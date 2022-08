Peppa Pig - Bricolaje con papá

Yo soy Peppa Pig,

este es mi hermano pequeño George,

esta es mamá Pig

y este es papá Pig.

Risas

"Bricolaje con papá"

Mamá Pig le ha puesto un marco a una foto de Peppa y George.

Deberíamos colgar esta foto tan bonita en la pared.

Yo me encargo.

Soy el experto en bricolaje de la casa.

¿Seguro que sabrás hacerlo?

Pues claro

sólo hay que clavar un clavo y colgar la foto.

Muy bien

me voy a casa del abuelo y la abuela Pig,

Hasta luego

y procura no romper nada.

¿Quien yo?

Risas

Adiós.

Adiós, adiós, adiós.

Risas

Papi ¿podemos ayudarte a colgar la foto?

Podéis mirar

así aprenderéis a hacerlo como es debido.

Lo primero necesito un metro

y un lápiz.

Bien aquí voy a clavar el clavo.

No rompas la pared, papi.

Risas

Ahora necesito un martillo y un clavo.

Apartaos y mirad como trabaja un experto.

Papá va a clavar el clavo en la pared.

Toc, toc.

No rompas la pared, papi.

Risas

Que tontería Peppa.

Clock.

Va, pan comido.

Crash

Uhhh, esto no estaba previsto.

La pared se ha llenado de grietas.

Ohh, papi al final has roto la pared.

Es una grieta de nada la foto la tapará.

Ya está.

Todavía se ven las grietas, papi.

Si, voy a rellenar las grietas sacaré el clavo.

No rompas nada más, papi.

Risas

Que tontería Peppa.

Ay.. un poco más.

Boom

Ohhh papi,

ahora si que has roto la pared del todo.

Hmmmm.

¿Crees que mami se dará cuenta?

Si, me temo que se dará cuenta.

Risas

Rápido George.

Risas

¿Pero a donde han ido?

Risas

Papi te vemos.

Risas

Hmmm.

La pared tiene que estar arreglada cuando vuelva mamá Pig.

Ladrillo, por favor.

Risas

Primero papá Pig tapa el agujero con ladrillos.

Risas

Ya está.

Risas

Ploff

Después papá Pig extiende yeso sobre los ladrillos.

Ploff, ploff, ploff

Ha sido pan comido.

Y por último pinta la pared.

Plash, plash, plash.

Risas

Está como nueva.

La pared está arreglada.

Viva.

Risas

Pero mirad el lio que han armado.

Menudo follón, hay que limpiar antes de que vuelva mamá.

Rápidamente papá Pig baña a Peppa y George,

después Peppa pasa la aspiradora

y papá Pig recoge las herramientas.

Pi, pi

Mamá Pig ya ha llegado.

Pi, pi

Mami Oh, mami está aquí.

Hay que disimular, no ha pasado nada.

Hola.

Hola.

Risas

¿Qué habéis estado haciendo?

Hmmmm nada.

Risas

Si, ya lo veo ya veo que no habéis hecho nada.

Creía que ibas a colgar la foto.

Con tanta actividad a papá se le ha olvidado colgar la foto.

Oh.

Yo no soy una experta pero seguro que no es muy difícil.

Toc, toc

Ya está.

Hmmm. Si no ha sido muy difícil.

Cuando lo has intentado tu, parecía dificilísimo.

Schhhh Peppa no se lo digas a nadie.

Risas

"En la playa"

Peppa y su familia van a a la playa

a Peppa y a George les encanta ir a la playa.

Risas

Cuantas cosas traemos

que no se nos olvide nada cuando nos vayamos.

Sombrilla, bolsa de la playa, toallas, cubos y palas

y una pelota.

Bien, antes de que empecéis a jugar os voy a poner crema para el sol.

Chupp, chupp

El sol calienta mucho,

así que Peppa y George deben ponerse protector solar.

Vamos a probar como vota esta pelota.

Vota muy bien.

Risas

Que pelota más buena.

Risas

George tírame la pelota y yo la cojo.

Risas

Risas

George cógela.

Oh, George es muy pequeño para coger la pelota.

Bua, bua, bua.

No pasa nada George

¿Queréis que nos demos un bañito en el mar?

Si papi, por favor. Mic, mic.

Os voy a poner los manguitos.

Soplido

Ya, listo, con estos manguitos verás que bien flotas.

Risas

Me toca, me toca.

Soplido

Bien.

Risas

Ya os podéis meter en el agua.

Bien

Risas

¿Está muy fría?

El agua está buenísima.

Chapoteo

Risas

Uyyy,

Risas

Ya vale.

Risas

Has empezado tu papá Pig.

Chapoteo

Ya no quiero jugar a esto.

