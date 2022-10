# Son una gran familia # de origen muy dispar.

# Ellos son los Cassidy # en un Rancho hogar.

# Salen siempre juntos todos # y a galope van.

# Corren aventuras # en dino Dino Ranch.

# Mira el corazón # de Clover lo va a iluminar.

# En el di-di-dino, # di-di-dino en el Dino Ranch.

# Con Miguel y Tango no habrá obstáculos jamás.

# En el di-di-dino, di-di-dino en el Dino Ranch.

# Hábil con el lazo es Jon.

# Blitz en vértigo y veloz.

# Siempre hay aventuras. # Ven y ayúdanos.

# En el di-di-dino, # di-di-dino en el Dino Ranch.

# En el Dino Ranch. #

"EL INTERCAMBIO"

(Música)

"En Dino Ranch, cada uno tiene una habilidad especial."

¡Yuju! ¡Yija!

¡Guau!

"Pero, para aprender algo nuevo,

a veces hay que montar en la silla de otro durante un tiempo."

Vamos, Blitz, vamos.

Mira como corre Jon.

Blitz es el dinosaurio más de la historia.

Y además sabe frenar superrapido.

Por supuesto, mejor no estamparse contra el pozo de alquitrán.

¡Eh, chicos, mirad!

Montículos de fardos de heno fresco sobrevolando.

Tango levanta un bronto adulto sin derramar una gota de sudor.

Eh, Ranchers, tenemos compañía de compis.

(RÍE)

Bien hecho, Clover.

Si un dinosaurio está en apuros,

Clover siempre parará para ayudar.

(TODOS) ¡Yija!

-Hola, Ranchers.

Guau, por todos los adrosaurios.

Hay algo que no me cuadra aquí.

Sí, ¿por qué no montáis a vuestro dinosaurio?

Porque es divertido.

Y, como siempre sigo,

os sorprendería lo que podéis aprender

si cabalgáis un día en la silla de otro.

-Y montar un dino diferente de vez en cuando ayuda

a convertirte mejor jinete.

Parece diver.

¿Por qué no intentamos intercambiar dinosaurios?

Sería una especie de experimento de dinomonta.

Yo puedo montar a Blitz con los ojos cerrados.

¿Pero y si montara a Clover?

¿Y si yo montara a Tango?

¿Y si yo montara a Blitz?

(TODOS) ¡Yija!

Estoy deseando probarlo.

Dino Ranchers, ¡a cabalgar!

Pero distinto.

¡Guau!

¡Yija! ¡Oh!

(RÍE) Divertíos.

(RÍE) -Y no olvidéis las tareas.

Así que esto es lo que se siente velocigalopando.

Cuando vas rápido, tienes que pensar rápido.

Atención, Tango, cuidado con esa roca.

Vaya, me encanta la dinofuerza de Tango.

¡Nada puede pararnos!

¡Jon!

¿Qué haces ahí atrás?

Mirad que flores de cactus, chicos.

¿Han estado siempre aquí?

(RÍE) Claro que sí, hermano.

Blitz y tú vais demasiado rápido para verlas.

Vamos, chicos,

veamos lo diver que es hacer las tareas montando otros dinos.

¡Yija!

(Música)

¡Yuju!

Vamos, Clover, controlemos a esos triceratops.

(GRITA)

(SUSPIRA)

(Gruñido)

(GRITA)

(SUSPIRA)

(Música)

Esta vez controlaremos a estas crías de dino.

El truco para evitar que se escapen es actuar con rapidez.

¿Listo, Clover?

Entonces... ¡A "velocigalopar"!

No, Clover, necesitamos un "velocigalope" como el de Blitz.

En vez de perseguirlos, has hecho que te sigan a ti.

¡Bien hecho!

¡A por ellos, Clover! ¡Jia!

Oh, no, otra vez no.

¡Ah!

No tan rápido, Blitz.

¡Guau! ¡Más despacio!

¡Para!

