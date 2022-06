Peppa Pig - De acampada en vacaciones

DE ACAMPADA EN VACACIONES

"La familia de Peppa está de vacaciones en la autocaravana".

Gallo

Buenos días, cerditos míos. (TODOS) Buenos días, oink.

¡Me encanta ir de acampada! Ya que estamos en el campo,

podemos pasar el día disfrutando de la naturaleza.

Muy buena idea, Mamá Pig.

Vamos a ver un documental de animales.

"Una maravilla de la naturaleza".

Ay, qué bonito.

Pía

¡Fuera, fuera de aquí, pajarito!

¡No nos dejas oír la tele!

Oh, Papá Pig, es absurdo que estemos en el campo

y nos dediquemos a ver la tele. Ya lo hacemos en casa.

Tienes razón, Mamá Pig.

Podemos ir a muchos sitios divertidos, oink.

Como a Mundo Árbol.

¿Qué es Mundo Árbol?

Es un bosque muy grande con muchos tipos de árboles.

No sé, parece un poco rollo. Podríamos ir a Ciudad Patata.

¿Qué es eso de Ciudad Patata?

Se visitan los campos de patatas y después te invitan a probarlas.

Eso parece interesante.

O está Patolandia.

¿Qué es Patolandia?

Es un río muy grande que está lleno de patos.

¡Patolandia, oink!

¡Yo quiero ir a Patolandia! Oink.

"A Peppa y a George les encantan los patos".

¿Por dónde se va a Patolandia?

El navegador nos lo dirá.

(GPS) "Hola, ¿adónde vamos hoy?".

A Patolandia, por favor.

"Continúe por la carretera en línea recta".

Vamos a Patolandia en autocaravana.

Oink.

Bienvenidos a Patolandia.

Ríen

¿Cuántas entradas, por favor? Dos adultos y dos niños.

Disfrutad con los patos.

¿Dónde están los patos?

A lo mejor están de vacaciones.

¿Y si comemos ya, oink?

Los patos aparecen cuando...

Cuando sacamos la comida.

"A Peppa y a George les encanta comer en el campo".

-Cuac, cuac, cuac.

Ahí están los patos.

¡Espera, papi!

Necesitamos pan para los patos.

Ja, ja, está bien.

Hola, señora pata.

-"Vienen más patos".

Han venido todos sus hermanitos.

"Por aquí vienen más patos".

Estos son los abuelitos.

Y estos serán los tíos y las tías.

Ah, se acabó, no queda más comida.

Patos, dadle las gracias a Papá Pig. (TODOS) Cuac, cuac.

Oh, de nada, patitos.

Me encanta Patolandia.

"Hay que regresar a casa".

¿Cuál será el camino más corto? (GPS) "Siga hacia delante".

"Hacia el río".

Oh...

¿Estás segura?

"Sí, continúe hacia el río".

¿Quiere que nos metamos en el río?

Sí, lo que ha dicho es absurdo.

"Por favor, presione el botón azul".

-"La autocaravana se mete en el río".

Ríen

Se ha convertido en un barco.

Esto no me lo esperaba.

(GPS) "Bienvenidos al vehículo del futuro".

Mirad, ahí delante están

el Abuelo Dog y Danny Dog. Ah, del barco.

Bocina

Ah del barco.

Claxon

Vamos por el río en autocaravana. Oink.

(GPS) "Suba la siguiente colina".

"Ha llegado a su destino".

(TODOS) Estamos en casa.

Oink, me lo he pasado muy bien.

Gracias, señora autocaravana.

-"Ja, ja, no hay de qué".

Ríen

Está muy bien

irse de vacaciones, pero lo que más me gusta es volver a casita.

Buenas noches, cerditos míos.

Buenas noches.

COMPOST

"Papá Pig está preparando su sopa de verduras para comer".

Papi, ¿te puedo ayudar?

Oink, gracias, Peppa.

Tira estas mondas a la basura.

¡Vale!

¡Espera, Peppa!

Las pieles de los vegetales no van ahí.

Se tiran al cubo marrón.

(AMBOS) Uh...

Plátano. Muy bien, George.

Eso es una piel de plátano.

Hay restos de cebollas, zanahorias, sobras de frutas y de verduras.

Oink, a los abuelos les vendrá muy bien.

¿Los abuelitos se van a comer esto? ¿Les gustan las peladuras de patata?

(RIENDO) No, Peppa.

Son para el huerto, así sus plantas crecerán mucho.

(AMBOS) Oh...

Podemos llevarlo luego.

¡Yupi, qué bien! Oink.

"Mamá Pig, Peppa y George llevan el cubo de restos

a casa de los abuelitos".

Ya hemos llegado.

¡Bien!

Abuelito Pig. Abuelo Pig.

Te traemos esto, es un regalo.

Ajá, son restos de verdura.

Fantástico. Mi huerto os lo va a agradecer.

¿Tu huerto come restos de verduras?

Ríe

No, Peppa.

Los utilizo yo, los necesito para hacer el compost.

¿Eso qué es? Ven, te lo enseñaré.

Aquí está.

Es una caja de madera.

Así es, Peppa. Pero es

una caja de madera muy lista.

Echo lo que me habéis traído

y, por la parte de abajo,

sale una tierra muy buena

con la que abono el huerto.

Cuéntame cómo lo hace.

¿Es una caja mágica?

Ríe

No, Peppa.

Tengo unos amigos muy pequeñitos que me ayudan a hacerlo.

¿Dónde?

Viven en la caja, oink. Mira.

¡Son gusanitos!

