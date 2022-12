Peppa Pig - Las vacaciones de Polly

LAS VACACIONES DE POLLY.

El abuelito y la abuelita Pig se van de vacaciones,

llevan al loro Polly a casa de Peppa para que ella y George lo cuiden.

Claxon

¡Hola a todos!

¡Hola abuelito Pig! ¡Hola abuelita Pig!

A Polly le hace mucha ilusión pasar las vacaciones con vosotros.

¡Hola Polly!

(Repite): ¡Hola Polly!

El loro Polly repite todo lo que le dicen.

¿Qué hay en la maleta de Polly?

Aquí está su comida.

George, ¿sabes qué es lo que más le gusta comer a Polly?

Tarta de chocolate.

No, no es tarta de chocolate; lo que más le gusta es el alpiste.

¡Alpiste!

¿Me dejas darle de comer? ¿Puedo, abuelita?

Sí.

Es muy importante no darle demasiada comida.

Sí, abuelito Pig.

¿Puedo abrirle la jaula para que salga?

Sí, pero debéis tener las puertas y ventanas cerradas

para que no se escape volando.

Vale, abuelito Pig.

Adiós Peppa, adiós George.

Adiós abuelitos.

Adiós abuelitos.

¿Quieres una taza de té? ¿Quieres una taza de té?

George le va a dar la comida a Polly.

Le has puesto demasiado alpiste.

Se pondrá gordísimo y estallará como un globo, ¡pum!

Estallará como un globo, ¡pum!

Música

¿Qué está sonando? ¡Llegan los helados!

¡Helados, helados!

¡Vaya, George ha olvidado cerrar la puerta!

¡Helados, helados!

La señora Rabbit con su carrito de los helados.

Hola, Mamá Pig. Hola, señora Rabbit.

Cuatro helados, por favor.

Gracias, señora Rabbit.

George, te has dejado la puerta abierta,

seguro que Polly se ha ido volando.

No te preocupes, verás como sigue dentro.

¡Polly se ha escapado! ¡Oh!

Hemos perdido a Polly,

cuando lo sepan los abuelitos se pondrán muy tristes.

¿Por qué no lo buscamos por el jardín?

Mirad, ¿qué es eso?

¿Qué ha visto Mamá Pig en el jardín?

¡Es Polly! (Todos): ¡Bieeen!

Papi, está muy alto, ¿cómo le bajaremos?

Tranquila, yo rescataré a Polly.

Ven conmigo, Polly. ¿Quieres una taza de té?

No, Polly ha volado y está más arriba.

Y ahora, ¿que?

Ten cuidado, papi, no vayas a caerte como te pasa siempre.

No pasa nada, Peppa, tendré mucho cuidado.

Ven aquí bonito. ¡Alpiste!

¿Adonde va George?

George trae el alpiste de Polly, le encanta comer alpiste.

George ha hecho bajar a Polly del árbol.

(Todos): ¡Bieeen!

Teléfono

¿Qué está sonando?

Alguien llama al teléfono móvil de Papá.

¿Qué? ¡Ay!

¿Digan? ¡Ah, abuela Pig!

Hola Papá Pig, ¿se puede poner Polly?

Claro, cómo no.

Hola Polly, ¿te están gustando tus vacaciones?

Hola Polly, ¿te están gustando tus vacaciones?

LA EXCURSIÓN DE TEDDY.

Peppa y su familia van a pasar el día fuera,

Papá ha preparado la comida.

Peppa, George, ¿tenéis lo que os vais a llevar?

Sí, yo me voy a llevar a Teddy. Dinosaurio.

Os tenéis que encargar vosotros de los juguetes que llevéis.

Sí, mami.

¿Listo todo el mundo? (Los tres): Sí, Papá Pig.

Entonces, vámonos. ¡Dinosaurio!

George se ha dejado al señor Dinosaurio.

George, deberías ocuparte más del señor Dinosaurio.

¡Dinosaurio!

¿Estáis totalmente seguros de que no se os olvida nada más?

(Los tres): Sí, Papá Pig.

¡Teddy, me lo he dejado! ¿Dónde te lo has dejado?

Creo que en la mesa de la cocina.

Peppa, deberías estar más pendiente de Teddy.

¡Teddy!

¡Allá vamos otra vez!

¿Listo todo el mundo? (Los tres): Sí, Papá Pig.

Entonces, ¡vámonos!

Claxon

Vienen a este merendero.

Hemos llegado. (Los tres): ¡Bien!

¡Cómo me gusta este merendero! ¡Me encanta!

Sobre todo; es tan tranquilo.

Trompeta

Claxon

Aquí vienen Zoe Zebra y su padre, el señor Zebra, el cartero.

Hola, señor Zebra, ¿viene a traernos el correo?

No, hoy no hay reparto, hoy es mi día libre.

Nos hemos traído la comida. Nosotros también.

Tengo una idea: ¿y si comemos todos juntos?

Sí.

¡Qué estupenda comida al aire libre!

Mami, ¿podemos levantarnos ya de la mesa y jugar con Zoe?

Sí, Peppa.

Zoe, me he traído a Teddy. Yo me he traído a Monito.

Dinosaurio.

También tengo una cesta con cacharritos,

para jugar a las meriendas.

¡Los patos!

Siempre nos hacen una visita cuando venimos a comer aquí.

Yo tengo zumo de naranja de mentira.

Y en este plato hay tarta de mentira.

¿Queréis tarta de mentira? Está buenísima.

Me parece que los patos no quieren tarta de mentira.

No quieren, mejor, así hay más para Monito, Dinosaurio y Teddy.

¡Hum, riquísima!

Monito ha dicho: "La mejor tarta del mundo".

¡Peppa, George! Es hora de irse a casa.

Adiós Zoe. Adiós.

¿Listo todo el mundo? (Los tres): Sí, Papá Pig.

Claxon

Nosotros también nos vamos a casa, Zoe.

Vale papi.

Tazas, platos, Monito, Teddy...

¡Ay va! Tú no deberías estar aquí, Teddy.

A Peppa se le ha vuelto a olvidar coger a Teddy.

Claxon

Peppa y su familia han llegado a casa.

(Suspira): Estoy muy cansado de conducir.

Ahora solo quiero relajarme, poner los pies en alto y...

¡Teddy! Me he dejado a Teddy.

Peppa, ahora Papá Pig tendrá que volver a conducir

para ir al merendero.

Sí, sí, claro.

Trompeta

Claxon

Viene el señor Zebra, el cartero. Creía que hoy era su día libre.

En efecto, es mi día libre,

pero mi hija Zoe trae un envío urgente

para la señorita Peppa Pig.

Esto es para ti, Peppa. ¿Qué es?

¡Es Teddy!

Se te olvidó cogerlo y hemos venido a traértelo.

Zoe, muchas gracias.

Teddy ha pasado un día muy emocionante,

pero Peppa, a partir de ahora debes cuidar mejor de él.

Sí, mami.

Has sido muy travieso, Teddy.

Por favor, tienes que prometerme que no te vas a volver a perder.