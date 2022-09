Peppa Pig - El libro de Mamá Pig

Yo soy Peppa Pig. (GRUÑE)

Este es mi hermano pequeño George. (GRUÑE)

Esta es Mamá Pig. (GRUÑE)

Y este es Papá Pig. (GRUÑE)

(RÍEN)

"EL LIBRO DE MAMÁ PIG"

(VOZ EN OFF) "Mamá Pig está trabajando en el ordenador".

Mami, ¿podemos jugar a la gallinita feliz en el ordenador?

Ahora no puede ser, Peppa, estoy escribiendo un libro

muy importante y tengo que acabarlo.

"Papá Pig está en la cocina haciendo la comida".

Papi, ¿cuándo vamos a poder jugar a la gallinita feliz?

En cuanto mamá termine de escribir su libro.

Oh, bueno, ya está, se acabó, después de esforzarme mucho,

por fin he terminado de escribir mi libro.

Enhorabuena, Mamá Pig.

¡Pues ya podemos jugar a la gallinita feliz!

(LOS DOS) ¡Yupi!

(RÍEN)

(Música)

Has guardado el trabajo, ¿verdad, cariño?

Oh, no, no pulsé "guardar".

(Música)

40, 90, 10 000 112. (GRUÑE)

Muy bien, George.

Has batido todos los récords de puntuación.

(RÍE)

Ay, mi trabajo, ¿y mi trabajo?

Ah, ahí está.

Rápido, guardar, cerrar, enviar.

¡Uf!

¿Qué pasa? ¿Está bien tu trabajo, mami?

Sí, lo acabo de mandar para que lo conviertan en un libro de cuentos

de verdad. Oh, un libro de cuentos.

Sí, pero no solo un libro, van a hacer montones de libros

que irán a las librerías de todas partes.

(PEPPA Y GEORGE) Hala.

Mamá, ¿nos puedes leer alguno de tus cuentos?

Mañana iré a la guardería y os los leeré a vosotros

y a vuestros amigos.

"Mamá Pig ha traído a la guardería muchos ejemplares de su nuevo libro".

-Gracias, Mamá Pig, por venir a leernos tu nuevo libro.

Para mí es muy emocionante, acabo de recibirlos,

todavía no he abierto ni uno.

Niños, Mamá Pig se ha esforzado mucho para escribir este libro,

así que debemos escuchar educadamente,

aunque no nos parezca muy bueno.

Gracias. Trata sobre una cebolla.

(NIÑOS) ¡Oh!

(LEE) "Érase una vez una cebolla muy simpática,

se llamaba Graciosilla.

4, 7, 6, 8, 5, 9, 3... ¡Uy!

"En el resto del libro solo se lee un número larguísimo".

-Yo no entiendo este cuento.

Esto no es lo que escribí. ¿Qué es 4, 7, 6, 8, 5, 9...?

Es del juego de la gallinita feliz, el récord de George.

Caray, menuda puntuación.

¿Y mi cuento de la cebolla Graciosilla?

No está.

Lo siento, niños, pero no voy a poder leeros

el cuento de la cebolla.

(NIÑOS) ¡Oh!

-¿Te acuerdas de cómo era el cuento, Mamá Pig?

Pues puedes contarnos lo que falta. Está bien.

Érase una vez una cebolla muy simpática,

se llamaba Graciosilla.

Y solo quería hacer reír a la gente.

Sin embargo, siempre les hacía llorar, porque era una cebolla.

(LLORA)

-Oh, qué hermoso final. Es tan triste... (APLAUDE)

No, espera, Madame Gazelle, aún no ha terminado.

Perdón, entiendo, continúa.

Graciosilla dijo...

Recorreré el mundo para aprender a hacer reír.

Y se encontró con un tomate que le dijo...

Ponte un gorro gracioso.

Pero la gente seguía llorando.

(LLORA)

Entonces, conoció a un plátano que le dijo...

Ponte unos zapatos graciosos.

Pero la gente seguía llorando.

(LLORA)

Graciosilla ya iba a tirar la toalla cuando una piña le susurró

¿Vosotros que creéis que le dijo la piña?

Ponte una nariz de payaso.

-Ponte una peluca morada.

Muy bien pensado, pero lo que la piña le dijo fue:

"Lo mejor es que hagas algo gracioso".

Graciosilla hizo algo gracioso y todo se rieron.

(RÍEN)

Y rieron y rieron y rieron.

Ya, fin.

(APLAUDE) Fantástico. Creo que todos nos identificamos.

"Los padres han venido a recoger a sus hijos".

-Acabo de estar en la librería, Mamá Pig.

Está llena de tus libros.

¿Qué has querido decir con 4, 5, 3, 9, 6, 7?

Pues es que en realidad...

Yo diría que es posnarrativa. -Sí, muy moderno.

Enhorabuena, Mamá Pig. Gracias.

"A los mayores les gusta el libro de Mamá Pig,

a los pequeños les gusta el libro de Mamá Pig,