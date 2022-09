# Son una gran familia # de origen muy dispar.

# Ellos son los Cassidy # en un Rancho hogar.

# Salen siempre juntos todos # y a galope van.

# Corren aventuras # en dino Dino Ranch.

# Mira el corazón # de Clover lo va a iluminar.

# En el di-di-dino , # di-di-dino en el Dino Ranch.

# Con Miguel y Tango no habrá obstáculos jamás.

# En el di-di-dino, di-di-dino en el Dino Ranch.

# Hábil con el lazo es Jon.

# Blitz en vértigo y veloz.

# Siempre hay aventuras. # Ven y ayúdanos.

# En el di-di-dino, # di-di-dino en el Dino Ranch.

# En el Dino Ranch. #

UNOS PÍCAROS LADRONES

"Es la estación seca, y los Dino Ranchers están ocupados

recogiendo el heno.

Si no lo guardan a tiempo, se secará y se convertirá en polvo."

¡Uf!

¡Recoger heno es agotador!

Pero ahora tenemos mucha ropa de cama

para los dinosaurios.

"Y los Ranchers no son los únicos que están ocupados."

¡Por todos los compis del condado!

¡Este es el sombrero de Clara Tinhorn!

Sí, ¿pero cómo ha llegado hasta aquí?

¡Wow! ¡Por el viento!

Podemos llevárselo a Clara después.

Hace demasiado calor para andar sin sombrero

¡Uf! ¡Me muero por beber un vaso de agua fresca!

¡Buena idea!

¡Vamos!

Madre mía, ¡qué sed tengo!

¡Eh! ¿Qué ha pasado con el agua?

El suelo está encharcado, ¡y mirad! ¡El tapón ha saltado!

¿Ha saltado o lo han quitado?

¿A propósito?

¿Quién haría algo así?

El corcho se habrá soltado.

Pongámoslo bien apretado y llenemos el barril otra vez.

Vamos a ver si encontramos algo de beber en el club.

¡Menudo desastre!

¿Qué ha pasado?

Sí, ¿qué ha ocurrido?

Mi otro sombrero no está.

Ni mis vendajes.

¡Y la almohada esponjosa de Tango para dormir no está!

¡Oh no! ¡Biscuit Junior tampoco está!

¡Es el peluche favorito de Blitz!

(LLORA)

No me extraña que esté triste.

¡Primero el barril de agua,

y ahora alguien se ha llevado nuestras cosas!

¿Pero quién?

(GRUÑE)

¿El sombrero de Clara?

Blitz, ¿crees que los Tinhorn han hecho esto?

No lo sé, Blitz,

que hayamos encontrado el sombrero de Clara

no significa que hayan hecho trastadas aquí.

Cierto, Min. Necesitamos pruebas que demuestren que han sido ellos.

¡Vamos! ¡Dispersémonos!

¡Y volvamos aquí cuanto antes!

A ver, Clara. Sé que te enfada haber perdido tu sombrero,

¿pero qué hacemos espiando en Dino Ranch?

-¡No he perdido mi sombrero!

Algún granuja me lo robó.

Y tengo una idea muy clara de quién.

¡Mira! ¡Mi sombrero!

que los culpables eran los Dino Ranchers!

-¡Colémonos y atrapemos a esos robasombreros!

Dino Ranch está despejado.

No hay señales de ladrones de almohadas.

Hm, huellas de dino.

¿Pero por qué se iba a llevar un dinosaurio mis vendajes?

(GRUÑE)

(GRUÑE)

¡Eh, tranquilo, Blitz!

Ya sé que estás deseando encontrar tu peluche,

pero no podemos saltar a cada ruido que oigamos.

(RUGE)

(RUGE)

(RUGE)

¿Qué pasa, Blitz?

¡Es uno de los rollos de vendaje de Min!

¿Cómo ha llegado hasta aquí? (RUGE)

(RUGE)

¡Eh, otro vendaje de Min!

¡Estamos tras la pista del ladrón!

(GRUÑE)

¡Eh!

Debe haberse marchado.

Venga, vamos a por Miguel y Min.

¡Ya!

¡Min! ¡Miguel! ¡Mirad lo que hemos encontrado!

¡Es uno de mis vendajes! ¿Has visto quién lo cogió?

¿Y tenía una almohada muy esponjosa?

No, nada de almohadas, y no logramos ver al granuja,

así que no podemos decir quién ha sido.

(GRUÑE)

¿Sigues creyendo que son los Tinhorn?

Esperad, no podemos culparlos.

No tenemos pruebas.

(GRUÑE)

(RUGE)

Hola, Clara. ¿Buscabas esto?

¡Pues claro que lo buscaba!

Habéis robado mi sombrero favorito.

No lo robamos, Clara, lo encontramos en las praderas.

(SILBA)

¡Misterio resuelto, chicos!

¡He descubierto a los ladrones!

¡Nosotros no lo robamos!

¡Y no está bien acusar a la gente de haber hecho algo

sin tener pruebas, Clara!

