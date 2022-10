# Son una gran familia # de origen muy dispar.

# Ellos son los Cassidy # en un Rancho hogar.

# Salen siempre juntos todos # y a galope van.

# Corren aventuras # en dino Dino Ranch.

# Mira el corazón # de Clover lo va a iluminar.

# En el di-di-dino, # di-di-dino en el Dino Ranch.

# Con Miguel y Tango no habrá obstáculos jamás.

# En el di-di-dino, di-di-dino en el Dino Ranch.

# Hábil con el lazo es Jon.

# Blitz en vértigo y veloz.

# Siempre hay aventuras. # Ven y ayúdanos.

# En el di-di-dino, # di-di-dino en el Dino Ranch.

# En el Dino Ranch. #

"UN HOGAR EN LAS PRADERAS"

(Música)

"Dinosarurios de todo tipo

han encontrado un hogar en Dino Ranch."

"Pero a algunos, como a la pequeña Wanda,

les cuesta un poco más de tiempo sentirse como en casa,

y, cuando eso sucede,

siempre contarán con la ayuda de Min."

¡Yija! ¡Guau!

¡Yija!

Ese es el último compi.

Y Tango ha controlado a los triceratops.

Este juego de citas para Wanda ha sido dinogenial.

Gracias por ayudarme.

A ver, Wanda...

¿Wanda?

Un momento...

Wanda se ha escapado.

Oh, no.

¡Otra vez no!

¡Aquí estás!

A ver, nena, entra ahí, saluda y sonríe.

Y harás amigos enseguida.

(Música)

Oh, me temo que los anquilosaurios no se llevan bien con Wanda.

Dale tiempo, Min.

Wanda encontrará pronto a alguien con quien jugar.

Los paquicefalosaurios son dinosaurios de manada,

les gusta tener a otros dinos cerca.

Igual a nosotros nos gusta tener gente cerca.

(GRUÑE)

Sí, Tango, gente y dinosaurios.

Wanda se ha criado en Dino Ranch, después de todo.

Sí, seguro que encuentra a alguien con quien hacer amistad.

Pero, por si acaso, invitemos también a los brontosaurios

a la cita de juegos.

(Música)

Bueno, Wanda, prepárate para conocer a tu mejor ami...

Esperad, ¿y Wanda?

Oh, oh, me parece que se ha escapado otra vez.

Clover, ¿es esa la manzana de Wanda?

Debe haber cruzado la vaya.

Pero no puede estar muy lejos.

Venga, Dino Ranchers,

vayamos en busca de la fugitiva Wanda.

¡Buen trayecto, Dino Ranchers!

Tenemos unos niños fantásticos.

-Han salido a su padre.

(RIE) -Y a su madre.

(RÍE)

¡Wanda!

¡Wanda!

¡Oh!

¡Wanda, aquí estás!

Vamos a casa, jovencita.

De vuelta sana y salva.

No podemos pasarnos el día controlando dinosaurios.

¡Se escapa uno!

¡Oh, no! ¡Otra vez no!

Dino Ranchers...

(TODOS) ¡A cabalgar!

¡Wanda!

¡Wanda!

Va muy por delante, no puede oírnos.

Hay que alcanzarla y detenerla.

Blitz, ¡a veloci-galopar!

(Música)

¡Vaya! ¿Adónde va, señorita?

Nena, sé que te gusta caminar,

pero si sigues escapándote, te perderás.

Deberías quedarte con tu familia en Dino Ranch.

No hay nada como estar en casa.

¿Verdad, clan Cassidy?

¡Sí! ¡Sí!

Hay que encontrar la forma de evitar

que Wanda se escape del rancho.

Podemos construir una vaya más fuerte.

No solo más fuerte.

Construiremos la vaya más grande y más fuerte

y más a prueba de Wanda que se haya construido.

¿Qué te parecen los chicos, Beua?

-¡Impresionantes!

(SUSPIRA)

Es genial estar en casa, ¿verdad Wanda?

Ve a jugar con los demás dinos del rancho, ¿vale?

No sé qué le ocurre.

Wanda se ha escapado muchas veces ya.

¿Será que quiere irse del rancho?

¿Qué? ¡No hablar!

No existe un lugar mejor que Dino Ranch.

Y no creo que haya un sitio mejor que este lugar

junto a vosotros.

