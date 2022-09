# Son una gran familia # de origen muy dispar.

# Ellos son los Cassidy # en un Rancho hogar.

# Salen siempre juntos todos # y a galope van.

# Corren aventuras # en dino Dino Ranch.

# Mira el corazón # de Clover lo va a iluminar.

# En el di-di-dino, # di-di-dino en el Dino Ranch.

# Con Miguel y Tango no habrá obstáculos jamás.

# En el di-di-dino, di-di-dino en el Dino Ranch.

# Hábil con el lazo es Jon.

# Blitz es vértigo y veloz.

# Siempre hay aventuras. # Ven y ayúdanos.

# En el di-di-dino, # di-di-dino en el Dino Ranch.

# En el Dino Ranch. #

"La familia es lo primero."

"Hoy es un día emocionante para nuestros Ranchers,

porque es el día del ranchero, un concurso de habilidades de lazo

y monta entre los Dino Ranchers y el trío Tinhorn.

¡Ih...! ¡Mírame! ¡Soy el Tinhorn más veloz!

-No lo creo, Ogie.

¡Yo soy el más veloz!

-Yo os enseñaré quién es el más veloz.

-¡Oh!

(RÍE) -Nadie es más veloz que Clara Tinhorn.

Esos Tinhorn nunca cambian.

Sobre todo Clara.

¡Ah...! ¿Por qué siempre tiene tan mal perder?

No lo sé, pero será mejor que la vigilemos.

Usará cualquier truco sucio para ganar.

Bienvenidos al día del ranchero, chicos.

Este año empezamos el concurso con la prueba de puntería con el lazo.

Seguida por el concurso de monta de dinosaurios mecánicos.

-Y para la gran final, la carrera de obstáculos.

El equipo que gane dos de las tres pruebas se llevará el trofeo.

-Y recordad, la importante es divertirse

y competir con deportividad.

(GRAZNAN)

El día del ranchero es guay. ¿Lista para participar, Tango?

(AULLA)

Después de ensayar tanto, seguro que ganáis una de las pruebas.

¿Verdad, Jon? Claro.

Tenemos que dar lo mejor de nosotros

para que los Ranchers se lleven el trofeo a casa.

Más quisieras.

-Comenzamos la primera prueba,

el concurso de puntería con el lazo.

El que acierte con su lazo la mayor cantidad de dianas,

ganará la prueba para su equipo. -Esa seré yo.

Mi lazo y yo le damos a una mosca a 10 metros de distancia.

-¿Eh? Oye, ¿tenemos aspecto de moscas?

-La verdad, yo creo que no.

-¡Muy bien, jinetes!

Preparados, listos...

-¡Ya!

(GRAZNAN)

(RÍE)

(RÍE)

(TOSEN)

¡Sí!

-¡Oh! ¡Por todas las espuelas! Ésa era mi diana.

-Eso me pone por delante de ti, Jon.

(RÍE)

¿Ah, sí? De eso nada.

Oh... Oye, Jon, yo apuntaba a esa diana.

Lo siento, Min, pero no dejaré que Clara nos gane.

¡Vamos, Blitz1 ¡Jía!

Una diana más y ganamos, Blitz.

Oye, era mi diana.

Buena puntería.

(Silbato)

-Y el concurso de lazos es para...

-Jon y Blitz.

¡Sí! Los Ranchers han ganado la primera prueba.

Pero aún quedan dos más.

Ha sido "superdiver". Tú y Blitz lo habéis hecho genial, Jon.

Sí, muy bien, pero tendrías que habernos dejado

algunas dianas a nosotros.

Oh, sí, lo siento, Min,

pero lo importante es que los Tinhorn no han ganado.

Oy...

No volverás a vencerme, Jon Cassidy.

Porque esta vez tengo un plan.

(RÍE)

-Bienvenidos a la prueba de monta de los dinosaurios mecánicos.

-Estos "meca-dinosauiros" son saltarines

y difíciles de montar,

gracias a nuestro inventor en Dino Ranch, Miguel.

Sabemos cómo saltan los "meca-dinosaurios",

así que Tango y yo podríamos ganar esta prueba. ¿Verdad, preciosa?

Yo pienso que ganaréis. ¿Verdad, Jon?

Ya lo creo.

El caso es que no gane Clara Tinhorn.

Morderás el polvo de mi dinosaurio, Jon.

No le hagas caso, Jon. Diviértete.

Será divertido cuando le demuestre quién es el mejor.

En esta prueba, hay que perseguir a los "meca-dinosaurios",

atarlos y montarlos sin caer de la silla.