Ya, pues,

eso es lo que está haciendo tu odioso velociraptor.

(RUGE)

Echa de menos su Biscuit Jr.

(GRUÑE)

Es su peluche favorito.

Bueno, siento vuestra pérdida.

A nosotros también nos faltan cosas,

y acusarnos unos a otros no sirve de nada.

¿Y si nos unimos y descubrimos qué pasa?

Vale, pero yo vigilaré bien a este.

(GRUÑE)

Clover y yo vimos unas huellas raras

cerca del barril de agua. ¿Echamos un vistazo?

Son de dinosaurio. Pero no sé de qué clase.

¿Tal vez de velociraptor?

Espera. ¿Las huellas son de nuestros raptores?

-Blitz es un raptor. A lo mejor son suyas.

(GRUÑE)

-¡Robasombreros!

(GRUÑE)

Pero Clara, la mayoría de las cosas han desaparecido de nuestro club.

¿Por qué no vamos ahí y echamos un vistazo?

(Música)

¡Mirad!

Nunca me había fijado en este agujero.

Es muy pequeño. ¿Me pregunto quién lo habrá hecho?

(GRUÑE)

Ja. Yo no. A ver, Blitz.

Clara debería ser mucho más pequeña para colarse por ahí.

Parece que el ladrón es pequeño.

Muy pequeño.

(TODOS) ¡Huellas de compy!

A lo mejor unos compis sedientos quitaron el tapón del barril.

Pero, ¿por qué iban a llevarse mi sombrero, la almohada de Tango,

y los vendajes de Min? No tiene mucho sentido.

(RUGE)

Vale, se acabó. Odio que este raptor me eche el aliento en el cuello.

Vamos, chicos, resolveremos esto a nuestra manera.

Blitz, sé que añoras a tu Biscuit Junior,

pero la única forma de encontrarlo es siguiendo las pistas.

Si descubrimos de quién son esas pequeñas huellas,

tal vez averigüemos quién se llevó las cosas.

Sí, y volvieron a por agua, ¿verdad?

Y alguna de estas huellas no estaban aquí antes.

¡Así que puede que vuelvan otra vez!

(Música)

Ahora que hemos puesto estas trampas como Clara nos ha indicado,

fijo que una atrapa a nuestro ladrón.

-Eso espero. Solo falta el sombrero de Clara como cebo.

¿Te importa que lo coja?

-¡Eh! ¡Devuélveme mi sombrero!

-¡Ya está hecho!

-¡Sacadme de aquí!

-¡Clara! ¿Has robado tu sombrero?

-¡Ay!

No. No he robado mi sombrero.

Eh, ¿dónde está?

(Música)

¡Ajá! ¿Lo veis? ¡Blitz lo ha robado otra vez!

¡Un momento! ¿Qué está pasando aquí?

Ya lo ves. Tu odioso raptor ha vuelto a robar mi sombrero.

-Nos equivocamos con vosotros.

-Sí. Está claro que no robabais nuestras cosas.

Era el odioso raptor de Jon.

Sé que esto no pinta bien,

pero seguro que hay una buena explicación.

Ya sé cuál es la explicación.

¡Y ese robasombreros tiene la culpa!

(GRUÑE)

-No pierdas el tiempo, Jon, lo hemos pillado infraganti!

(RUGE)

¡Aaaah!

¡Se escapa! ¡A por el pícaro ladrón!

(Música)

¡Ay!

¿Dónde se han metido?

¡No los veo! ¿A quién no ves?

¡Ahí están! (RUGE)

¡Ya! ¡Shhh!

¡Son los compis! -¡Tienen nuestras cosas!

(TODOS) ¡A por ellos!

¡Sujetad a vuestros hadrosaurios!

¡No sabemos qué ha ocurrido! Veamos de qué se trata.

(Música)

¡Es un nido!

Ahora lo entiendo.

No son ladrones, ¡son padres cuidando de sus pequeños!

Los compis construyen sus nidos con hierba o heno fresco,

y nosotros nos llevamos el heno.

Esta familia necesita nuestras cosas más que nosotros.

¿Qué opináis, chicos? Ayudémosles.

Ay, está bien.

(GRUÑE)

-¡Hmm!

"A veces es fácil llegar a conclusiones equivocadas,

y eso es exactamente lo que hizo Blitz.

Pero con la ayuda y el apoyo de su familia de Dino Ranch,

Blitz no solo aprendió algo,

sino que terminó ayudando a sus compañeros dinosaurios,

No debimos acusaros de robar nuestras cosas

sin saber qué había ocurrido realmente.

Sí, Clara tampoco debío haberlo hecho.

-Estaba muy equivocada. -¿Yo?

¡Vosotros hicisteis que enfureciera!

(Música)

¡Parece que va a llover!

¡No estaría nada mal!

¡Mi sombrero!

¡No puedo perder dos en un día!

(TODOS) Dino Ranchers, ¡a cabalgar!

(Música)

(TODOS RÍEN)