Gusanito.

-"Los gusanos transforman la fruta en compost".

Abuelito, ¿podemos ir a buscar más gusanitos

para que vivan en la caja?

-Claro, qué buena idea.

Ven, George.

¡Vamos a coger muchos gusanos!

Ríen

Oink.

¡Ya tengo uno!

Gusanito.

Tengo un gusanito, tengo un gusanito.

Mira qué bonito, mira qué bonito.

Tengo un gusanito.

Ríe

Dos amigos más.

Pórtate bien, gusanito

y conviértelo todo en compost.

Ríen

Después,

usaré el abono para... ¡Yo lo sé, yo lo sé!

Cuando entierres una semilla,

la taparás con abono y será un árbol.

Ríe

Eso haré, Peppa.

Hablando de árboles,

tenemos que ayudar a la Abuela Pig.

Está ella sola trabajando en el manzanar.

¿Qué es el manzanar?

Un terreno plantado de manzanos, oink.

Están ahí desde que yo era pequeña.

Hola, Abuelita Pig.

Abuelita Pig.

¿Me ayudaréis a recoger manzanas? ¡Sí!

No llego, están muy arriba. Tranquila.

Los abuelitos tienen un truco

para coger las manzanas.

-Oink. Que todo el mundo se agarre bien al árbol.

-Cuando yo cuente tres, agitáis el árbol tan fuerte como podáis.

(TODOS) Uno, dos ¡y tres!

¡Llueven manzanas!

Ríen

-¡Jojojo! Oink.

Abuelita, ¿podemos comer una manzana?

-Cómo no, tomad.

Hum.

¡Riquísima!

-Y con sus corazones,

¿qué podemos hacer?

Eh...

Oink, oink.

¡Gusanitos!

-"Eso, son para los gusanos de la caja de compost".

-Qué listo eres, George.

George ríe

Y los gusanitos también son muy listos.

Ríen

Ríen

RICHARD RABBIT VIENE A JUGAR

"Peppa y George juegan en su habitación".

Oink. Está será la mejor casa del mundo.

George ríe

Timbre

¡George! Ha llegado Richard Rabbit.

¡Georgie!

¡Richard!

Dinosaurio. Dinosaurio.

Gruñen

-Adiós, Richard, vendré luego a...

¡Recogerte!

-"Richard es su mejor amigo".

Ríen

¡George! ¡Richard!

Me habéis tirado la casa abajo.

Jugad a algo que no haga temblar el suelo.

Oink.

Ríe

"George ha volcado el cesto de los juguetes, ahora es un volcán".

"Richard está poniendo árboles de juguete para hacer una selva".

"Y con estos cubos azules George está haciendo un río".

(AMBOS) ¡Dinosaurio!

-"Han convertido la habitación en Dinosauriolandia".

No se puede estar aquí, hacéis demasiado ruido.

(TV) "Yo digo Potato". -"Yo digo Potato".

-"Potato". -"Potato".

Lo bueno de los días de lluvia es que tienes tiempo para ver

programas muy interesantes. (AMBOS) "¡Potato!".

Mami,

George y Richard han convertido la habitación en Dinosauriolandia.

Y en Dinosauriolandia hay mucho ruido. Oink.

George está con su mejor amigo.

Yo no tengo a nadie con quien jugar.

Puedes decirle a Susie Sheep que venga.

-"Susie es la mejor amiga de Peppa".

¿Puedo decirle a Susie que venga ahora?

Vamos a llamarla.

Teléfono

Beee.

Hola, soy Susie Sheep, ¿dígame?

Susie, soy yo, Peppa.

¿Puedes venir a mi casa ahora?

Sí, enseguida. ¿Me pongo el disfraz de enfermera?

Sí, pero ven cuanto antes.

Claxon

Susie Sheep ríe

Timbre

Adiós, Susie.

Luego vendré... Rápido.

¡Vendré a recogerte!

George,

Richard.

Ha venido la enfermera Susie.

Y la enfermera Susie dice que esto no es Dinosauriolandia,

sino que es un hospital.

Y un hospital tiene que estar siempre ordenado y limpio.

-"La habitación ya no es Dinosauriolandia, es un hospital".

La doctora ya está aquí.

¿Eh? Hum...

Este dinosaurio está muy malo.

-Estoy de acuerdo, doctora.

Tiene un color verdoso

muy raro, tiene que meterse en la cama.

Y este otro dinosaurio tiene un morado muy enfermoso.

Sí, también tiene que estar

en la cama, los dos.

(AMBOS) Dinosaurio. -¡Chist!

Silencio, estamos en un hospital.

¡Chucuchú!

Silbato

-"Ya no es un hospital".

"Ahora es una estación de tren".

No, no, no puede haber trenes en el País de las Hadas.

"Ahora la habitación es el País de las Hadas".

-Solo puede haber cosas bonitas.

Lloran

¿A qué vienen esos lloros?

Solo quieren jugar a los dinosaurios

y a los trenes.

Pero nosotras queremos jugar a los hospitales y a las hadas.

Hum...

Estoy viendo que ya no llueve.

¿Y qué?

Que a lo mejor podéis salir todos a jugar fuera.

Los juegos que a ellos les gustan son de pequeños.

A nosotras nos gustan los de mayores.

Después de haber llovido tanto, ¿qué suele haber en el jardín?

Hay charcos... ¡De barro!

¿Por qué nos gustan

los charcos?

(TODOS) ¡Porque saltamos en ellos!

-"A todos les encanta saltar en los charcos".

"Tanto a los pequeños como a los mayores".