Bien, hora de iniciar la monta,

en tres, dos, uno...

¡Ya!

¡Ay!

¡Guau! ¡Bravo, Miguel!

(RÍE)

¡Ah...!

¡Oh!

Ha faltado muy poco, pero no me has tirado.

No es justo. Lo ha hecho a propósito.

Donde las dan, las toman, clara.

(RÍE)

¡Oh! ¡Oh, oh!

Jon, ¿qué estás haciendo?

Actúas como un Tinhorn.

Ven a buscarme...

¿Qué pasa, Jon? ¿Te rindes?

Los Dino Ranchers nunca se rinden.

¡Oh...!

(GRITAN)

¡Yuju!

He ganado.

Solo es un juego.

Tú y ellos le quita es la diversión al día del ranchero.

¿Yo? Ella empezó.

No, yo no quise hacer caer a nadie de su silla.

Estos "meca-dinosaurios" tienen sus propias ideas.

(RÍEN)

¿Has visto cuánto tiempo he aguantado en la silla?

Casi gano. Ya lo creo.

¡Bien hecho, Miguel!

Pero los dos habríamos aguantado más tiempo

si Jon no se hubiera comportado de esa forma.

No pretendía ser antideportivo.

Es que Clara Tinhorn me... ¡saca de mis casillas!

(RÍEN)

La última prueba del día es la carrera de obstáculos

para jinetes de dinosaurios.

-Los dos equipos están empatados, así que quien cruce la línea

de meta primero, ganará el gran trofeo.

-Vale.

Cuando ganemos la carrera,

demostraremos que somos el mejor dino-equipo.

-Pase lo que pase, no te atasques en la trampa de alquitrán.

-Si lo haces, no me detendré para ayudarte,

porque pienso ganar.

No perdáis de vista el circuito, y menos aún a esos tramposos.

Lo haremos, Jon, pero no te piques con clara.

Ganemos o no, lo daremos todo y nos divertiremos.

Jinetes, ¡a vuestras marcas!

Preparados, listos...

¡Ya!

¡Oh!

No saltarán ese obstáculo.

¡Oh!

¡Eso es usar la cabeza, Tango!

¡Yija!

Nadie se mete con Tango.

¡Uy! Lo siento, Jon.

Procura no tropezar con esos barriles.

¡Ay, ay!

¡Uy, perdón!

Cuidado con esos barriles, clara.

(GRITAN)

¡Min! ¡Miguel!

¡Oh, no!

Lo siento, Ranchers, que no vais a perder.

¡Esta carrera es mía!

Blitz, mira lo que he hecho.

Corre, vamos a ayudarles. ¡Jía!

Jon, no pares por nosotros. Estamos bien.

Aún puedes ganar.

No. Es cierto, Min, he sido antideportivo.

He actuado como un Tinhorn.

Vosotros me importáis mucho más que ganar una carrera.

Así que, ¿qué me decís?

Yo digo a divertirse.

Dino Ranchers... (JUNTOS) ¡A cabalgar!

Voy a ganar. -No, yo ganaré.

-¿Es que no podemos llevarnos bien?

Oh, oh... ¡Ah!

-¡Oh!

(RÍE)

¡Oh...! ¡Ah!

Están atrapados.

Deberíamos ayudarlos.

¿Por qué quieres ayudarnos,

con todo lo que nos hemos hecho?

Porque eso es ser buen deportista.

Ah... Ay. Vamos, Clara.

¿Echamos una buena carrera hasta la meta? Sin trucos.

Gracias, Jon.

Nos vemos en la meta...

Esos Tinhorn...

Nunca cambiarán.

¡Carrera hasta la meta!

A toda velocidad, Tango. ¡Jía!

(GRITA)

Lo lograste. Así se hace, Miguel.

¡Yija!

¡Ay, no puede ser!

Enhorabuena a todos los participantes

del día del ranchero.

-Y los ganadores del concurso de este año son

¡los Dino Ranchers!

Felicidades, hermanito. Tú y Tango habéis estado genial.

No solo genial. ¡"Triceratásticos"!

Gracias a ti, ¡ganamos el día del ranchero!

(RÍE)

Mira esos Cassidy.

Se creen muy especiales. Ay.

-¿Por qué no podemos ser como ellos?

Ha sido "díver". Sí, ganar es muy divertido.

"Jon empezó queriendo ganar a cualquier precio,

pero acabó la carrera sabiendo que los ganadores de verdad

son los que se divierten compitiendo."