Risas

Yupi.

Papi, me encanta venir a la playa.

A Peppa y a George les encanta la playa.

¿A quién no le gusta la playa?

Peppa, George

¿queréis jugar en la arena con los cubos?

Ya vamos mami Mic, mic.

Chapoteo

Papi, papi, ¿nos dejas enterrarte en la arena?

Pues.

Papi, por favor.

Oh está bien.

Yuupi Mic, mic.

Risas

Peppa y George están enterrando a papá Pig en la arena.

Ya no más.

Risas

Yaaaa.

Ahora no puedes escaparte.

Juuuu, me da mucho el sol en la cabeza

¿me ponéis el sombrero?

Pues, si lo pides por favor.

Por favor ¿me ponéis mi sombrero?

Pues claro que sí papi.

Risas

Mic, mic.

Gracias, ahhhhh,

a lo mejor me echo una pequeña siesta.

Ronquidos

Risas

George ¿hacemos castillos de arena?

Peppa y George van a hacer castillos de arena.

Primero hay que llenar el cubo de arena, así.

Paletadas

Luego lo pones boca abajo y le das unos golpes.

toc, toc

Ahora levantas el cubo y tachan.

Un castillo de arena.

Y tachan.

Otro castillo de arena.

Peppa, George, nos vamos a casa.

Cuidado, no os dejéis nada.

Risas

Vamos a comprobar que lo llevamos todo.

Toallas, bolsa de la playa, sombrilla y la pelota,

mami está todo.

Me parece que se nos olvida algo.

Oh mec, mec.

Risas

mec, mec.

Claro se nos olvidaba el sombrero.

Mec, mec.

Papi,

nos dejábamos a papi.

Oh es verdad, nos dejábamos a papapig.

Ehh, ehh. ¿Qué?

Papá casi te dejamos aquí.

Pero George se ha dado cuenta.

Mec, mec. Hey, hey.

Menos mal que George se ha acordado de mí.

Brrrr, brrrr

Risas

"La señora patas flacas"

Peppa juega con los muñecos y su casita,

George juega también.

Risas

La familia de muñecos va a merendar.

A ver George, yo soy la mamá y el papá

tu harás de los niños.

Risas

Mec, mec.

Niños vamos a merendar debéis lavaros las manos.

Mec, mec.

George está acostando a los muñecos.

A dormir.

George ¿por qué metes en la cama a los niños?

ahora iban a merendar.

Risas

A George le gusta acostar a los muñecos.

Niños bajad ahora mismo a merendar,

si no os quedareis sin tarta.

George no ha oído a Peppa

esta muy ocupado acostando a los muñecos.

Georges si quieres jugar con mi casa de muñecas

tienes que ayudarme a preparar la merienda.

Toma George ve a llenar la tetera de agua.

Mec.

Niños bajad ahora mismo o me enfado.

Ya vamos mami.

Risas

George va a llenar la tetera de agua.

Toc, toc

Ohhhhh.

Hay una araña en el lavabo.

Risas

George quiere que la araña sea su amiga.

Toc, toc

Ohhhhh.

Toc, toc.

Risas

A George le gusta la araña.

Risas

A la araña le gusta George.

Risas

A Peppa le encanta jugar a las meriendas.

Risas

¿Dónde están las galletas de chocolate, papi?

Ayer vi que había muchas.

Yo lo siento mami me las he comido todas.

Hou, hou, hou.

Muy mal papi.

George acuesta a la araña en la camita.

A dormir.

George ¿qué estas haciendo?

¿no ibas a ayudarme con la merienda?

Plonccc

Ahhhhh, ahhhhh

Socorro, socorro.

Papi hay una araña en mi habitación.

Hey, hey no te preocupes Peppa.

Por favor papi, llévatela de allí.

He, he, hey, que no cunda el pánico.

Hola George ¿tu has visto la araña?

Mec.

Me da mucho miedo, llévatela.

No tienes porque tener miedo Peppa

las arañas suelen ser muy pequeñas y no pueden hacerte nada,

pero tranquila papá la sacará de tu habitación.

Ooohoy, esta araña es muy grande

voy voy a buscar a mamá Pig.

Mamá Pig.

Risas

Hola patas flacas.

Peppa se siente un poco más valiente.

Creo que le gusta mi casa de muñecas.

Hola pequeños,

he oído que hay una arañita por aquí

voy a sacarla de la habitación para que sigáis jugando.

Mami,

se llama señora patas flacas.

Ohhhoy, que grande es la señora patas flacas.

Risas

A Peppa y a George les gusta la araña.

Risas

Mec, mec a dormir.

George quiere acostar a la araña.

No George primero tiene que merendar

no puede irse a la cama todavía.