-Vuestra madre tiene razón, como siempre.

Adoramos nuestro rancho, pero nuestro día más feliz

fue cuando os adoptamos.

(GRUÑE)

(RÍE) -Sí, Tango.

Y cuando Blitz, Clover y tú

también os unisteis a nuestra familia.

(GRUÑE)

Solo tiene que encontrar a los dinosaurios adecuados

y se sentirá como en casa.

¡Vaya!

Tranquila, Wanda. Acabamos de reparar la vallas

Si sigue rompiendo vallas,

no podremos evitar que se siga escapando una y otra vez.

Necesitamos cerrojos, muchos cerrojos.

¡La nueva vaya está lista!

¡Es la hora de la prueba!

¡Da todo lo que tienes, Tango!

¡Yuju! ¡Yuju, lo logramos!

Con una valla así de fuerte,

los dinosaurios estarán a salvo dentro.

Sobre todo Wanda.

Por cierto, ¿dónde está Wanda?

Oh, oh, Min.

No mires ahora, pero...

¡No puede ser!

Me temo que Wanda ha salido fuera

mientras intentábamos mantenerla dentro.

¡Rápido, abre la puerta!

Miguel, ¿cómo funciona esto?

Sacas esto y deslizas eso.

Date prisa. Aguanta, ya casi está.

¡No!

¡Wanda!

(Música)

¿La ves, Teddy?

(GRAZNA)

¡Clover ha olido un rastro!

Guíanos, amigo bronto.

(Música)

¿La encontraste? ¡Muy bien, Clover!

¡Ah!

¡Esos dinosaurios salvajes van a por Wanda!

¡Hay que pararlos!

Miguel, Jon, cortad el paso a los paquicéfalos

para que yo coja a Wanda.

¡Hecho! ¡Vamos allá!

Vamos, Wanda, ya estás a salvo.

(GRUÑE)

¡Nos están persiguiendo!

¡Vámonos, Tango, vámonos!

(Música)

(Gruñidos)

(LLORA)

¿Wanda?

(GRITA)

¿Estáis bien? Sí, muy bien.

Porque hemos aterrizado en esta...

charca...

¿De barro?

Esto no pinta bien.

¡Oh, no! ¡Jon, Min, aguantad!

(SILBA)

¡Teddy, ve a buscar a mamá y a papá, rápido!

Aguantad, Tango y yo os sacaremos de ahí.

¡Vamos, Tango! ¡Tira!

¡Tira!

Con todo este barro, es demasiado peso,

incluso para Tango.

¿Los paquicéfalos ayudando?

¡Yija! ¡Yija!

Chicos, ¿estáis bien?

A pesar de estar un poco embarrados, sí.

Miguel y esos dinos nos han salvado.

Y justo a tiempo.

Sentía que me hundía irremediablemente en el barro.

Buen trabajo, Miguel.

Qué suerte tener una familia donde nos cuidamos entre sí.

(RÍE)

Estos dinosaurios no nos perseguían a nosotros.

Perseguían a Wanda porque la estaban buscando.

Por fin ha encontrado una manada propia.

¡Por eso no paraba de deambular!

(RÍE)

Este juego me recuerda al día en que os trajimos a casa, chicos.

Aunque con menos topetazos.

Pero si a Wanda le gusta este lugar,

¿significa que no volverá al rancho?

Esa es decisión suya, Min.

Tú querías que encontrase un grupo de dinosaurios

que la aceptara y fueran sus amigos.

Sí, es verdad. Más que nada.

Y mirad lo feliz que está.

Tus amigos son fabulosos, Wanda,

y les gustas mucho.

Así que ¿quieres quedarte

con tu nueva familia de paquicéfalos?

Puede que no hable paquicéfalo,

pero eso parece un sí.

Estamos muy orgullosos de ti, Min.

Y de todos vosotros.

Dejarla marchar ha sido duro,

pero mira lo feliz que es Wanda.

Yo también soy feliz,

porque ahora Wanda tiene dos hogares:

uno con su nueva familia y otro aquí, en Dino Ranch.

"Al ver a esos paquicéfalos en las praderas,

Min supo cómo se sentía Wanda.

Ella, Jon y Miguel que no hay por qué nacer

en el seno de una familia para encontrar una

que sea como tuya."