadro.

¡Qué desastre!

¿Qué pasa que hay tanto jaleo?

Los patos han estropeado el cuadro que habíamos pintado.

Mmm, a ver, enséñamelo.

Los patos están dejando sus huellas por el jardín,

¡y son iguales que las del cuadro!

A mí me parece que el cuadro no se ha estropeado.

¡Es perfecto!

¡Bien!

¡Oh, es verdad!

En realidad, soy un excelente pintor.

Claro y los patos también.

Cua, cua, cua.

Todos: Ja, ja, ja.