¿Tienes hambre señora patas flacas?

¿Quieres un poco de tarta?

A Peppa ya no le da miedo la araña.

Mami, papi, sentaos,

vamos a merendar todos con la señora patas flacas.

¿Quién quiere té?

Yo por favor.

Yo por favor.

Mec, mec.

Riquísimo.

A Peppa le encanta jugar a las meriendas.

Risas

Toma té, señora patas flacas.

¿Cómo dices? ¿que quieres saludar a mi papá?

¿Qué tal señor papapi?

Ehhhh, ya vale Peppa

deja que patas flacas se tome su té.

¿No te dará miedo, verdad, papi?

Oh, jo, jo, jo no por supuesto que no.

Aaay, ehhh. No me la acerques.

Risas

Oh.

Ah.

Risas

A Peppa le gusta la señora patas flacas.

A todos les gusta la señora patas flacas.

"El barco del abuelo Pig"

Los abuelos Pig van a llevar a Peppa y a George

a pasar el día en el río.

Bienvenidos a bordo, marineros.

Peppa, George hay que ponerse los chalecos salvavidas.

Risas

Siempre que van en el barco del abuelo

deben ponerse los chalecos salvavidas.

En este barco yo soy el capitán.

A la orden, mi capitán.

A la orden, mi capitán. Mec, mec.

Cuando el capitán abuelo os diga que tenéis que hacer algo

debéis hacerlo.

A menos que sea una tontería.

El capitán abuelo nunca dice tonterías.

Por supuesto que no, capitán abuelo.

Risas

George iza la bandera.

Mec, mec.

Peppa haz sonar la campana.

A la orden mi capitán.

clink, clink

Abuela Pig maneja el timón.

A la orden mi capitán.

A toda máquina.

Brrr, brrr

A toda máquina.

Risas

Cua, cua, cua

Deberíamos ir un poco más despacio abuelo Pig.

Muy buena idea abuela Pig no quiero gastar todo el combustible.

Abuelo era mejor cuando íbamos deprisa.

Tranquila Peppa luego iremos más rápido.

Mirad ahí hay otro barco.

Es el barco del abuelo Dog.

Ha llevado a Dani a pasar el día en el rio.

Ha del barco abuelo Dog.

Ha del barco abuelo Pig.

Hola Dani.

tilin

Hola Peppa.

chup, chup

Risas

El abuelo Dog es el mejor amigo del abuelo Pig.

Risas

Menuda sorpresa que eso que llamas barco

siga a flote abuelo Dog, debe ser casi tan viejo como tú.

Este viejo barco puede ir más rápido que tú

y tu bañera roñosa cuando quiera abuelo Pig.

¿Acaso me estás retando perro de mar? Acepto.

Prepárate para perder cerdo de mar.

Gruñidos Ladridos.

Os estáis comportando como niños pequeños.

Risas

El abuelo Dog me ha llamado cerdo de mar.

Tú has empezado, le has llamado perro de mar,

deberías pedirle perdón.

Lo haré si me pide él perdón antes.

Abuelo pídele perdón al abuelo Pig el es tu mejor amigo.

No, es un cerdo de mar y mi barco es más rápido que el suyo.

Oh, muy bien perro de mar

te echo una carrera hasta el próximo puente.

De acuerdo a la de tres.

Una, dos.

Yaaaa.

Te has pasado has salido antes.

Alcánzame si puedes cerdo de mar.

Perro de mar allá voy.

Así es todo lo rápido que puedes ir.

No me coges.

Risas

He ganado.

Uy, uy, uy que el barco del abuelo Pig se ha quedado sin gasoil.

Eres muy listo capitán abuelo.

A lo mejor he ido demasiado deprisa.

¿Y cómo volvemos?

Mirad ahí viene el abuelo Dog.

Sirena de barco

El abuelo Dog puede remolcarnos.

No pienso dejar que me remolque ese perro de mar.

Ni yo pienso ofrecértelo, cerdo de mar.

Ayyy y cuando pensáis madurar.

Abuelo pídele perdón al abuelo Dog.

Yo siento mucho haberte llamado perro de mar.

Abuelo pídele perdón al abuelo Pig.

Yo siento mucho haberte llamado cerdo de mar.

Muy bien, abuelo Dog serías tan amable de remolcarnos hasta casa.

Será un placer para mí, señora.

Ahí va capitán.

Ya lo tengo, gracias.

El abuelo Dog es el mejor amigo del abuelo Pig.

Gruñido. Ladrido.

El abuelo Dog remolca el barco del abuelo Pig.

Lo más importante es que he ganado yo.

Abuelo Pig.

Eres un poco malo, abuelo.

Risas

Peppa toca la campana.

A la orden capitán abuelo.