(GRITA)

Hemos traído el heno en un pispás.

Pero tenemos que cargarlo otra vez.

Clover y yo trasladamos un huevo cada vez.

Recuerda, Tango, debemos tener mucho cuidado.

Oh, oh.

Tranquila, Tango.

Ninguno se ha roto.

Pero nos llevará una eternidad encontrar todos los huevos.

(SUSPIRA)

¿Es cosa mía

o hacer nuestras tareas es más difícil?

Clover es amable y gentil,

pero yo tengo que ir más rápido para controlar a los dinos.

Blitz es superrapido,

pero no puede tirar de una carga pesada

de heno como Tango, y los estegos necesitan mucho heno.

Y cuando traslado huevos de dino,

debo ser muy cuidadosa.

Creo que el experimento de intercambio de dinos

no funciona.

Sí, ¿deberíamos volver a montar nuestros dinos?

(RÍE)

Hay que estar muy concentrado para montar a Quack.

-¡Desde luego!

Y se necesita mano firme para montar al grandullón de Biscuit.

Parece que mamá y papá lo pasan bien.

Sí, le han cogido el tranquillo a montar el dinosaurio del otro.

Deberíamos seguir intentándolo.

Y en vez de tratar de hacer las tareas como nos gusta hacerlas,

deberíamos hacerlas como les gusta a Clover, Tango y Blitz.

Vale. ¡Sí!

Inténtalo hasta que lo hagas bien. Ese es mi lema.

Vamos a controlar a estos dinos a tu manera, Clover.

¿Jugamos a seguir al brontosaurio?

¡Bien hecho!

¡Guau! ¡Yija!

¡Vamos, Blitz, vamos!

(Música)

(RÍE)

Tranqui, Tango.

Encontraremos los huevos más rápido si agitas un poco el panorama.

¡"Dinomita"!

¡Guau!

Ya está, tareas terminadas.

Y lo hemos conseguido montando la silla de otro,

como dijeron mamá y papá.

Y hemos aprendido algo nuevo gracia a los dinoamigos.

(VITOREAN)

(Gruñidos)

(Llamada)

Parece que hay problemas.

¿No deberíamos volver a montar a nuestros dinos?

Pues no.

Esto pinta mal. ¡Muy mal!

¡Oh, no! Es la cría de Bronto.

Se habrá escapado.

Y su madre está muy disgustada.

Hay que atrapar a esa cría ya.

Min, Miguel y tú parad a los padres.

Yo controlaré a la cría.

(Música)

¡Vámonos, Blitz!

Será complicado parar a esos brontos, Tango.

Pero sé que tú puedes con esas piedras.

Sí, es lo que llamo "dinomita".

Vale, Blitz, en vez de perseguirlos,

les cortaremos la salida en el paso.

¡A velocigalopar!

Cuidado, pequeño bronto.

¡Oh, no! ¡El pozo de alquitrán!

¡Para!

Clover, espera.

Si nos precipitamos, le asustaremos y caerá en el pozo.

Con cuidado y despacio, le salvaremos.

Tranquilo.

No tengas miedo.

Tranquilos, vuestra cría está bien.

Clover y Jon saben lo que tienen que hacer.

Ya estás a salvo.

(RÍE)

Gracias, Clover.

Somos un buen equipo.

(TODOS) ¡Yija!

Lo dije antes y lo vuelvo a decir.

¡Me encanta vivir en Dino Ranch!

Entonces deduzco que a todos los ha gustado

montar en la silla de otro.

Sí, aprendimos nuevas formas de "dinomontar".

El experimento de "dinomonta" ha sido un gran éxito.

¿Volvemos a la pradera para una última cabalgada?

¿E intercambiar dinos otra vez?

¡Sí! ¡El experimento continúa!

"Sí, los Dino Ranchers siguieron practicando

y se alegraron de hacerlo.

Montando dinosaurios ajenos, se dieron cuenta

de que una buena manera de aprender algo nuevo

es intentar algo nuevo."