Peppa Pig - Richard rabbit viene a jugar

RICHARD RABBIT VIENE A JUGAR

"Peppa y George juegan en su habitación".

Oink. Está será la mejor casa del mundo.

George ríe

Timbre

¡George! Ha llegado Richard Rabbit.

¡Georgie!

¡Richard!

Dinosaurio. Dinosaurio.

Gruñen

-Adiós, Richard, vendré luego a...

¡Recogerte!

-"Richard es su mejor amigo".

Ríen

¡George! ¡Richard!

Me habéis tirado la casa abajo.

Jugad a algo que no haga temblar el suelo.

Oink.

Ríe

"George ha volcado el cesto de los juguetes, ahora es un volcán".

"Richard está poniendo árboles de juguete para hacer una selva".

"Y con estos cubos azules George está haciendo un río".

(AMBOS) ¡Dinosaurio!

-"Han convertido la habitación en Dinosauriolandia".

No se puede estar aquí, hacéis demasiado ruido.

(TV) "Yo digo Potato". -"Yo digo Potato".

-"Potato". -"Potato".

Lo bueno de los días de lluvia es que tienes tiempo para ver

programas muy interesantes. (AMBOS) "¡Potato!".

Mami,

George y Richard han convertido la habitación en Dinosauriolandia.

Y en Dinosauriolandia hay mucho ruido. Oink.

George está con su mejor amigo.

Yo no tengo a nadie con quien jugar.

Puedes decirle a Susie Sheep que venga.

-"Susie es la mejor amiga de Peppa".

¿Puedo decirle a Susie que venga ahora?

Vamos a llamarla.

Teléfono

Beee.

Hola, soy Susie Sheep, ¿dígame?

Susie, soy yo, Peppa.

¿Puedes venir a mi casa ahora?

Sí, enseguida. ¿Me pongo el disfraz de enfermera?

Sí, pero ven cuanto antes.

Claxon

Susie Sheep ríe

Timbre

Adiós, Susie.

Luego vendré... Rápido.

¡Vendré a recogerte!

George,

Richard.

Ha venido la enfermera Susie.

Y la enfermera Susie dice que esto no es Dinosauriolandia,

sino que es un hospital.

Y un hospital tiene que estar siempre ordenado y limpio.

-"La habitación ya no es Dinosauriolandia, es un hospital".

La doctora ya está aquí.

¿Eh? Hum...

Este dinosaurio está muy malo.

-Estoy de acuerdo, doctora.

Tiene un color verdoso

muy raro, tiene que meterse en la cama.

Y este otro dinosaurio tiene un morado muy enfermoso.

Sí, también tiene que estar

en la cama, los dos.

(AMBOS) Dinosaurio. -¡Chist!

Silencio, estamos en un hospital.

¡Chucuchú!

Silbato

-"Ya no es un hospital".

"Ahora es una estación de tren".

No, no, no puede haber trenes en el País de las Hadas.

"Ahora la habitación es el País de las Hadas".

-Solo puede haber cosas bonitas.

Lloran

¿A qué vienen esos lloros?

Solo quieren jugar a los dinosaurios

y a los trenes.

Pero nosotras queremos jugar a los hospitales y a las hadas.

Hum...

Estoy viendo que ya no llueve.

¿Y qué?

Que a lo mejor podéis salir todos a jugar fuera.

Los juegos que a ellos les gustan son de pequeños.

A nosotras nos gustan los de mayores.

Después de haber llovido tanto, ¿qué suele haber en el jardín?

Hay charcos... ¡De barro!

¿Por qué nos gustan

los charcos?

(TODOS) ¡Porque saltamos en ellos!

-"A todos les encanta saltar en los charcos".

"Tanto a los pequeños como a los mayores".