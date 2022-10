La dino revisión médica

# Son una gran familia # de origen muy dispar.

# Ellos son los Cassidy # en un Rancho hogar.

# Salen siempre juntos todos # y a galope van.

# Corren aventuras # en dino Dino Ranch.

# Mira el corazón # de Clover lo va a iluminar.

# En el di-di-dino, # di-di-dino en el Dino Ranch.

# Con Miguel y Tango no habrá obstáculos jamás.

# En el di-di-dino, di-di-dino en el Dino Ranch.

# Hábil con el lazo es Jon.

# Blitz en vértigo y veloz.

# Siempre hay aventuras. # Ven y ayúdanos.

# En el di-di-dino, # di-di-dino en el Dino Ranch.

# En el Dino Ranch. #

LA DINOREVISIÓN MÉDICA

Gracias por reunir a los pacientes, chicos.

Hoy necesito toda la ayuda posible. ¡En marcha, grandes guiones!

¡Jiah!

¡Nos vemos luego!

"El día de revisión médica de los dinosaurios

es agobiante en Dino Ranch.

Cuando alguno se refería, se acumula el trabajo.

Y, si no se tiene cuidado,

puede ocurrir un accidente".

(RESOPLA)

(RÍE) Biscuit es el siguiente.

Bien, Biscuit. Abre la boca y di "¡Ah!".

(RUGE)

(RÍEN)

Listos para el siguiente paciente.

Tenemos tónicos, tinturas, gasas...

¡Oh! Y Clover tiene su carrito botiquín.

¡Buen trabajo, Min!

Te estás convirtiendo en una estupenda dinoveterinaria.

De hecho, creo que ya estás preparada para tener esto.

¡Mi propio estetoscopio!

¡Gracias, gracias, mamá!

¡Oh!

¡Quieto, Topper!

Creo que los chicos necesitan ayuda con Topper.

¿Examinas a la mamá anquilosauria mientras les echo una mano?

Descuida, mamá. ¡Vamos, Clover!

Hola, mamá anquilosaurio.

Hoy solo te haré un chequeo rápido, ¿vale?

Bien, no hay signos de resfriado.

Ahora comprobaré tus huevos.

Este estetoscopio es un aparato muy especial.

No solo es la primera herramienta médica que me ha regalado mamá,

también me ayuda a escuchar a los bebés dinos antes de nacer.

Según mi dinodiagnóstico,

tus crías eclosionarán en cualquier momento.

Felicidades, mamá.

(RÍE) Clover.

¡Min! ¿Puedes venir un momento, por favor?

¡Voy, mamá! Enseguida vuelvo, ¿vale, Clover?

(Latidos)

¡Ah!

¡Clover!

¡Uh!

¿Dónde he puesto mi estetoscopio?

Clover, ¿lo has visto?

¿Va todo bien, Clover?

¿Qué haces? (RÍE)

Miraré en el carrito botiquín. A lo mejor lo puse ahí.

Juraría que lo había dejado aquí.

Pero no está.

¡Ah!

¿Habré perdido el regalo de mamá?

¡Tengo que encontrarlo, Clover!

¡Miraré fuera! ¿Buscas tú aquí?

¿Tu estereoscopio? No, no lo he visto.

Pero te ayudaremos a buscarlo.

Gracias, chicos.

A lo mejor Clover lo ha visto.

¡Clover!

¡Clover!

¿Eh?

Qué raro. Estaba aquí hace un instante.

¿A dónde ha ido?

¿Esto es un trozo de tu estetoscopio?

¡Mi estetoscopio! ¿Está roto?

Esto parece la huella de Clover.

¿Dónde estará?

No lo sé, pero antes actuó de una forma muy rara.

Debe de haber pasado algo. Debo encontrarlo.

¡Clover!

¡Clover!

¿Alguno ha visto a Clover?

Lo siento, Min. No lo encontramos. No hay rastro de él.

Creo que ni siquiera esta en el rancho.

Podría estar en cualquier parte.

Y sin un dinosaurio que montar, ¿cómo voy a buscarlo?

¡Bien pensado, Blitz!

¡Sube, Min! Cabalgarás con nosotros.

Y no nos rendiremos hasta encontrarlo.

Gracias, chicos.

¡A las monturas!

¡Dino Rangers, a cabalgar!

(GIME)

(PÍAN)

(PÍAN)

(PÍAN)

Clover pasó por aquí, Min. Vamos tras su pista.

Pero ¿por qué se fue del rancho?

¿Clover? ¡Clover!

¡Clover! ¡Clover!

¡Oh! ¡Min, Jon!

¡Le hemos encontrado!

¡Ah!

¡Oh, no! ¡Está atrapado en la cornisa del acantilado!

Tenemos que sacarlo de ahí.

No podemos bajar hasta él.

Así que tendremos que sacar a Clover del nido

y subirlo hasta aquí. ¡Mirad!

Ese tronco nos valdrá para asomarnos al borde del acantilado.

Bien. Y le pondremos un lazo a Clover

y lo izaremos todos juntos.

Parece un buen plan.

¡Manos a la obra, Tango!

¡Tronco en posición!

¿Estás lista, Min?

Lista para todo con tal de recuperar a Clover.

(PÍAN)

¡Clover, aquí arriba!

¡Tranquilo, Clover! ¡Te ayudaremos!

Jon, ¿estás listo con tu lazo?

Listo, Min. ¡Allá va!

¡Aguanta, Clover! ¡Ya vamos!

¡Atentos, chicos!

¡Tirad fuerte!

(PÍAN)

¡Oh, Clover, estaba tan preocupada por ti!

¡Uh!

¡Ya, Clover! ¡Te tenemos!

(PÍAN)

(RUGE)

¡Tirad fuerte, Dino Rangers! ¡Tirad!

¡Clover!

¡Cuánto me alegro de que estés bien!

Estaba preocupada por ti.

Todos lo estábamos.

¡Oh! ¡Has encontrado mi estetoscopio!

¿Tú lo rompiste?

Tranqui. No estoy enfadada contigo.

A veces ocurren accidentes,

y nunca debes tener miedo de acudir a mí para lo que sea.

Mi estetoscopio es importante,

pero no tanto como tú. Somos familia.

Nos alegramos de que estés bien, Clover.

Los accidentes se arreglan, y yo sé quién puede arreglar este.

¡Ese soy yo!

¡Pegamento!

¡Minimaza!

¡Sudor!

(CARRASPEA)

¡Probando, probando!

¿Hay algún dinomédico en el club?

(RÍE)

¡Como nuevo!

Gracias, Miguel. Y a todos los demás.

Ya podemos acabar con la revisión médica.

(Estornudo)

No soy médico,

pero yo diría que eso es un resfriado mastodóntico.

¿Qué me dices, doctor Clover?

¿Acabamos juntos las revisiones médicas?

"Un Dino Ranger se enfrenta a muchos retos

y a veces ocurren accidentes.

Pero, si tienes el valor de contárselo a alguien,

verás como las cosas se pueden arreglar.

Ese es un dinodiagnóstico con el que puedes contar".