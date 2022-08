Peppa Pig - Un día de viento otoñal

Un día de viento otoñal.

Peppa y su familia van a ir al parque.

Hace mucho frio.

Si que hace frio.

Venga a por la ropa de abrigo.

Los días de frio Peppa y los demás se ponen gorro, bufanda y abrigo.

Voy a poner la capota.

Y yo la calefacción.

¿Estáis todos calentitos?

Entonces vámonos.

Este es el parque.

Ya hemos llegado.

(RÍEN)

¿Mami por qué están las hojas rojas y amarillas?

Porque es otoño Peppa.

En otoño hace un poco más de frío y las hojas cambian de color.

Hace mucho viento vamos a jugar para entrar en calor.

(RÍEN)

Me toca.

Oh, yo no quería mandar la pelota para allá.

El viento se lleva la pelota.

La pelota se ha caído al estanque.

A ver si la alcanzo con este palo.

Estírate un poco más papi.

Ten cuidado Papa Pig.

Tu tranquila ya casi la tengo.

¿Papi está muy fría el agua?

Un poco si.

El viento ha sacado la pelota del estanque.

¡Ay va qué suerte!

Si, que suerte hemos tenido.

Se ha levantado mas viento.

Sujetaos bien los gorros.

¡Vaya! El viento se ha llevado el gorro de George.

No llores George papá recuperara tu gorro.

Rápido papi.

Mirad se ha enganchado en el árbol.

Tendré que subir para cogerlo.

Pero el tronco es muy delgado no va a soportar tu peso.

¿Entonces cómo vamos acoger el gorro?

Muy fácil, sacudiré un poco el árbol a ver si cae?

A lo mejor si lo sacudo más fuerte...

(RÍEN)

Creí que estas cosas solo me pasaban a mi.

No tiene gracia.

Reconoce que tiene un poco mami.

Es verdad, tiene un poco de gracia.

¿Y el gorro de George?

Lo tienes en la cabeza.

Toma tu gorro George.

Procura sujetarlo bien.

El viento se está llevando las hojas de los arboles.

Mirad, mirad no me caigo el viento me sujeta.

El viento sopla tan fuerte que sostiene a Peppa.

Y también es capaz de sostener a George.

Papi inténtalo tu.

Es que peso un poco más.

Prueba papi.

Es muy divertido.

Está bien, de acuerdo.

El viento es lo suficiente fuerte para sujetar a Papa Pig.

Oye es verdad, qué divertido.

Vamos Mama Pig prueba tu también.

Pero si se para el viento seguro que me caigo.

El viento no se va a parar de repente.

El viento ha cesado.

No tiene gracia.

Reconoce que tiene un poco.

(RÍEN)

¿Ahora que no hay viento qué podemos hacer?

¿Cuál es tu juego favorito?

Saltar y saltar en los chacos de barro.

Pero aquí no hay ningún charco.

Solo veo un montón de hojas secas.

¿Y qué se puede hacer con las hojas secas?

Yo no lo se.

¡Saltar y pisotearlas!

A Papa Pig le encanta pisotear las hojas secas.

Y parece que a Peppa también.

A todos les encanta pisotear las hojas secas.

Este es el mejor día de otoño del mundo.